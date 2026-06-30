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ગુજરાતમાં ચોમાસું બોલવશે જમાવટ! આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે ધોધમાર વરસાદ, અંબાલાલની મોટી આગાહી

Gujarat Monsoon: વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા ગુજરાતવાસીઓ માટે હવે ચોમાસું રાજ્યમાં જામાવટ બોલાવવા માટે તૈયાર છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ચોમાસાની મુખ્ય રેખા હાલ સુરત સુધી પહોંચી ગઈ છે, જેના કારણે આગામી 2 થી 4 દિવસમાં ચોમાસું સમગ્ર ગુજરાતમાં આગળ વધશે અને રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોને આવરી લેશે. ત્યારે ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 30, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:19 PM IST
ગુજરાતમાં ચોમાસું બોલવશે જમાવટ! આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે ધોધમાર વરસાદ, અંબાલાલની મોટી આગાહી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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