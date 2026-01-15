સ્થાનિક ચૂંટણીઓને લઈને મોટા અપડેટ આવ્યા ; ચૂંટણી માટે અનામત બેઠકોની ફાળવણી કરાઈ
Gujarat Local Elections : ગુજરાતમાં હવે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની તૈયારીઓને લઈને વેગ મળશે, અનામત બેઠકોની ફાળવણી થતા હવે રાજકીય પક્ષો ઘડશે નવી રણનીતિ
Trending Photos
Gujarat Politics : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના બ્યૂગલ ફૂંકાઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે સ્થાનિક ચૂંટણીઓને લઈને મોટા અપડેટ આવ્યા છે. ચૂંટણી માટે અનામત બેઠકોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની તૈયારીઓ અત્યારથી જ તમામ પક્ષોએ શરૂ કરી દીધી છે. ત્યારે 7 તાલુકા પંચાયત, 2 જિલ્લા પંચાયત તથા એક નગરપાલિકાની બેઠકની ફાળવણી થઈ ગઈ છે. વિવિધ જિલ્લાઓમાં વિવિધ વર્ગ અને મહિલાઓને પ્રતિનિધિત્વ મળે તે હેતુથી અનામત બેઠકોની ફાળવણી કરવામાં આવતી હોય છે. તે મુજબ, કયા જિલ્લામાં કયા કયા અનામત બેઠકોની ફાળવણી કરાઈ છે, તે જોઈએ.
ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા અને દહેગામ તાલુકા પંચાયતની અનામત બેઠકોની ફાળવણી કરાઈ છે. જેમાં માણસા તાલુકાની 26 બેઠકોમાંથી 17 બેઠકો સામાન્ય છે. જ્યારે ઓબીસીની 7 બેઠકો છે. તેમજ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની 1-1 બેઠકો અનામત છે.
દહેગામની 28 બેઠકોમાંથી 18 બેઠકો સામાન્ય છે. ઓબીસીની 8 બેઠક છે, જ્યારે અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિની ૧-૧ બેઠક અનામત છે.
ફળવાયેલી બેઠકોમાં 50 ટકા બેઠકો સ્ત્રી અનામત છે. મોડાસા નગરપાલિકા, હાલોલ, જંબુઘોડા, હિંમતનગર, પ્રાંતિજ, ઈડર તાલુકા પંચાયતની બેઠકોની ફાળવણી કરાઈ છે. તેમજ સાબરકાંઠા અને પંચમહાલ જિલ્લા પંચાયતની બેઠકોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
આ જાહેરાત બાદ હવે રાજકીય પક્ષો બેઠકો મુજબ ઉમેદવારની પસંદગી કરવા પર ભાર મૂકી શકે છે. પક્ષ હવે અનામત મુજબ રણનીતિ ઘડી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે