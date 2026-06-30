/ગુજરાતમાં ચોમાસું બોલવશે જમાવટ! આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે ધોધમાર વરસાદ, અંબાલાલની મોટી આગાહી

Gujarat Monsoon: ચોમાસાની મુખ્ય રેખા સુરત સુધી પહોંચતા આગામી 2 થી 4 દિવસમાં ચોમાસું આગળ વધશે. ગુજરાતમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય હોવાથી આગામી કેટલાક દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે. 15 થી 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફુંકાવાની પણ શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. 12 જુલાઈ સુધીમાં કોઈ કોઈ ભાગોમાં ચાર ઈંચ વરસાદ પડી શકે. જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં ચોમાસું વેગ પકડશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગે ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતની સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગરમાં વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
આ જિલ્લામાં વરસાદનું યલો એલર્ટ
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. આગામી સમયમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા સુરત, નવસારી, ડાંગ, તાપી, વલસાડ તેમજ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદનું 'યલો એલર્ટ' જાહેર કરાયું છે. સાથે જ નર્મદા, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, આણંદ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ અને દીવમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે. જ્યારે અમદાવાદમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. સાથે જ40-50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. નાગરિકોને સાવધાન રહેવા અપીલ છે.
અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ વરસાદ અંગે મોટી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાત, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત, વડોદરા અને પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં હવામાનમાં પલ્ટો આવશે. આ વિસ્તારમાં ક્યાંક હળવો અને ક્યાંક ભારે વરસાદ પડવાની શકયતા છે. જ્યારે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ 48 કલાકમાં પલ્ટો આવશે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, દેશના મધ્ય ભાગોમાં લો પ્રેસર બનવાની શકયતા છે. આગામી 2 અને 3 જુલાઈના રોજ બંગાળ ઉપ સાગરમાં હળવો હવાનો દબાણ ઉભું થવાની શક્યતા છે. જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો, પાટણ, હારિજ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અરવલ્લીના જેવા ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે.
માછીમારોને પાંચ દિવસ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના
રાજ્યમાં માછીમારોને પાંચ દિવસ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. 30 જૂનથી 5 જુલાઈ સુધી દરિયો તોફાની રહેવાની આગાહી છે. દરિયા કિનારે 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફુંકાવાની શક્યતા છે. પવનની ઝડપ 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પહોંચી શકે છે. જેના કારણે ભારે પવન ફૂંકાવાના કારણે માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં તોફાની પવનોની આગાહી છે.