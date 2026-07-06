/અમરેલીમાં પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં શાળાઓમાં રજા, ભાવનગરના મહુવાના 10 ગામોને કરાયા એલર્ટ, મીઠાપુર ડુંગરીમાં 46 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરાયા

ગુજરાતમાં ચોમાસું મોડું બેઠું પરંતુ બરાબર સાટું વાળી રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદે જનજીવન ખોરવી નાખ્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 164 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. કુલ 61 તાલુકામાં 1 ઈંચથી 11 ઈંચ સુધી વરસાદ પડ્યો. ડાંગના સુબીરમાં 5.25 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. હજુ 7 દિવસ ભારે વરસાદની હવામાનની આગાહી. અમરેલી જિલ્લામાં તો જાણે આભ ફાટ્યા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
સૌથી વધુ વરસાદ રાજુલામાં નોંધાયો
અમરેલીમાં સતત બીજા દિવસે ધોધમાર વરસાદના કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્થિતિ કફોડી બની છે. રાજુલામાં સૌથી વધુ 11 ઈંચ વરસ્યો તો ધારીમાં 9.5 ઈંચ વરસાદ અને ખાંભામાં સાડા 5 ઈંચ, બગસરા અને લીલીયામાં 4.25 ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે. ભાવનગરના અલગ અલગ તાલુકામાં પણ નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતાં સ્થાનિકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે. નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ છે. અમરેલી ઉપરાંત ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદ પડ્યો છે.
વરસાદ અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ્સ....
અમરેલીમાં ભારે વરસાદે જનજીવન ખોરવી નાખ્યું
ભાવનગરમાં પણ સ્થિતિ કફોડી
બનાસકાંઠામાં વરસાદે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખોલી
બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં વરસાદે પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખોલી.ગણેશપુરાથી લાલવાડા જવાના માર્ગ પર 6 જેટલી સોસાયટીઓમાં ભરાયું પાણી.ગઠામણ પાટિયા નજીક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ આગળ પણ ભરાયું વરસાદી પાણી.
મહેસાણામાં નાળા પાણીમાં ગરકાવ
સરકાર સરોવર ડેમની સપાટી વધી
સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની સપાટીમાં વધારો થયો છે. હાલ ઉપરવાસમાંથી 50,616 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ છે. નર્મદા ડેમની સપાટી 126.43 મીટર થઈ. નર્મદાના RBPHના 2 પાવર હાઉસ ચાલુ છે.