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અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી ખતરનાક આગાહી, જુલાઈની શરૂઆતમાં વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા; આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે આભ!

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં સત્તાવાર રીતે ચોમાસું બેસી ગયું છે. પરંતુ વરસાદ હજુ પણ સંતાકૂકડી રમી રહ્યો છે. જૂન મહિનો પૂર્ણ થવા આવ્યો છે, છતાં પણ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં મેઘરાજાની રાહ જોવાઈ રહી છે. વરસાદના વિલંબથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. જો કે, હવામાન વિભાગ અને જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં રાજ્યભરમાં સારા વરસાદની આશા વ્યક્ત કરી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 27, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:08 PM IST
અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી ખતરનાક આગાહી, જુલાઈની શરૂઆતમાં વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા; આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે આભ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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