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ગુજરાત પર અતિભારે આફત! આગામી 48 કલાક આ જિલ્લામાં માટે અતિ ભારે, અંબાલાલની મોટી આગાહી

Ambalal Patel Agahi: સતત વરસાદે ગુજરાતને ઘમરોળ્યું છે. અનેક વિસ્તારો પૂરના પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. અને ખતરો હજુ પણ ઓછો નથી થયો. આગામી 48 કલાક હજુ પણ ભારે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે. ગુજરાતના ક્યા વિસ્તાર પર છે ભારે વરસાદનો ખતરો અને ક્યા વિસ્તારે રાખવાની છે સાવચેતી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 25, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:57 PM IST
ગુજરાત પર અતિભારે આફત! આગામી 48 કલાક આ જિલ્લામાં માટે અતિ ભારે, અંબાલાલની મોટી આગાહી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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