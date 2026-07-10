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ખેડામાં બાળ લગ્ન મુદ્દે સ્ફોટક ખુલાસો: એક જ તાલુકામાં 50 બાળ લગ્ન, સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણનું ચોંકાવનારું નિવેદન

Kheda News: નડિયાદ ખાતે યોજાયેલા ‘સંકલ્પથી સિદ્ધિ તરફ: ટીબી મુક્ત ખેડા’ અભિયાનના એક કાર્યક્રમમાં સ્ટેજ પરથી બોલતા સાંસદે સ્વીકાર્યું કે, ખેડાના માત્ર એક જ તાલુકામાં તાજેતરમાં 50 જેટલા બાળ લગ્ન થયા છે અને આ રોકવામાં જનપ્રતિનિધિ તરીકે અમે નિષ્ફળ રહ્યા છીએ. સ્વાસ્થ્યના કાર્યક્રમમાં સાંસદે જે રીતે સામાજિક દૂષણ પર ખુલ્લેઆમ પ્રહારો કર્યા છે, તે વહીવટી તંત્ર અને સમાજ બંને માટે લાલબત્તી સમાન છે. બાળ લગ્નમાં આપણો સમાજ સુરક્ષા વિભાગ અને અમે લોકનેતા નિષ્ફળ છીએ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 10, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:16 PM IST
ખેડામાં બાળ લગ્ન મુદ્દે સ્ફોટક ખુલાસો: એક જ તાલુકામાં 50 બાળ લગ્ન, સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણનું ચોંકાવનારું નિવેદન
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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