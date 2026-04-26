કોના શીરે જશે જીતનો તાજ? વિશ્વકર્મા અને સંઘવી માટે પ્રતિષ્ઠાનો જંગ, વિપક્ષ કરશે વાપસી કે થશે સુપડા સાફ?
Gujarat BJP Leadership Test: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. જનતાએ પોતાની આંગળી પર શાહી લગાવી નિર્ણય EVMમાં કેદ કરી દીધો છે. હવે સૌની નજર 28 તારીખે જાહેર થનારા પરિણામો પર ટકેલી છે. કારણ કે આ ફક્ત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી નથી. સૌથી મોટો ટેસ્ટ ભાજપના નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને નાયબ મુખ્યમંત્રીનો છે. કેમ સંઘવી અને વિશ્વકર્મા માટે મહત્વપૂર્ણ છે આ ચૂંટણી? ચાલો જાણીએ.
- ભાજપને પોતાનો દબદબો જાળવવાનો પડકાર
- સત્તાની સેમિફાઈનલ, 28મીએ ખુલશે જનમત
- 2027 પહેલાની કસોટી, દબદબો રહેશે યથાવત્?
Gujarat BJP Leadership Test: ગુજરાતની રાજનીતિમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને સત્તાનો પ્રવેશદ્વાર માનવામાં આવે છે. નગરપાલિકા હોય, મહાનગરપાલિકા હોય કે જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત અહીંના પરિણામો જ મોટા રાજકીય સંકેતો આપતા આવ્યા છે. એટલે જ આ વખતે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી માટે આ ચૂંટણી પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બની ગઈ છે. કારણ કે જે પક્ષ અહીં મજબૂત દેખાશે. તે માટે વર્ષ 2027નો રસ્તો સરળ બની શકે છે.
વિશ્વકર્મા સામે મોટો પડકાર
ભાજપ માટે આ ચૂંટણી સૌથી મોટો લીડરશીપ ટેસ્ટ છે. કારણ કે પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે જગદીશ વિશ્વકર્માની આ પહેલી ચૂંટણી છે. ગત વખતે સી.આર. પાટીલના નેતૃત્વમાં ભાજપે ઐતિહાસિક જીત મેળવી હતી. હવે વિશ્વકર્મા સામે એ જ પ્રદર્શન દોહરાવવાનો પડકાર છે. જો ભાજપ ફરી એકવાર બંપર જીત મેળવે છે, તો જગદીશ વિશ્વકર્માનું રાજકીય કદાવરપણું વધી શકે છે. પરંતુ જો પરિણામ અપેક્ષા મુજબ ન આવે, તો સવાલો પણ ઊભા થઈ શકે છે.
હર્ષ સંઘવી માટે પણ આ ચૂંટણી અગ્નિપરીક્ષા સમાન
બીજી તરફ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી માટે પણ આ ચૂંટણી અગ્નિપરીક્ષા સમાન છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ તેમની આ પહેલી ચૂંટણી છે. ગુજરાતમાં એક મજબૂત અને આક્રમક ચહેરા તરીકે ઉભરી આવેલા હર્ષ સંઘવી માટે પણ જીતનું દબાણ છે. જો ભાજપને ભવ્ય જીત મળે છે, તો હર્ષ સંઘવીનું રાજકીય વજન વધુ વધી શકે છે. પરંતુ જો કારમી હાર થાય છે, તો તેની અસર સીધી નેતૃત્વ પર પડી શકે છે.
કોંગ્રેસ માટે આ ચૂંટણી વાપસીનો મોકો
કોંગ્રેસ માટે આ ચૂંટણી વાપસીનો મોકો છે. સ્થાનિક સ્તરે ફરી પોતાની પકડ સાબિત કરવાની તક છે. જો કોંગ્રેસ સારો દેખાવ કરે છે, તો 2027 પહેલા સંગઠનમાં નવી જાન આવી શકે છે. જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી માટે આ ચૂંટણી અસ્તિત્વની લડાઈ છે. વિધાનસભા બાદ ગુજરાતમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવું AAP માટે જરૂરી બની ગયું છે.
એક તરફ ભાજપને પોતાનો દબદબો જાળવવાનો પડકાર. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસની વાપસીની આશા અને ત્રીજી તરફ AAPનું અસ્તિત્વ બચાવવાનો સંઘર્ષ. હવે મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. મતદારોએ પોતાનું કામ કરી દીધું છે. હવે 28 તારીખે EVMના તાળા ખુલશે. ત્યારે હવે જોવાનું રહ્યું કે, કોણ કરશે કમાલ? કોને મળશે જનતાનો જનાદેશ અને કોના તરફી છે 2027ની હવા? જવાબ હવે પરિણામના દિવસે મળશે.
