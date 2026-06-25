/ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી, આ તારીખથી મેઘો બોલાવશે ધબધબાટી! હવામાન વિભાગ અને આગાહીકારોની મોટી આગાહી

Gujarat Moneoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસું સત્તાવાર રીતે બેસી ગયું છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, પરંતુ હજુ ખેડૂતો અને લોકો જેવો વરસાદ ઈચ્છી રહ્યા છે તેવો વરસાદ જોવા મળ્યો નથી. જો કે, હવે આગામી દિવસોમાં મેઘરાજા પોતાની અસલી તાકાત બતાવે તેવી સંભાવના વ્યક્ત થઈ રહી છે.
હવામાન વિભાગના અનુમાન પ્રમાણે આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ વધુ મજબૂત બનવાની શક્યતા છે.
આગામી દિવસોમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિ વધવાની સંભાવના
હાલ દક્ષિણ-પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશાના પવનો સક્રિય બન્યા છે. બીજી તરફ મધ્ય પાકિસ્તાન અને ઉત્તર રાજસ્થાન ઉપર સર્જાયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ સિસ્ટમની અસર પણ ગુજરાતના વાતાવરણ પર જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે આગામી દિવસોમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિ વધવાની સંભાવના છે. અમદાવાદની વાત કરીએ તો શહેરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. જો કે, ગરમીનો મિજાજ હજુ યથાવત રહી શકે છે અને તાપમાન 41 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાનો અંદાજ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
હવામાનના જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે રાજ્ય માટે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે 29 જૂનથી 7 જુલાઈ વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં મેઘો ધબધબાટી બોલાવી શકે છે. કેટલીક જગ્યાએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
29 જૂનથી 7 જુલાઈ વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ ધબધબાટી બોલાવી શકે છે! અંબાલાલ પટેલના મત મુજબ ગ્રહોની ચાલમાં થતા ફેરફારના કારણે વરસાદી સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે. નર્મદા ડેમની જળ સપાટીમાં વધારો થવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. રાજસ્થાન અને રાજસ્થાન બોર્ડર સાથે જોડાયેલા ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પણ સારો વરસાદ વરસી શકે છે.
ચિરાગ શાહે પણ ચોમાસાને લઈને મોટી આગાહી
આગાહીકાર ચિરાગ શાહે પણ ચોમાસાને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ રાજ્યના લગભગ 80 ટકા જિલ્લાઓમાં સામાન્ય અથવા તેનાથી વધુ વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. જ્યારે 20 ટકા જિલ્લાઓમાં વરસાદનું પ્રમાણ સરેરાશથી ઓછું રહી શકે છે. ચિરાગ શાહના અનુમાન પ્રમાણે અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ખેડા જિલ્લામાં સરેરાશ કરતાં ઓછો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. સાથે જ એક સપ્તાહ સુધી વરસાદી માહોલ રહ્યા બાદ થોડા દિવસ માટે બ્રેક જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે.
એક તરફ ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે અને બીજી તરફ વરસાદને લઈને અનેક આગાહીઓ સામે આવી રહી છે. હવે સૌની નજર આકાશ તરફ છે કે ક્યારે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસે અને રાજ્યને ગરમી તથા પાણીની સમસ્યામાંથી રાહત અપાવે.