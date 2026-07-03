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આ આગાહીથી બચીને રહેજો! ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ, આગામી 48 કલાક અત્યંત ભારે, આ જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદનું રેડ એલર્ટ

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં જે વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી હતી. તે હવે મનમુકીને વરસી રહ્યો છે. રાજ્યના લગભગ તમામ ઝોનમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરી છે. ક્યાંક મુશળધાર તો ક્યાંક સાંબેલાધાર વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત બન્યું છે અને હવે આગામી 48 કલાક વધુ ભારે સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે હવામાન વિભાગે ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 03, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:13 PM IST
આ આગાહીથી બચીને રહેજો! ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ, આગામી 48 કલાક અત્યંત ભારે, આ જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદનું રેડ એલર્ટ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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