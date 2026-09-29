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ગુજરાતમાં ચૂંટણી ફંડના નામે કરોડોનું કાળું નાણું ધોળું કરવાનું કૌભાંડ; 23 રાજકીય પાર્ટીઓએ 4000 કરોડનું બોગસ ડોનેશન મેળવ્યું

Gujarati News: ગુજરાતમાં ચૂંટણી ફંડના નામે કાળા નાણાંને ધોળા કરવાનું એક મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. ઇનકમ ટેક્સ વિભાગ દ્વારા પાડવામાં આવેલા દરોડા દરમિયાન ખુલાસો થયો છે કે રાજ્યની 23 રાજકીય પાર્ટીઓએ મળીને 4000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું બોગસ દાન (ડોનેશન) મેળવ્યું છે. લોકસભા અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ દરમિયાન આ પક્ષોએ માત્ર કાગળ પર જ પોતાના ઉમેદવારો ઊભા રાખીને આ આખું કૌભાંડ આચર્યું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 29, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:28 AM IST
ગુજરાતમાં ચૂંટણી ફંડના નામે કરોડોનું કાળું નાણું ધોળું કરવાનું કૌભાંડ; 23 રાજકીય પાર્ટીઓએ 4000 કરોડનું બોગસ ડોનેશન મેળવ્યું

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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