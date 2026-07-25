/ગુજરાત પર અતિભારે આફત! આગામી 48 કલાક આ જિલ્લામાં માટે અતિ ભારે, અંબાલાલની મોટી આગાહી

Ambalal Patel Agahi: સતત ભારે વરસાદના કારણે ગુજરાતના અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર થયા છે. પૂરના પાણીમાં ડૂબેલા વિસ્તારો હજુ તો ઉગર્યા નથી ત્યાં વધુ એક આફત ત્રાટકવાની શક્યતા છે. આગામી 48 કલાકમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલે આ આગાહી કરી છે. અને સાથે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને સાવચેત પણ કરાયા છે. અંબાલાલે ખેડૂતોને ખેતરોમાં પાણીના નિકાલની અગાઉથી વ્યવસ્થા કરવાની અપીલ કરી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલની મોટી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 48 કલાક ઉત્તર ગુજરાત માટે ભારે એલર્ટ વ્યક્ત કર્યું છે. આગામી 48 કલાકમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. જેમાં પાટણ, સાંતલપુર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ અતિભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. જ્યારે વડોદરા, ભરૂચ અને મહીસાગરના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. કચ્છ, રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગરના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની આગાહી કરી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 5થી 8 ઇંચ, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં કુલ 10થી 20 ઇંચ સુધી વરસાદ પડવાની શક્યતા.
હવામાન વિભાગની આગાહી
બીજી તરફ હવામાન વિભાગે પણ ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓ માટે ઓરેન્જ અને યલો અલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જ્યારે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. સારી વાત એ છે કે, 28 અને 29 તારીખે રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદ રહેશે. જ્યારે 30 જુલાઈ એ દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેટલાક જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ રહેશે. અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ હતી. પરંતુ હવે મેઘરાજા જાણે મન મુકીને વરસી રહ્યા છે. જો આવો જ વરસાદ રહેશે તો મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે.
આજે આ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે મોરબી, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ,સાબરકાંઠા, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, નર્મદા, ભરૂચ, સૂરત, નવસારી, વલસાડ અને દાદર નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. કચ્છ, દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, છોટાઉદેપુર, તાપી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા 26 જુલાઈના રોજ બોટાદ, અમરેલી, પાટણ, ગાંધીનગર, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. જ્યારે વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ, મહીસાગર અને ભાવનગરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે.