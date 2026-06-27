/અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી ખતરનાક આગાહી, જુલાઈની શરૂઆતમાં વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા; આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે આભ!

Ambalal Patel Agahi: કેલેન્ડરમાં ચોમાસું આવી ગયું છે. પરંતુ ગુજરાતના આકાશમાં હજુ વરસાદની ઉદાર હાજરી જોવા મળી નથી. જૂન મહિનો પૂરો થવા આવ્યો છે છતાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી છે. વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોના ચહેરા પર ચિંતા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે. વાવણીની તૈયારી વચ્ચે ધરતીપુત્રોની નજર હવે આકાશ તરફ મંડાયેલી છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસું હાલ અટવાયેલું છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ચોમાસાની ગતિ દક્ષિણ ગુજરાત સુધી જ સીમિત રહી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી 2 થી 3 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યભરમાં વરસાદની શક્યતા છે.
જુલાઈમાં વરસાદ બોલાવશે ભૂક્કા
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે ચોમાસું હાલ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સ્થિર થયું છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રવેશ બાદ ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડી છે. જો કે, 2 અને 3 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં સારા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, દાહોદ અને છોટાઉદેપુરમાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે. આ સાથે 40થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા હોવાથી 1 જુલાઈના રોજ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતા છે. 28-29 જૂનથી 7 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના તમામ ઝોનમાં સાર્વત્રિક વરસાદ પડી શકે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, હાલ દરિયામાં કોઈ મજબૂત સિસ્ટમ સક્રિય નથી, જેના કારણે વરસાદમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે.
આ જિલ્લામાં આવશે પૂર!
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે 28 અથવા 29 જૂન આસપાસ બંગાળની ખાડીમાં હળવા દબાણનું ક્ષેત્ર સર્જાઈ શકે છે. આ સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ગુજરાતના તમામ ઝોનમાં વરસાદનું જોર વધશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ અને કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ સારા વરસાદની આશા વ્યક્ત કરાઈ છે. 16 જુલાઈ અને ઓગસ્ટ આસપાસ વરસાદના વધુ રાઉન્ડની આગાહી છે.
હાલ ભલે મેઘરાજા રાહ જોવડાવી રહ્યા હોય. પરંતુ હવામાન વિભાગ અને આગાહીકારોની આગાહીઓ ખેડૂતો માટે આશાનું કિરણ બની છે. હવે સૌની નજર આગામી થોડા દિવસો પર છે. કારણ કે આ વરસાદ માત્ર ધરતીને જ નહીં, પરંતુ ખેડૂતોની આશાઓને પણ જીવંત રાખવાનો છે.