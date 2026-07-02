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આગામી 48 કલાક ગુજરાત માટે ભારે! એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય ભારેથી અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ, અંબાલાલની ભયાનક આગાહી!

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં હવે મેઘરાજા ફુલ ફોર્મમાં જોવા મળી રહ્યા છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને તરબોળ કરી દીધું છે અને હજુ પણ વરસાદી સિસ્ટમ વધુ સક્રિય બનતા આગામી દિવસોમાં મેઘમહેર વધુ જોરદાર રહેવાના સંકેતો છે. હવામાન વિભાગે 8 જુલાઈ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. તો જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ ગુજરાતમાં ધબધબાટી બોલાવશે તેવી આગાહી કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 02, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:13 PM IST
આગામી 48 કલાક ગુજરાત માટે ભારે! એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય ભારેથી અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ, અંબાલાલની ભયાનક આગાહી!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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