બગદાણા વિવાદમાં સમાધાનના સૂર? વાઘાણી-સોલંકીની મુલાકાતથી સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચા
Bagdana Koli Samaj Youth Self Immolation Attempt : બગદાણા વિવાદમાં નવી તસવીરથી ચર્ચા શરૂ, જીતુ વાઘાણીએ કોળી સમાજના આગેવાન હીરા સોલંકી સાથે કરી શુભેચ્છા મુલાકાત, આ મુલાકાત પાછળનો હેતુ શું છે?
Gujarat Politics : બદગાણાના સેવક પર થયેલા વિવાદમાં એક તરફ કોળી આગેવાનના આત્મવિલોપનના પ્રયાસ અને બીજી તરફ એક તસવીરે ચર્ચા જગાવી છે. બગદાણા વિવાદ વચ્ચે ગુજરાત સરકારના મંત્રી જીતુ વાઘાણી અને રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકીની મુલાકાતથી સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે કે, શું બગદાણા વિવાદમાં સમાધાનના સૂર વહેશે.
ગુજરાત સરકારના મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર કેટલીક તસવીરો શેર કરી છે. જેમાં તેઓ કોળી સમાજના આગેવાન હીરા સોલંકી સાથે જોવા મળી રહ્યાં છે. જીતુ વાઘાણીએ પોસ્ટમાં લખ્યું કે, મારા સ્નેહી મિત્ર, ભાજપના આગેવાન તથા રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકી સાથે ભાવનગર સ્થિત કાર્યાલયે શુભેચ્છા મુલાકાત થઈ. આ મુલાકાત દરમિયાન પરસ્પર શુભેચ્છાઓ સાથે સંગઠનાત્મક તથા વિકાસલક્ષી વિષયોએ ચર્ચા કરવામાં આવી.
ત્યારે આ તસવીરે સોશિયલ મીડિયા પર નવી ચર્ચા જગાવી છે કે, શું બગદાણા વિવાદમાં સમાધાનના સૂર વહેશે? જીતુ વાઘાણીએ કોળી સમાજ અને માયાભાઈ આહીર વચ્ચે સમાધાનનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો છે? આ મુલાકાતનો હેતુ કોળી સમાજનો વિવાદનો અંત લાવવાનો હોઈ શકે છે? જેથી ઘીના ઠામમાં ઘી ઠરે.
બદગાણામાં આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ
બગદાણા નવણિતભાઈ પર થયેલ હુમલાના મામલે આજે બગદાણા મંદિર સામે કોળી સમાજના બે યુવાનોએ આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કોળી સમાજના 15 થી 16 જેટલા આગેવાનોએ આ મુદ્દે ન્યાય માટે આત્મવિલોપનની ચીમકી બે દિવસ પહેલા આપી હતી. બગદાણા મંદિર સામે જ કોળી સમાજના યુવાન શૈલેષભાઇ મકવાણા અને મુનાભાઈ જાદવે આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કોળી સમાજના 16 લોકોએ આત્મવિલોપનની ચીમકી આપી હતી. જે પૈકી 7 લોકોનીમોડી રાત્રે પોલીસે અટકાયત કરી હતી. ત્રણથી ચાર લોકોએ પોલીસને સંમતી પત્ર આપ્યા હતા કે, તેઓ આત્મવિલોપન નહિ કરે. ત્યારે આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કરાનાર બન્ને યુવાનોને બગદાણા પોલીસ મથક પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
બગદાણા વિવાદ અંગે કોળી યુવાનો દ્વારા આત્મવિલોપનના પ્રયાસો થયા છે ત્યારે આ તસવીરે નવી ચર્ચા ઊભી કરી છે.
