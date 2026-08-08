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વરસાદનું પુરું થયું નથી ત્યાં વાવાઝોડા માટે તૈયાર રહો! અંબાલાલે કીધું એટલે ફાઈનલ; મહિના સાથે કરી આગાહી, ઓગસ્ટમાં રહેશે ભરપૂર વરસાદ

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઋતુને લઈને પ્રખ્યાત હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે એક મહત્વની અને મોટી આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ઓગસ્ટ મહિનામાં રાજ્યમાં ભરપૂર વરસાદ જોવા મળશે અને આજે જ થી ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જામવાની શરૂઆત થઈ જશે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન અનુસાર, આજે ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં અને સારો વરસાદ પડી શકે છે. ત્યારબાદ 9 અને 10 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં વરસાદનું પ્રમાણ વધશે, જેમાં ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 08, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:39 PM IST
વરસાદનું પુરું થયું નથી ત્યાં વાવાઝોડા માટે તૈયાર રહો! અંબાલાલે કીધું એટલે ફાઈનલ; મહિના સાથે કરી આગાહી, ઓગસ્ટમાં રહેશે ભરપૂર વરસાદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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