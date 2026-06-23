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ગુજરાતમાં ચોમાસું કરશે ધમાકેદાર એન્ટ્રી! આ તારીખથી મેઘરાજા બોલાવશે ધડબડાટી, અંબાલાલ-હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી

Gujarat Monsoon 2026: ખેડૂતોની ચાતક નજરે જે વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી હતી, તે રાહ હવે પૂર્ણ થવાની અણી પર છે. ગુજરાતમાં ચોમાસાના ધમાકેદાર આગમનની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અને જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના અનુમાનથી રાજ્યના ખેડૂતોમાં નવી આશા જાગી છે. તો ક્યાં પડશે ભારે વરસાદ? કયા જિલ્લાઓ માટે યલો એલર્ટ છે? અને ક્યાં થશે વાવણી લાયક વરસાદ? ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 23, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:30 PM IST
ગુજરાતમાં ચોમાસું કરશે ધમાકેદાર એન્ટ્રી! આ તારીખથી મેઘરાજા બોલાવશે ધડબડાટી, અંબાલાલ-હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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