/ગુજરાતમાં ચોમાસું કરશે ધમાકેદાર એન્ટ્રી! આ તારીખથી મેઘરાજા બોલાવશે ધડબડાટી, અંબાલાલ-હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી

Gujarat Monsoon 2026: લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ગુજરાત માટે હવે સારા સમાચાર છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ 26 જૂન આસપાસ ગુજરાતમાં ચોમાસું સત્તાવાર રીતે બેસી શકે છે. મહારાષ્ટ્ર તરફથી આગળ વધેલું ચોમાસું હવે ગુજરાતના દરવાજે પહોંચ્યું છે અને આગામી સાત દિવસ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં સારા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ જિલ્લામાં વરસાદનું યલો એલર્ટ
હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર માટે ખાસ આગાહી કરી છે. અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતા છે.
માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ છૂટાછવાયા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ કેટલાક વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપ પ્રતિ કલાક 40થી 50 કિલોમીટર સુધી પહોંચી શકે છે. જેના કારણે માછીમારોને ખાસ સાવચેત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ સક્રિય બનતા વરસાદનું જોર વધશે. જેના કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. આ વરસાદ ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન સાબિત થઈ શકે છે. જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાવણી લાયક વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ 28 અને 29 જૂને બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય બનશે. જેના ભેજના કારણે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદનું જોર વધશે.
આ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી
વડોદરા, મહીસાગર, પંચમહાલ, સાબરકાંઠા, હિંમતનગર, પાટણ, સમી અને હારીજ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ સારા વરસાદના સંકેતો મળી રહ્યા છે. એટલે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ ખેડૂતોને વાવણી લાયક વરસાદ મળવાની આશા છે.
એક તરફ ચોમાસાના આગમનની ઘડીઓ નજીક આવી રહી છે. તો બીજી તરફ ખેડૂતોની આશા પણ હવે વરસાદના વાદળો સાથે ગગનમાં ઊંચી ઉડી રહી છે. જો આગાહીઓ સાચી ઠરે તો આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના ખેતરોમાં હરિયાળી છવાઈ જશે અને વાવણીનો પ્રારંભ પણ વેગ પકડશે.