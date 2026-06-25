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ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી, આ તારીખથી મેઘો બોલાવશે ધબધબાટી! હવામાન વિભાગ અને આગાહીકારોની મોટી આગાહી

Gujarat Moneoon 2026: ગુજરાત જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યું હતું તે ચોમાસાનું સત્તાવાર આગમન થઈ ચૂક્યું છે. રાજ્યમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી તો થઈ ગઈ છે, પરંતુ હજુ સુધી મન મૂકીને વરસાદ વરસ્યો નથી. જો કે, હવે હવામાન વિભાગ અને આગાહીકારો બન્ને રાજ્યમાં ધમાકેદાર વરસાદની આગાહી કરી રહ્યા છે. ક્યાં પડશે વરસાદ? ક્યારે વરસશે મેઘમહેર? અને શું છે આગામી દિવસોની આગાહી? ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 25, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:07 PM IST
ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી, આ તારીખથી મેઘો બોલાવશે ધબધબાટી! હવામાન વિભાગ અને આગાહીકારોની મોટી આગાહી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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