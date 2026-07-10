/ખેડામાં બાળ લગ્ન મુદ્દે સ્ફોટક ખુલાસો: એક જ તાલુકામાં 50 બાળ લગ્ન, સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણનું ચોંકાવનારું નિવેદન

Kheda News: સામાન્ય રીતે નેતાઓ પોતાની સિદ્ધિઓના ગુણગાન ગાતા થાકતા નથી, પરંતુ ખેડાના સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણે જાહેરમાં પોતાની અને સિસ્ટમની નિષ્ફળતાનો સ્વીકાર કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા. તેમણે પોતાની કે સરકારની ઉપલબ્ધિઓ ગણાવવાને બદલે સમાજ અને વહીવટી તંત્રની એક કડવી વાસ્તવિકતા અને પોતાની નૈતિક નિષ્ફળતાનો ખુલ્લેઆમ સ્વીકાર કર્યો છે. સાંસદે સ્વીકાર્યું કે, ખેડાના માત્ર એક જ તાલુકામાં તાજેતરમાં 50 જેટલા બાળ લગ્ન થયા છે અને આ રોકવામાં જનપ્રતિનિધિ તરીકે અમે નિષ્ફળ રહ્યા છીએ
શું છે સમગ્ર મામલો?
નડિયાદ ખાતે ‘સંકલ્પથી સિદ્ધિ તરફ: ટીબી મુક્ત ખેડા’ અભિયાન અંતર્ગત એક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં સ્ટેજ પરથી સંબોધન કરતી વખતે સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણે જે વિગતો આપી તે આઘાતજનક છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, ખેડા જિલ્લાના માત્ર એક જ તાલુકામાં તાજેતરમાં 50 જેટલા બાળ લગ્ન થયા છે. આ માત્ર આંકડો નથી, પરંતુ 50 દીકરીઓના બાળપણના ભોગ બનવાની કરુણ ગાથા છે. આ ગંભીર સામાજિક દૂષણ પર પ્રહાર કરતા સાંસદે કહ્યું કે, "બાળ લગ્ન રોકવામાં જનપ્રતિનિધિ તરીકે અમે, સુરક્ષા વિભાગ અને સમગ્ર સમાજ નિષ્ફળ રહ્યા છીએ."
17-18 વર્ષની દીકરીઓ બની રહી છે માતા
સાંસદના આ નિવેદને તંત્રની કામગીરી સામે મોટા સવાલો ઉભા કર્યા છે. જ્યારે 17-18 વર્ષની નાની વયની દીકરીઓ માતા બની રહી છે, ત્યારે તંત્ર આટલા લાંબા સમય સુધી શું કરી રહ્યું હતું? શું ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કામ કરતી આંગણવાડી, આરોગ્ય વિભાગ કે સ્થાનિક પોલીસને આ લગ્નો વિશે જાણ નહોતી? આ ઘટનાએ સાબિત કરી દીધું છે કે કાયદો કાગળ પર મજબૂત દેખાય છે, પરંતુ અમલીકરણના સ્તરે તે સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ રહ્યો છે. વહીવટી તંત્રની આ 'ઊંઘ' અને લાપરવાહી સામે સાંસદનો આ આક્રોશ એ વાતનો પુરાવો છે કે વ્યવસ્થામાં ક્યાંક મોટી ચૂક થઈ રહી છે.
દેવુસિંહ ચૌહાણે પોતાની નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારીને દાખલો બેસાડ્યો
સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણે પોતાની નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારીને એક દાખલો બેસાડ્યો છે કે, નેતાએ પણ જવાબદાર હોવું જોઈએ. પરંતુ, સમાજનો સવાલ એ છે કે માત્ર સ્વીકાર કરવાથી શું આ દૂષણ અટકી જશે? જે લોકોએ આ 50 બાળ લગ્ન કરાવ્યા છે, તેમની સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી ક્યારે થશે? જે અધિકારીઓના વિસ્તારમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં બાળ લગ્ન થયા છે, તેમની જવાબદારી નક્કી થવી જોઈએ. માત્ર વહીવટી તંત્ર પર નિર્ભર રહેવાને બદલે, સમાજે પોતે જ આ પ્રથા સામે લાલ આંખ કરવી પડશે.