/વરસાદનું પુરું થયું નથી ત્યાં વાવાઝોડા માટે તૈયાર રહો! અંબાલાલે કીધું એટલે ફાઈનલ; મહિના સાથે કરી આગાહી, ઓગસ્ટમાં રહેશે ભરપૂર વરસાદ

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે મહત્વની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર ઓગસ્ટ મહિનો ગુજરાત માટે વરસાદની દૃષ્ટિએ સારો રહી શકે છે અને રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતા છે. આજથી ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં આજે વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
સપ્ટેમ્બરમાં પણ વરસાદની આગાહી; ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં વાવાઝોડાની શક્યતા
વરસાદને લઈને આગાહી માત્ર ઓગસ્ટ પૂરતી મર્યાદિત નથી. અંબાલાલના જણાવ્યા અનુસાર 2થી 9 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પણ રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. આગાહી અનુસાર ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં વાવાઝોડાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જોકે વાવાઝોડાની ચોક્કસ અસર, સ્થળ અને તીવ્રતા અંગેની માહિતી સમય નજીક આવતા હવામાનની સ્થિતિના આધારે વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.
ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ યથાવત્ રહેવાની શક્યતા
આમ, અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ ઓગસ્ટ મહિનામાં ગુજરાતમાં ભરપૂર વરસાદની શક્યતા છે. 9-10 ઓગસ્ટથી વરસાદનું પ્રમાણ વધવા ઉપરાંત 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં મધ્ય ગુજરાતમાં સારો વરસાદ, ત્યારબાદ 18-19 ઓગસ્ટ અને 23 ઓગસ્ટ બાદ પણ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં પણ વરસાદની આગાહી હોવાથી ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે.
ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદના વિવિધ તબક્કા
15 ઓગસ્ટ સુધી: સ્વાતંત્ર્ય પર્વ સુધીમાં મધ્ય ગુજરાતમાં ખૂબ જ સારો અને નોંધપાત્ર વરસાદ થશે. આ દરમિયાન અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહેરો સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ મેઘમહેર જોવા મળશે. 18 અને 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન પણ રાજ્યના અનેક વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય રહેશે અને સારો વરસાદ પડશે. 23 ઓગસ્ટ પછી અંતિમ સપ્તાહમાં એટલે કે 23 ઓગસ્ટ બાદ પણ રાજ્યમાં વરસાદની ધમાકેદાર ઇનિંગ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
સપ્ટેમ્બર અને ચોમાસા પછીની સ્થિતિ
ઓગસ્ટ બાદ પણ વરસાદી માહોલ પૂર્ણ નહીં થાય. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 2 થી 9 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદનો મજબૂત તબક્કો જોવા મળશે. તદુપરાંત, ચોમાસું વિદાય લીધા બાદ ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં બંગાળની ખાડી તેમજ અરબી સમુદ્રમાં ભેજ અને વાતાવરણીય ફેરફારોના કારણે વાવાઝોડું (સાયક્લોન) આવવાની પણ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આમ, આગામી દિવસોમાં ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે વરસાદના સારા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે.