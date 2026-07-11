સુપર ટાયફૂન 'બાવી' બન્યું વિલન, ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં ધીમું પડ્યું ચોમાસું, પણ અંબાલાલની ઓગસ્ટ સુધીની આગાહી

Weather Updates: ગુજરાત સહિત દેશમાં ચોમાસાનું વિધિવત આગમન થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી તાજેતરની સેટેલાઇટ તસવીરો ગુજરાતના ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે ચિંતાનો વિષય બની છે. હાલમાં મધ્ય ભારતના મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવા રાજ્યોમાં ચોમાસું સક્રિય છે, જ્યારે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને પંજાબ જેવા પશ્ચિમી વિસ્તારોમાં વાદળોની ગેરહાજરી જોવા મળી રહી છે. બીજી બાજુ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની વરસાદ અંગે મોટી આગાહી કરી છે.
સુપર ટાયફૂન 'બાવી' ની ચોમાસા પર અસર
દેશના ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડવાનું મુખ્ય કારણ પ્રશાંત મહાસાગરમાં ફિલિપાઈન્સ નજીક સર્જાયેલું સુપર ટાયફૂન 'બાવી' છે. આ વાવાઝોડું તાઈવાન અને ચીન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, પરંતુ તેની અસર હજારો કિલોમીટર દૂર બંગાળની ખાડી સુધી વર્તાઈ રહી છે. જ્યાં સુધી આ વાવાઝોડું ચીન પહોંચીને શાંત ન થાય, ત્યાં સુધી બંગાળની ખાડીમાં વરસાદ લાવનારી નવી સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા નહિવત છે. આ કારણે આગામી એક અઠવાડિયા સુધી રાજ્યમાં સારા વરસાદ માટે રાહ જોવી પડી શકે છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસાને આખા દેશને આવરી લેતા 38 દિવસ લાગે છે, પરંતુ આ વર્ષે તે માત્ર 36 દિવસમાં સમગ્ર દેશમાં પહોંચી ગયું છે. સતત પાંચમા વર્ષે મોસમી પવનોએ 38 દિવસથી ઓછા સમયમાં સમગ્ર ભારતને આવરી લીધું છે, જે હવામાનની દ્રષ્ટિએ નોંધપાત્ર ઘટના છે.
અંબાલાલ પટેલની આગામી સમય માટે વરસાદ અંગે મહત્વની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી સમય માટે વરસાદ અંગેની મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યા મુજબ, તારીખ 13 થી 16 જુલાઈ દરમિયાન લોકલ સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદની શક્યતાઓ છે, જ્યારે 22 જુલાઈના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતના આહવા, ડાંગ, વલસાડ અને નવસારી સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ત્યારબાદ 25 થી 26 જુલાઈ દરમિયાન મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે, જેની અસર હેઠળ 27 થી 30 જુલાઈ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રના દ્વારકા, જામનગર અને પોરબંદર તેમજ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલ જિલ્લાના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
ગ્રહોની સ્થિતિને જોતા ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદની આશા
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆતમાં અણધાર્યો વરસાદ અને 9 થી 11 ઓગસ્ટ વચ્ચે રાજ્યમાં સારો વરસાદ થઈ શકે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે ભૂતકાળમાં અરબ સાગરમાં સિસ્ટમ ન બનવાને કારણે ચોમાસું થોડું ધીમું પડ્યું હતું, પરંતુ હવે બંગાળની ખાડી સક્રિય થવી અને હિન્દ મહાસાગરમાં MGO (મેડન-જુલિયન ઓસિલેશન)ની સિસ્ટમ બનવાને કારણે ઓગસ્ટ માસમાં સારો વરસાદ થવાની પૂરી સંભાવના છે, જે કૃષિ પાક માટે પણ લાભદાયી નીવડશે. હિન્દ મહાસાગરમાં MJO સિસ્ટમ અને ગ્રહોની સ્થિતિને જોતા ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદ રહેવાની અપેક્ષા છે.
રથયાત્રાના દિવસે પણ છૂટોછવાયો વરસાદ
અંબાલાલ પટેલના મતે, અગાઉ અરબી સમુદ્રમાં ગરમ પવનો અને જરૂરી સિસ્ટમનો અભાવ હોવાથી ચોમાસું ધીમું પડ્યું હતું. રથયાત્રાના દિવસે પણ છૂટોછવાયો વરસાદ રહી શકે છે. જોકે, ખેડૂતો માટે સલાહ છે કે, જ્યારે ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલા હોય ત્યારે કૃષિ કાર્યોમાં સાવચેતી રાખવી. આગામી દિવસોમાં હવામાન વિભાગની સત્તાવાર અપડેટ્સ પર નજર રાખવી અત્યંત આવશ્યક છે.