24 વર્ષીય લૂંટેરી દુલ્હનના મોટા કાંડ! 15થી વધુ યુવકો સાથે કર્યા લગ્ન, આ રીતે 'ચાંદની' છેતરતી!
Gujarat's 'Looteri Dulhan' Gang Busted In Mehsana: પોલીસે 'લૂંટેરી દુલ્હન'ની આંતરજિલ્લા ટોળકીનો પર્દાફાશ. મુખ્ય આરોપી ચાંદનીએ રાજ્યભરમાં 15થી વધુ યુવકો સાથે કર્યા લગ્ન. લગ્નના ચાર દિવસ બાદ પિતાની બીમારીનું બહાનું કાઢી દુલ્હન ફરાર થઈ જતી. દાગીના અને રોકડ લઈ ફરાર થઈ જતી. અમદાવાદના 'શુભમ' અને 'જયમાડી' મેરેજ બ્યુરોની મદદથી ચાલતું હતું લગ્નનું કૌભાંડ.
તેજસ દવે/મહેસાણા: ગુજરાતમાં પવિત્ર લગ્નસંબંધને લૂંટનું સાધન બનાવતી વધુ એક શાતિર ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. મહેસાણાના બેચરાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એક ફરિયાદના છેડા રાજ્યભરના અનેક જિલ્લાઓ સુધી પહોંચ્યા છે. આ ટોળકી ભોળા યુવકોને લગ્નની જાળમાં ફસાવી, લાખો રૂપિયા અને દાગીના પડાવી રફુચક્કર થઈ જતી હતી. એટલું જ નહીં, જો કોઈ યુવક પૈસા પાછા માંગે તો તેને બળાત્કારના કેસમાં ફિટ કરી દેવાની ધમકી અપાતી હતી. પોલીસે દુલ્હન, તેની માતા અને દલાલો સહિતની આખી ગેંગને ઝડપી પાડી છે. જેમણે અત્યાર સુધીમાં 15થી વધુ લોકોને શિકાર બનાવી 52 લાખથી વધુની છેતરપિંડી આચરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ લૂંટેરી દુલ્હનનો ભાંડો ત્યારે ફૂટ્યો જ્યારે બેચરાજીના આદીવાડા ગામના સચિન પટેલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી. ગત ઓગસ્ટ માસમાં સચિને 5 લાખ રૂપિયા અને દાગીના આપી અમદાવાદની ચાંદની રાઠોડ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. પરંતુ લગ્નના માત્ર ચાર જ દિવસ બાદ ચાંદનીના કહેવાતા બનેવી રાજુ ઠક્કર આવ્યા અને પિતાની બીમારીનું નાટક કરી ચાંદનીને લઈ ગયા. બાદમાં ફોન બંધ કરી દીધો. જ્યારે સચિને તેમનો સંપર્ક કર્યો ત્યારે છૂટાછેડા માટે સામેથી બીજા 50 હજાર પડાવ્યા અને બળાત્કારના ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી.
આ લૂટેરી દુલ્હન ગેંગ પેહલા આવા આ પરણિત પુરુષો ને શોધતી અને ત્યારબાદ રાજુભાઇ નામનો વ્યક્તિ ત્યાં લગ્ન કરાવવા ની વાત કરી ભોળવી લગ્ન કરાવતો અને ત્યારબાદ થોડાજ દિવસો માં કોઈ પણ બહાના થી લૂંટેરી દુલ્હન નો કોઈ સાથી આવી તેના પિતા બીમાર હોવા જેવા બહાના થી ત્યાંથી લઈ પલાયન થઈ જતા અને ત્યારબાદ અન્ય કોઈ મુરતિયા ને ફસાવવા નું શરૂ કરતાં આ લૂંટેરી દુલ્હન ગેંગ અત્યાર સુધી મહેસાણા સહિત અનેક જિલ્લાઓ માં 16 થી વધુ લોકો ને લૂંટયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસ તપાસમાં ખૂલેલી વિગતો ચોંકાવનારી છે. આરોપી દુલ્હન ચાંદનીએ માત્ર સચિન જ નહીં, પરંતુ રાજ્યના અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં 15થી વધુ લગ્નો કર્યા છે. વાવ, ઈડર, પાટણ, બાવળા, રાજકોટ અને મોરબી સહિતની જગ્યાએ લગ્ન કરી આ ટોળકીએ લાખો રૂપિયા ઉઘરાવ્યા છે. ચાંદની ઉપરાંત રશ્મિકા નામની અન્ય એક મહિલા પણ દુલ્હન બની છેતરપિંડી કરતી હતી. આ ટોળકી લગ્ન દીઠ 2 થી 5 લાખ રૂપિયા વસૂલતી અને થોડા દિવસોમાં જ ફરાર થઈ જતી હતી. અત્યાર સુધીમાં તેઓએ અંદાજિત 52 લાખ રૂપિયા અને દાગીનાનો આર્થિક લાભ મેળવ્યો છે.
આ ગુનાહિત ટોળકી પકડાઈ ન જાય તે માટે પૂરી સાવચેતી રાખતી હતી. ચાંદની અને રશ્મિકા લગ્ન સમયે પોતાના નામ અને અટક બદલીને ખોટા આધારકાર્ડ અને લિવિંગ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરતા હતા. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે આ કૌભાંડમાં અમદાવાદના ''''શુભમ મેરેજ બ્યુરો'''' અને 'જયમાડી મેરેજ બ્યુરો'ની પણ મહત્વની ભૂમિકા હતી. હાલ પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી દુલ્હન ચાંદની, તેની માતા સવિતાબેન, દલાલ રાજેશ અને રશ્મિકાની ધરપકડ કરી છે.
