/ગુજરાતમાં ચૂંટણી ફંડના નામે કરોડોનું કાળું નાણું ધોળું કરવાનું કૌભાંડ; 23 રાજકીય પાર્ટીઓએ 4000 કરોડનું બોગસ ડોનેશન મેળવ્યું

Gujarati News: ગુજરાતમાં ઈનકમ ટેક્સના દરોડા દરમિયાન ચૂંટણી ફંડના નામે કાળા નાણાંને ધોળા કરવાનું કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે, જેમાં રાજ્યની 23 રાજકીય પાર્ટીઓએ 4000 કરોડથી વધુનું બોગસ દાન મેળવ્યું હોવાનું ખુલ્યું છે. લોકસભા અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ વખતે માત્ર કાગળ પર જ ઉમેદવારો ઊભા રાખીને આ આખું રેકેટ આચરવામાં આવ્યું હતું.
આ મામલે આઈટી વિભાગે 4 રાજકીય પક્ષો સામે 228 કરોડની કરચોરી અંગે એફઆઈઆર નોંધી છે, જ્યારે સીઆઈડી ક્રાઈમ દ્વારા અન્ય 8 પક્ષો સામે 1200 થી 1500 કરોડના બોગસ ડોનેશન બદલ કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ટેક્સમાં 100% માફીની જોગવાઈનો ગેરલાભ ઉઠાવી મની લોન્ડરિંગ કરનારા મોટા દાતાઓ તેમજ આ કૌભાંડમાં સંકળાયેલા સીએ (CA) પર પણ તંત્ર દ્વારા સામૂહિક દરોડા પાડીને તપાસનો ધમધમાટ તેજ કરાયો છે.
રાજકીય પાર્ટીઓ સામે ફરિયાદ
આ બોગસ ડોનેશન અને કરચોરીના મામલે ઇનકમ ટેક્સ વિભાગે તપાસ તેજ બનાવી છે. આ અંતર્ગત 228 કરોડ રૂપિયાના બોગસ દાન મામલે 4 રાજકીય પાર્ટીઓ સામે વિધિવત એફઆઈઆર (FIR) નોંધીને કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય સીઆઈડી ક્રાઈમ (CID Crime) દ્વારા પણ વધુ 8 જેટલા રાજકીય પક્ષો પર કાનૂની શિકંજો કસવામાં આવી રહ્યો છે, જેમની વિરુદ્ધ 1200 થી 1500 કરોડ રૂપિયાના બોગસ ડોનેશન બદલ ગુનો નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
મોટા દાતાઓ અને સીએ પર આઈટીના દરોડા
આ કૌભાંડમાં આવકવેરાના 100% માફીના નિયમનો ગેરલાભ ઉઠાવીને કાળા નાણાંની મોટા પાયે હેરફેર કરવામાં આવી હતી. આ કરચોરીમાં સામેલ મોટા દાતાઓ તેમજ આ નાણાકીય ગોટાળા ગોઠવવામાં મદદ કરનારા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ (CA) પર ઇનકમ ટેક્સ વિભાગ દ્વારા સામૂહિક દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. હાલમાં તમામ દસ્તાવેજો અને નાણાકીય વ્યવહારોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે.