દાદાના દમદાર મંત્રીમંડળમાં કયા જિલ્લાઓના મંત્રીઓને મળ્યું સ્થાન, કયા જિલ્લા પડતા મૂકાયા?
Gujarat Cabinet Expansion: કચ્છ, વાવ-થરાદ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, રાજકોટ, મોરબી, જામનગર, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ખેડા, દાહોદ, વડોદરા, ભરૂચ, તાપી, વલસાડ, નવસારી જિલ્લામાંથી એક એક ધારાસભ્યો મંત્રી બન્યા છે. જ્યારે છોટા ઉદેપુર, મહિસાગર, પંચમહાલ, પાટણ, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, બોટાદ, દ્વારકા, જૂનાગઢ, સુરેન્દ્રનગર, ડાંગ, નર્મદા માંથી કોઈ ધારાસભ્યને મંત્રી નથી બનાવવામાં આવ્યા.
Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી સહિત કુલ 26 સભ્યોનું 'દાદાનું દમદાર મંત્રીમંડળ' રચાયું છે, જેમાં 25 મંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ મંત્રીમંડળની રચનામાં પ્રાદેશિક સંતુલન જાળવવાનો અને વિવિધ જ્ઞાતિઓના પ્રતિનિધિત્વનો વ્યૂહાત્મક પ્રયાસ સ્પષ્ટ દેખાય છે. જોકે, અમુક મહત્ત્વના જિલ્લાઓને મંત્રીપદથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા હોવાથી રાજકીય સમીકરણોનું ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ જરૂરી છે. મંત્રીમંડળમાં મોટા શહેરો અને પશ્ચિમ, મધ્ય તથા દક્ષિણ ગુજરાતના મહત્ત્વના જિલ્લાઓ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
મહત્ત્વના કેન્દ્રોને પ્રાધાન્ય:
અમદાવાદ, ભાવનગર, આણંદ અને સુરત જેવા મુખ્ય જિલ્લાઓમાંથી બે-બે ધારાસભ્યોને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું છે. આ જિલ્લાઓનું રાજકીય અને આર્થિક મહત્ત્વ જોતાં આ નિર્ણય સ્વાભાવિક છે.
સિંગલ પ્રતિનિધિત્વ:
કચ્છ, વાવ-થરાદ (બનાસકાંઠાનો ભાગ), મહેસાણા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, રાજકોટ, મોરબી, જામનગર, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ખેડા, દાહોદ, વડોદરા, ભરૂચ, તાપી, વલસાડ અને નવસારીમાંથી એક-એક ધારાસભ્યને મંત્રીપદ આપીને મોટા ભાગના પ્રદેશોને સ્પર્શવાનો પ્રયાસ કરાયો છે. આ દર્શાવે છે કે નાના જિલ્લાઓ અને પ્રદેશોને પણ સત્તામાં ભાગીદારી આપીને સંતોષ જાળવવાનો લક્ષ્ય છે.
વંચિત જિલ્લાઓ: રાજકીય સંકેત શું?
મંત્રીમંડળની રચનામાં જ્યાં પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું છે, તેના કરતાં પણ કયા જિલ્લાઓને સ્થાન નથી મળ્યું તે વધુ ચર્ચાનો વિષય બને છે.
મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના વંચિતો:
છોટા ઉદેપુર, મહિસાગર, પંચમહાલ, પાટણ, સાબરકાંઠા અને ગાંધીનગર જેવા જિલ્લાઓમાંથી કોઈ ધારાસભ્યને મંત્રી નથી બનાવાયા. ખાસ કરીને ગાંધીનગર, જે રાજ્યનું પાટનગર છે, તેને મંત્રીમંડળમાં પ્રતિનિધિત્વ ન મળવું એ એક રાજકીય આશ્ચર્ય છે.
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના છૂટેલા જિલ્લાઓ:
બોટાદ, દ્વારકા, જૂનાગઢ, અને સુરેન્દ્રનગર જેવા જિલ્લાઓને પણ સ્થાન નથી મળ્યું.
દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી પટ્ટાના જિલ્લાઓ:
ડાંગ અને નર્મદા જેવા આદિવાસી બહુલ જિલ્લાઓમાંથી પણ કોઈને સ્થાન ન મળવું એ વિચાર માંગી લે તેવી બાબત છે, જોકે મંત્રીમંડળમાં આદિવાસી ચહેરાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
વોટબેંકને સાચવવાનો પ્રયાસ
મંત્રીમંડળની રચનામાં જ્ઞાતિ આધારિત પ્રતિનિધિત્વનું ગણિત સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે, જે આવનારી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને વોટબેંકને સાચવવાનો પ્રયાસ સૂચવે છે.
ઓબીસી અને પટેલનું પ્રભુત્વ:
મંત્રીમંડળમાં સૌથી વધુ ૮ OBC ચહેરાઓને સ્થાન મળ્યું છે, જે ગુજરાતની રાજનીતિમાં OBC સમુદાયના વિશાળ મહત્ત્વને દર્શાવે છે.
પટેલ સમુદાયનું સંતુલન:
પટેલ સમુદાયને કડવા પટેલમાંથી ૩ અને લેઉવા પટેલમાંથી ૪ સભ્યો સાથે કુલ ૭ મંત્રીપદ આપીને બંને મુખ્ય પેટા-જ્ઞાતિઓને સંતોષવામાં આવ્યા છે. આ સમુદાયનું રાજકીય અને આર્થિક પ્રભુત્વ જાળવી રખાયું છે.
આદિવાસી અને અનુસૂચિત જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ:
૪ આદિવાસી (ST) અને ૬ SC (અનુસૂચિત જાતિ) ચહેરાઓને સ્થાન આપીને સમાજના આ મહત્ત્વના વર્ગોને પણ પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ આપવાનો પ્રયાસ થયો છે. જોકે, SC ચહેરાઓનું પ્રતિનિધિત્વ બે વખત ૩-૩ નો ઉલ્લેખ સૂચવે છે કે આ સમુદાયમાંથી મહત્ત્વના નેતાઓને સ્થાન મળ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 'દાદાનું દમદાર મંત્રીમંડળ' એ સત્તા અને સંગઠનની પકડ જાળવી રાખવાનો એક વ્યૂહાત્મક નીતિ અપનાવી છે. મુખ્યમંત્રીએ પ્રાદેશિક મહત્ત્વ, જ્ઞાતિ સમીકરણો અને રાજકીય સમીકરણોનો કુશળતાપૂર્વક મેળ બેસાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જોકે, વંચિત રહેલા 12 જિલ્લાઓમાં સંગઠનને મજબૂત કરવા અને પ્રાદેશિક અસંતોષને દૂર કરવા માટે આગામી સમયમાં ખાસ ધ્યાન આપવું પડશે.
