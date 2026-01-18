Prev
ગુજરાતના સમાજોમાં અચાનક પરિવર્તનની લહેર આવી : ઘડિયાળના કાંટા ઉંધા ફેરવવાની વાત કે સમાજને નવી દિશા મળશે?

Gujarat Samaj Social Reforms : કહેવાયને છે ને કે સમાજને સુધારવો હોય તો શરૂઆત સ્વંયથી કરો.... ત્યારે ગુજરાતના વિવિધ સમાજો અચાનક જાગૃત થયા હોય તેમ એક પછી એક બંધારણ ઘડવાની વાત કરી રહ્યાં છે, આ પરિવર્તન સમાજને કઈ દિશામાં લઈ જશે તે જોઈએ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:33 AM IST

Gujarat Samaj Constitution Change : ગુજરાતમાં સમાજોના પરિવર્તનની લહેર... ઠાકોર, ચૌધરી અને હવે રબારી સમાજ પણ નવા બંધારણ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આજે બનાસકાંઠાના કાંકરેજમાં  સામાજિક બંધારણને પગલે જાગીરદાર રાજપૂત સમાજનું મહાસંમેલન યોજાનાર છે, જેમાં સમાજમાં ચાલતા કુરિવાજોને તિલાંજલિ આપીને શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ વધે તેને લઈને બંધારણ ઘડાશે. તો રાજકોટના સાંસદ પરષોત્તમ રૂપાલાએ પોતાના જ સમાજ પર પ્રહાર કરીને પરિવર્તનની માંગ કરી છે. ત્યારે આખરે કેમ ગુજરાતના સમાજમાં અચાનક પરિવર્તનનો વાયરો ફૂંકાયો છે તે જોઈએ. 

ગુજરાતમાં સામાજિક પરિવર્તનની લહેર ઉઠી 
ગુજરાતમાં સમાજિક પરિવર્તનની હવા વહી રહી છે. ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોર સમાજે તાજેતરમાં નવું બંધારણ બનાવીને જૂના રિવાજોમાં સુધારા કર્યા. તે પહેલાં ચૌધરી સમાજ અને હવે રબારી સમાજ પણ આ પગલું ભરવા તૈયાર છે. પરંતુ પાટીદાર સમાજમાં આવા સુધારા ક્યારે આવશે તેવો સળગતો સવાલ ઉઠ્યો છે. રાજકોટના ભાજપ સાંસદ અને પાટીદાર નેતા પરષોત્તમ રૂપાલાએ તાજેતરમાં આ વાત પર આકરી ટીપ્પણી કરી.

એકવીસમી સદીમાં આવી અઢારમી સદી જેવી સંકુચિતતા
હાલ બ્રહ્મ, ચૌધરી, ઠાકોર, પાટીદાર, પંચાલ, રબારી સમાજ પોતાના નિયમો અને રિવાજો બદલી રહ્યા છે. એક જોતા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે, ગુજરાતના સમાજોમાં પરિવર્તનનો વાયરો ફૂંકાયો છે. તેની શરૂઆત ઠાકોરોએ કરી, અને પહેલીવાર ઠાકોરને કારણે અન્ય સમાજને દિશા મળી. જોકે, સવાલ એ છે કે, એકવીસમી સદી આવી છતાં ગુજરાતના આ સમાજોને કેમ હવે અચાનક બંધારણ બદલવાનું સૂઝ્યું છે. ગુજરાતમાં ય હવે હરિયાણાની ખાપ પંચાયતોની જેમ જ્ઞાતિઓની ક્ષિતિજ સંકોચી રહી છે. સમય સાથે સમાજની ઘડિયાળા કાંટા બદલાઈ રહ્યા છે. જ્ઞાતિઓ અચાનક કેમ ઊંધી ઘડિયાળ ફેરવી રહી છે. એકવીસમી સદીમાં જોઈએ છે અઢારમી સદી જેવી સંકુચિતતા આવવા લાગી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. તો બીજી તરફ, કેટલાક સમાજ કુરિવાજો અને ખોટા ખર્ચા કરતા રિવાજો પર કાપ મૂકીને સમય સાથે ચાલીને સારા નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે. દેખાદેખીમાં સમાજના અન્ય લોકો પર બોજો ન પડે તેવા નિર્ણયો લઈ રહ્યાં છે. જે એક સારી સામાજિક પહેલ છે.  

પરંતું મુદ્દો એ છે, આ સમાજોમાંથી મોટાભાગના સુખીસંપન્ન અને શિક્ષિત સમાજ છે. 21 મી સદીમાં પણ આવા સમાજોમાં હવે પરિવર્તનની જરૂર ઉભી થઈ રહી છે. 
 
આજે બનાસકાંઠામા ત્રણ સમાજ મંથન કરશે 
બનાસકાંઠામા સામાજિક બંધારણનો વાયરો સૌથી તેજ ફૂંકાઈ રહ્યો છે તેવું કહી શકાય. આજે ત્રણ સમાજ અલગ અલગ જગ્યાએ સામાજિક મીટીંગનુ આયોજન કર્યું છે. ધાનેરા ઉપવેદ સ્કૂલ કેમ્પસમા બ્રહ્મ સમાજ શિક્ષણ અને સામાજિક બધાંરણ મુદે મનોમંથન કરશે. તો ઓગડના વડા ગામમાં રાજપૂત સમાજ પણ શિક્ષણ અને સમાજ સુધારણા મુદે મહાસંમેલન કરશે. રબારી સમાજ બધાંરણને આખરી ઓપ આપવા ગામડે-ગામડે સામાજિક બધાંરણનો દોર શરૂ કર્યો છે. રાજપૂત અને બ્રાહ્મણ સમાજની સામાજિક સુધારણાની આજે પ્રથમ બેઠક યોજાશે. બ્રહ્મ સમાજ આજે સામાજિક જૂના રિવાજો અને ખોટા ખર્ચ કટ્રોલ કરવા મુદે મીટીંગમાં મનોમંથન કરશે. 

શું ધનાઢ્ય અને શિક્ષિત કહેવાતા પાટીદાર સમાજમાં હજુ જૂના કૂરિવાજો જીવંત છે
હાલમાં જ રાજકોટના સાંસદ અને પાટીદાર અગ્રણી પરશોત્તમ રૂપાલાએ ખુદ પોતાના જ સમાજના કુરિવાજો પર પ્રહાર કર્યા હતા. રૂપાલાનું આ નિવેદન પાટીદાર સમાજમાં હલચલ મચાવી રહ્યું છે. પાટીદાર અગ્રણી દિનેશ બાંભણિયાએ રૂપાલાના નિવેદનને વધાવી લીધું છે. તો વધુ એક પાટીદાર અગ્રણી પુરશોત્તમ પીપળીયાએ કહ્યું કે, રૂપાલાના નિવેદન પર વિચાર કરવો જરૂરી છે. પરંતુ દીકરીના અધિકારો અને કાયદાકીય જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને સુધારા કરવા જોઈએ. હવે સવાલ એ છે કે, શું પાટીદાર સમાજ પણ સમય સાથે બદલાશે?, કે પછી સુધારા માત્ર ચર્ચા પૂરતા જ રહેશે? 

social reformsConstitutionPatidar Samajપાટીદાર સમાજ

