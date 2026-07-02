/આગામી 48 કલાક ગુજરાત માટે ભારે! એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય ભારેથી અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ, અંબાલાલની ભયાનક આગાહી!

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાત પર હવે મેઘરાજા પૂરેપૂરા મહેરબાન થયા છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી આકાશમાંથી વરસી રહેલા વરસાદે ધરતીને તરબોળ કરી દીધી છે. હજુ પણ વરસાદનો આ જોરદાર રાઉન્ડ યથાવત રહેવાના એંધાણ છે. રાજ્યના હવામાન વિભાગે આગામી 8 જુલાઈ સુધી ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને પાંચમી અને છઠ્ઠી જુલાઈએ. વરસાદનું જોર વધુ વધશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. એટલે કે આગામી 48 કલાક ગુજરાત માટે ભારે બની શકે છે.
ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગે 8 જુલાઈ સુધી ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યંત વધુ વરસાદ પડી શકે છે. 5-6 જુલાઈથી વરસાદના જોરમાં વધારો થશે. આજે પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ આપવામાં આવ્યું. આગામી પાંચ દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.ઓફશોર ટ્રફ, શીયર ઝોન, અપર એર, પશ્ચિમ બંગાળમાં લો પ્રેસર અને, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદની આગાહી છે.
ક્યાં અપાયું રેડ એલર્ટ?
હવામાન વિભાગે પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, દીવ અને દમણ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જ્યારે ભરૂચ, સુરત, વલસાડ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં પણ મુશળધાર વરસાદ અને તેજ પવનની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તો અમદાવાદમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
માત્ર વરસાદ જ નહીં, દરિયો પણ આગામી પાંચ દિવસ તોફાની રહેવાની શક્યતા છે. એટલા માટે રાજ્યના તમામ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. કારણ કે અરબી સમુદ્રમાં પવનની ગતિ પણ વધી શકે છે.
એકસાથે પાંચ-પાંચ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે હાલ રાજ્ય પર એકસાથે પાંચ-પાંચ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય છે. જેમાં ઓફશોર ટ્રફ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, લૉ-પ્રેશર સિસ્ટમ અને અન્ય હવામાન પરિબળો સક્રિય થતાં ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ માટે અનુકૂળ સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
બીજી તરફ જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ ગુજરાતમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે તેવી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે, આગામી 6 જુલાઈ સુધી રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત ચારેય ઝોનમાં વરસાદનું જોર જોવા મળશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં સર્જાયેલા હળવા દબાણ અને અરબી સમુદ્રના ભેજ સાથે પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થતાં વરસાદ વધુ તીવ્ર બની શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, આગામી 48 કલાકમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વરસાદની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. 6 જુલાઈ સુધીમાં રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ થશે. એમાં પણ દક્ષિણ ગુજરાતમાં અનરાધાર વરસાદની આગાહી છે. રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહ છે. મધ્ય ગુજરાતની નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે.