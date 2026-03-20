ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 121 તાલુકાઓમાં વરસાદની ધબધબાટી; જાણો મેઘાએ કયા કેવા બોલાવ્યા ભૂક્કા!
Gujarat Monsoon Forecast: ગુજરાતમાં અત્યારે કાળઝાળ ગરમી પડવાના દિવસો છે, પરંતુ કુદરતે જાણે મિજાજ બદલ્યો હોય તેમ રાજ્યમાં ભારે કમોસમી વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવતા અનેક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરના અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 121 તાલુકાઓમાં વરસાદી માહોલ છવાયો હતો. જેમાં સૌથી વધુ અસર સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં જોવા મળી છે.
Gujarat Monsoon Forecast: ગુજરાતમાં અત્યારે કાળઝાળ ગરમી પડવાની આશા હતી, પરંતુ કુદરતનો મિજાજ કંઈક અલગ જ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવતા 'માવઠા'એ ખેડૂતો અને નાગરિકોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. ભરઉનાળે આકાશમાં કાળાડિબાંગ વાદળો અને ગાજવીજ સાથે વરસેલા વરસાદે શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું ત્રણેય ઋતુનો અહેસાસ એકસાથે કરાવી દીધો છે.
ગુજરાતમાં પડેલા વરસાદના મુખ્ય આંકડાઓ
રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કુલ 121 તાલુકાઓમાં હળવાથી ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. આ આંકડા પરથી સમજી શકાય છે કે કમોસમી વરસાદની અસર કેટલી વ્યાપક રહી છે. સૌથી વધુ વરસાદ અમરેલી જિલ્લાના બગસરામાં સૌથી વધુ પોણા 2 ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના ચોટિલા પંથકમાં પણ દોઢથી પોણા 2 ઈંચ વરસાદે રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા કરી દીધા હતા. રાજકોટ અને જૂનાગઢના રાજકોટ શહેર અને જૂનાગઢના ભેંસાણમાં 1.5 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે.
ગુજરાતના વિસ્તાર મુજબ વરસાદની શું છે વિગત?
છેલ્લા 24 કલાકમાં પડેલા વરસાદની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, દ્વારકા, જૂનાગઢ, બોટાદ અને સુરેન્દ્રનગર. ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને વાવ-થરાદ પંથક અને મધ્ય ગુજરાતના ખેડા અને આણંદ જિલ્લાના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડ્યો છે.
સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મુશ્કેલી વધી
સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વરસાદ આફત બનીને આવ્યો છે. તૈયાર થયેલા પાક જેવા કે જીરું, વરિયાળી અને રાયડાના પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખુલ્લામાં રાખેલું અનાજ પલળી જવાથી ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. અચાનક આવેલા વરસાદને કારણે માર્કેટિંગ યાર્ડોમાં પણ માલ-સામાન પલળી ગયો છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાને કારણે વાહનવ્યવહારમાં પણ અવરોધ સર્જાયો હતો.
નોંધનીય છે કે, હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે આ ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. આગામી સમયમાં હજુ પણ કેટલાક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે.
