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નર્મદા જિલ્લામાં આભ ફાટ્યું! અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર, આગામી બે કલાકમાં આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે તૂટી પડશે મેઘો!

Gujarat Monsoon 2026: હાલમાં દેશમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું વધુ આગળ વધીને ઉત્તર-પૂર્વ અરબી સમુદ્ર, ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે. ગુજરાતમાં સત્તાવાર ચોમાસાનું આગમન થઈ શુક્યું ગયું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 16 તાલુકામાં મેઘમહેર થઈ છે, જેમાં સૌથી વધુ નર્મદાના સાગબારામાં 3.35 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 25, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:14 AM IST
નર્મદા જિલ્લામાં આભ ફાટ્યું! અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર, આગામી બે કલાકમાં આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે તૂટી પડશે મેઘો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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