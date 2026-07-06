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અમરેલીમાં પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં શાળાઓમાં રજા, ભાવનગરના મહુવાના 10 ગામોને કરાયા એલર્ટ, મીઠાપુર ડુંગરીમાં 46 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરાયા

ગુજરાતમાં મોડે મોડે પણ ચોમાસાએ જોરદાર શરૂઆત કરી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી અનેક વિસ્તારોમાં મેઘાની ધબધબાટીથી જનજીવન પ્રભાવિત થયુ છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 164 તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો છે. જેમાં સૌથી વધુ રાજુલામાં નોંધાયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 06, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:37 AM IST
અમરેલીમાં પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં શાળાઓમાં રજા, ભાવનગરના મહુવાના 10 ગામોને કરાયા એલર્ટ, મીઠાપુર ડુંગરીમાં 46 લોકોને રેસ્ક્યૂ કરાયા
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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