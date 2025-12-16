Prev
લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં સરકાર મોટો ફેરફાર કરવાની તૈયારી, તમે પણ જાણીલો

ગુજરાતમાં માતા-પિતાના નિર્ણય વિરુદ્ધ જઈને લગ્ન કરતા યુવક-યુવતીઓ માટે લગ્નની નોંધણીના નિયમમાં ફેરફાર કરવાની માંગ સતત ઉઠી રહી છે. આ વચ્ચે રાજ્ય સરકાર આ મુદ્દે મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:35 PM IST

લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં સરકાર મોટો ફેરફાર કરવાની તૈયારી, તમે પણ જાણીલો

Gandhinagar News: લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં ફેરફારની માંગ છેલ્લા ઘણા સમયથી ઉઠી રહી છે, ખાસ કરીને પાટીદાર સમાજ દ્વારા ભાગીને થતા લગ્ન મુદ્દે સતત વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે અને હવે આ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર મોટો નિર્ણય લેવા જઈ રહી છે...શું છે આ નિર્ણય?...જુઓ આ અહેવાલમાં...

લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં સરકાર મોટો ફેરફાર કરવાની તૈયારીમાં છે..પ્રેમ લગ્ન અને ભાગીને થતા લગ્ન મુદ્દે હવે સરકાર કડક વલણ અપનાવવા જઈ રહી છે...સરકારના પ્રસ્તાવિત નિયમ મુજબ હવે ભાગીને લગ્ન કરનાર યુવક-યુવતીના માતા-પિતાને નોટિસ મોકલવામાં આવશે.

ભાગીને લગ્ન કરનાર યુવક-યુવતીના માતા-પિતાને નોટિસ મોકલાશે
લગ્નના રજિસ્ટ્રેશન પહેલા માતા-પિતાને નોટિસ આપવી ફરજિયાત બનશે..અને આ નોટિસનો જવાબ આપવા માટે માતા-પિતાને 30 દિવસનો સમય મળશે...મહત્વનું એ છે કે યુવતીના આધારકાર્ડમાં નોંધાયેલા સરનામા મુજબની કચેરીમાં જ લગ્ન નોંધણી થશે.

યુવતીના આધારકાર્ડના સરનામાની કચેરીમાં જ લગ્ન નોંધણી થશે
આ નવા નિયમોને મંજૂરી આપવા માટે રાજ્ય સરકાર ટૂંક સમયમાં કેબિનેટ બેઠકમાં પ્રસ્તાવ મૂકી શકે છે..કેબિનેટની મંજૂરી મળ્યા બાદ સરકાર સત્તાવાર જાહેરાત કરશે..ભાગીને થતા લગ્નોની નોંધણી પ્રક્રિયામાં આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો બદલાવ માનવામાં આવી રહ્યો છે...

પાટીદાર સમાજ લાંબા સમયથી આ મુદ્દે અવાજ ઉઠાવી રહ્યો છે..સૌરાષ્ટ્ર લેઉવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી.

સરકારનો દાવો છે કે આ નિયમો યુવતીઓની સુરક્ષા અને માતા-પિતાના હક્કોને ધ્યાનમાં રાખીને લાવવામાં આવી રહ્યા છે...

હવે જોવાનું રહેશે કે કેબિનેટ બેઠકમાં આ પ્રસ્તાવને મંજૂરી મળે છે કે નહીં અને ભાગીને થતા લગ્ન પર સરકાર કાયદાની મજબૂત દીવાલ ઊભી કરે છે કે નહીં.
 

