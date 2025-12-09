Prev
ગુજરાતના ધારાસભ્યએ ભાજપને 'ઉઘાડું પાડ્યું'! "અમારામાં ચરિત્રહીન, દારૂ પીનારા, જુગાર રમનારા આવ્યાં છે"

Statement of MLA Prakash Varmora: પ્રજાની શ્રદ્ધા ડગી: ધારાસભ્ય પ્રકાશ વરમોરાએ જાહેરમાં રાજકીય વાસ્તવિકતા વર્ણવતાં રાજકારણ ગરમાયું; ધર્મ પાસે જ ઠીક કરવાની સત્તાનું નિવેદન

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:31 AM IST

Ahmdabad News: ગુજરાતના રાજકારણમાં ફરી એકવાર શાસક પક્ષના જ ધારાસભ્યો સત્તા સામે બળાપો કાઢતા હોય તેવી ઘટના સામે આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના ધારાસભ્ય પ્રકાશ વરમોરાએ જાહેરમાં એવું નિવેદન કર્યું છે કે, "અમારાંમાં રાજનીતિમાં ચારિત્રહીન, દારૂ પીનારાં અને જુગાર રમનારાં આવી ગયાં છે." તેમના આ નિવેદને ભાજપને 'ઉઘાડું પાડ્યું' છે અને રાજ્યનું રાજકારણ ગરમાયું છે.

ધારાસભ્યનું નિવેદન: 'પ્રજાની શ્રદ્ધા ડગી ગઈ'
ધારાસભ્ય પ્રકાશ વરમોરાનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, જેમાં તેઓ એક જાહેર મંચ પરથી બોલી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, "પ્રજાની શ્રદ્ધા ક્યાંક ને ક્યાંક ડગી ગઈ છે. તેનુ કારણ એ છે કે, અમારામાં ચારિત્ર હીન માણસો આવી ગયા છે." વરમોરાએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "આજે રાજનીતિમાં ચારિત્ર હીન, દારૂ પીવા વાળા અને જુગાર રમવા વાળા લોકો આવ્યાં છે, જેને ઠીક કરવાની તાકાત માત્ર ધર્મ સત્તા પાસે છે." ધારાસભ્ય પ્રકાશ વરમોરાએ ખુદ રાજકીય વાસ્તવિકતા વર્ણવતાં ભરશિયાળે રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે.

નવા મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ ન થવાથી બોલ બદલાયાની ચર્ચા
આ પ્રકારના બળાપા પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે? રાજકીય વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા છે કે, ધારાસભ્ય પ્રકાશ વરમોરાનો નવા રચાયેલા મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ ન કરાયો હોવાથી તેમના બોલ બદલાયા છે. મંત્રીપદ ન મળવાના કારણે તેમની નારાજગી આ જાહેર મંચ પર વ્યક્ત થઈ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. શાસક પક્ષના ધારાસભ્યએ જ ચૂંટાયેલાં જનપ્રતિનિધિઓ કેવા છે તેની હકીકત વર્ણવ્યા બાદ ભાજપના આંતરિક રાજકારણમાં ગણગણાટ શરૂ થયો છે.

કોંગ્રેસની પ્રતિક્રિયા: 'કડવી હકીકત'
આ મુદ્દે વિપક્ષ કોંગ્રેસે પણ તરત જ પ્રતિક્રિયા આપી છે. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા ડો. મનિષ દોશીએ જણાવ્યું કે, "ભાજપનું ચાલ, ચલણ અને ચારિત્ર્ય ભાજપના જ ધારાસભ્યએ વર્ણવ્યું છે તે કડવી હકીકત છે."

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, "ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂ, ડ્રગ્સ અને જુગારના અડ્ડા ધમધમી રહ્યાં છે, પરિણામે એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે કે, સરકાર પરથી જનતાનો ભરોસો ઉઠી ચૂક્યો છે." ભાજપના ધારાસભ્યના આ ખુલાસાથી પક્ષની આંતરિક સ્થિતિ અને રાજકીય સ્વચ્છતા પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. હવે આ મામલે પક્ષનું મોવડીમંડળ શું પગલાં લે છે તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે.

