મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી: 4 ઉમેદવારોને મત આપ્યા બાદ આ કામ ના કર્યું તો મત કેન્સલ, જાણો મતદાનની સંપૂર્ણ રીત

ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratમહાનગરપાલિકા ચૂંટણી: 4 ઉમેદવારોને મત આપ્યા બાદ આ કામ ના કર્યું તો મત કેન્સલ, જાણો મતદાનની સંપૂર્ણ રીત

Gujarat Local Body Election 2026: ગુજરાતાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓનો માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે આ વખતે મતદાન કરવાની રીત બદલાઈ છે. જી હા...મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયાને સરળ અને ઝડપી બનાવવા માટે નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. આ વખતે મતદારોએ ઈવીએમ પર મતદાન કરતી વખતે કેટલીક ખાસ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે, જેમાં સૌથી મહત્વની બાબત 'પીળું રજિસ્ટર બટન' છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:39 PM IST

Gujarat Local Body Election 2026: ચૂંટણીઓનો માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે આ વખતે મતદાન કરવાની રીત બદલાઈ છે. ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ચૂંટણી પંચની સૂચના મુજબ, મહાનગરપાલિકાના દરેક વોર્ડમાં સામાન્ય રીતે ચાર ઉમેદવારોની પેનલ હોય છે. મતદાર પોતાની પસંદગી મુજબ મહત્તમ ચાર ઉમેદવારને મત આપી શકશે. મતદાર ઈચ્છે તો આખી પેનલને અથવા અલગ-અલગ પક્ષના ઉમેદવારોને પણ મત આપી શકે છે. જો કોઈ મતદાર ચારથી ઓછા (દા.ત. 1, 2 કે 3) ઉમેદવારને મત આપવા માંગતા હોય તો તેમ પણ કરી શકશે.

મત આપ્યા બાદ રજિસ્ટરનું બટન દબાવવું ફરજીયાત
જો તમે મતદાન બૂથમાં વોટ આપવા જાવ છો અને મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે આ સ્ટેપ સૌથી મહત્વનું છે. તમે તમારી પસંદગીના ઉમેદવારોના નામ સામેના બટન દબાવ્યા બાદ, જ્યાં સુધી ઈવીએમમાં નીચે આવેલું પીળા રંગનું 'રજિસ્ટર' બટન નહીં દબાવો ત્યાં સુધી તમારો મત માન્ય ગણાશે નહીં. ચાર મત આપ્યા પછી અથવા ચારથી ઓછા મત આપીને પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે આ બટન દબાવવું ફરજિયાત છે.

મતદાન મથકો પર ભીડ ન થાય અને પ્રક્રિયા ઝડપી બને તે માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દરેક મતદારને વોટિંગ કરવા માટે આશરે 50 થી 60 સેકન્ડનો સમય મળશે. દરેક વોર્ડમાં ઉમેદવારોની સંખ્યા વધારે હોવાથી એક બૂથ પર 2 થી 3 ઈવીએમ મુકાશે. દરેક ઈવીએમમાં ઉમેદવારોના નામ અને નોટા (NOTA) સહિત કુલ 15 બટન હશે. નોંધનીય છે કે આ વખતે મતદાન પ્રક્રિયામાં વીવીપેટ (VVPAT) મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં.

મતદાન કરવા જાવ ત્યારે જરૂરી દસ્તાવેજો
મતદાન કરવા માટે ચૂંટણી કાર્ડ (Voter ID) લાવવું હિતાવહ છે. જો તમારી પાસે ચૂંટણી કાર્ડ ન હોય, તો સરકાર દ્વારા માન્ય કરવામાં આવેલા 12 પુરાવાઓમાંથી કોઈપણ એક બતાવીને તમે મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશો. મતદાન બૂથમાં વ્યવસ્થા જાળવવા માટે દરેક મતદાન મથક પર અંદાજે 800 મતદારોની સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે.

મતદાન કેવી રીતે કરશો? (સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ)
સૌ પ્રથમ ઈવીએમ પર તમારા પસંદગીના ઉમેદવારના નામ સામેનું બટન દબાવો. બટન દબાવતા જ ઉમેદવારના નામ સામે લાલ લાઈટ થશે. તમે મહત્તમ 4 લાલ લાઈટ થાય ત્યાં સુધી અલગ-અલગ ઉમેદવારો પસંદ કરી શકો છો. જો તમે ઓછા ઉમેદવાર પસંદ કર્યા હોય, તો બાકીના મતો માટે તમે નોટા (NOTA) નું બટન પણ દબાવી શકો છો. અંતે, મતદાન પૂર્ણ કરવા માટે પીળું રજિસ્ટર બટન દબાવો.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

