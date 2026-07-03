/આ આગાહીથી બચીને રહેજો! ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ, આગામી 48 કલાક અત્યંત ભારે, આ જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદનું રેડ એલર્ટ

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં વરસાદી સિસ્ટમો એકસાથે સક્રિય થતાં ચોમાસું જોર પકડી રહ્યું છે. ટ્રફ, શિયર ઝોન, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, સીઝનલ ટ્રફ અને લો-પ્રેશર એમ કુલ 6 સિસ્ટમના કારણે આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં સારા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સાથે જ આગામી 48 કલાક દરમિયાન અનેક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે.
આ જિલ્લામાં અત્યંત ભારે વરસાદની ચેતવણી?
દક્ષિણ ગુજરાત સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત બની શકે છે. જેમાં સુરત, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી ઉપરાંત જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં અત્યંત ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જ્યારે અરવલ્લી, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, રાજકોટ, પોરબંદર, ભાવનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
આ જિલ્લામાં વરસાદનું યલો એલર્ટ
જામનગર, બોટાદ, સાબરકાંઠા, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ અને મહીસાગરમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. જ્યારે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ દેવભૂમિ દ્વારકા, બનાસકાંઠા, પાટણ અને જામનગર જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના
દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે પણ એલર્ટ જારી કરાયું છે...માછીમારોને આગામી પાંચ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. બંદરો પર ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. દરિયાકાંઠે 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. જ્યારે દ્વારકા, કચ્છ, જૂનાગઢ અને પોરબંદરના દરિયામાં 3.2થી 3.5 મીટર સુધીના ઊંચા મોજાં ઉછળવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
બીજી તરફ જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 48 કલાકને લઈને ચેતવણી આપી છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, મહીસાગર, પંચમહાલ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. જેના કારણે નાની નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક વધશે
8 અને 9 જુલાઈએ બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જે ગુજરાતમાં વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ લાવી શકે છે. સાથે જ મધ્ય પ્રદેશમાં ભારે વરસાદને કારણે નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક વધવાની પણ સંભાવના છે.
એક તરફ મેઘરાજાની મહેરથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે. તો બીજી તરફ ભારે વરસાદ અને પૂરની સંભાવનાને લઈને તંત્ર પણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. આગામી 48 કલાક રાજ્ય માટે મહત્વના બની શકે છે. એટલે જરૂરી હોય ત્યારે જ ઘર બહાર નીકળો અને તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરો.