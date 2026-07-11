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સુપર ટાયફૂન 'બાવી' બન્યું વિલન, ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં ધીમું પડ્યું ચોમાસું, પણ અંબાલાલની ઓગસ્ટ સુધીની આગાહી

Weather Updates: ગુજરાત સહિત દેશના ચોમાસા માટે વધુ એક ખરાબ સમાચાર છે. તાજેતરની સેટેલાઇટ તસવીરો ગુજરાતના ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે ચિંતાનો વિષય બની છે.  પ્રશાંત મહાસાગરમાં સુપર ટાયફૂન 'બાવી' સર્જાયું છે. ચીન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. તેની અસર બંગાળની ખાડી સુધી જોવા મળી રહી છે. જ્યાં સુધી આ વાવાઝોડાની અસર રહેશે, ત્યાં સુધી ખાડીમાં વરસાદ લાવનારી નવી સિસ્ટમ બનવાની આશા નથી. આવી સ્થિતિમાં બે દિવસ પછી દેશના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ ઓછો થઈ શકે છે. સારો વરસાદ મેળવવા માટે આગામી અંદાજે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 11, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:10 PM IST
સુપર ટાયફૂન 'બાવી' બન્યું વિલન, ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં ધીમું પડ્યું ચોમાસું, પણ અંબાલાલની ઓગસ્ટ સુધીની આગાહી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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