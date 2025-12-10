ભારે ઠંડી વચ્ચે પડી શકે છે માવઠું, આ વિસ્તારોમાં થશે અસર, અંબાલાલ પટેલની ચોંકાવનારી આગાહી
ગુજરાતમાં શિયાળાની ઠંડી પડી રહી છે. દિવસ દરમિયાન પણ તાપમાનમાં ઘટાડો થતાં ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, જ્યારે વહેલી સવારે અને સાંજે પવનો ફૂંકાઈ રહ્યાં છે, આ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે નવી આગાહી કરી છે.
Trending Photos
Gujarat Weather: ગુજરાતમાં ધીમે-ધીમે ઠંડી વધી રહી છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે 10 ડિસેમ્બરથી ઠંડીનું જોર વધવાનું છે. 16 અને 17 ડિસેમ્બરથી તાપમાનમાં ફેરફાર થશે અને 22 ડિસેમ્બરથી રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધી જશે. જાન્યુઆરીમાં પણ રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. તો બનાસકાંઠાના ભાગોમાં 10-11 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છના ભાગોમાં 10 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. પાટણના સમી, હારીજ અને ઉત્તર ગુજરાતનિ મહેસાણામાં ઠંડી રહેશે. તો પંચમહાલ અને મહીસાગર પણ ઠંડી રહેવાની શક્યતા રહેશે.
હવામાન નિષ્ણાતે કાતિલ ઠંડી વચ્ચે વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, ડિસેમ્બરના અંતમાં બંગાળમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જેને કારણે હળવું ચક્રવાત બની શકે છે. 24 ડિસેમ્બરના રોજ અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળશે. બંગાળ અને અરબ સાગરમાં સિસ્ટમને કારણે 22 ડિસેમ્બર પછી માવઠું પડી શકે છે. 16-17 તારીખે પણ વાદળો ઘેરાવાની પણ શક્યતા રહેશે.
પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી શકે
જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાનો છે. જેના કારણે છ જાન્યુઆરી સુધીમાં ફરીથી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. તેમણે કહ્યું કે, 18 થી 24 ડિસેમ્બર એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા અને બંગાળના ઉપસાગરમાં આ આરસામાં એક ડિપ્રેશન બનશે. તેના ભેજની અસરના કારણે અને અરબી સમુદ્રમાં હળવા ભેજના કારણે મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એસ.કે દાસે જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો યથાવત રહેશે. બે દિવસ બાદ ઠંડીનો ચમકારો વધશે. આગામી સપ્તાહથી ઠંડીનું જોર વધશે. જેમાં અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 16 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. ઉત્તરથી ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં પવન ફૂંકાતા ઠંડી વધશે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં 15 ડિગ્રીથી નીચું તાપમાન નોંધાશે. ગત રાત્રે નલિયામાં 11 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે