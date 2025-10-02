Prev
આજથી ગુજરાતના 33 નહિ, 34 જિલ્લા બોલવાનું ગોખી લેજો! નવો જિલ્લો આજથી અસ્તિત્વમાં આવો, ઓફિસો ખૂલી

Vav Tharad District ; આજથી નવીન જિલ્લો વાવ-થરાદ થયો કાર્યવિન્ત... વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી અને મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂતે કચેરીઓને મુકી ખુલ્લી... થરાદ, વાવ, સુઇગામ, ભાભર, લાખણી, દિયોદર, રાહ અને ધરણીધર તાલુકાઓનો સમાવેશ...વાવ-થરાદ જિલ્લામાં કલેક્ટર તરીકે જે એસ પ્રજાપતિએ લીધો ચાર્જ...ચિંતન તેરૈયાએ વાવ - થરાદ જિલ્લામા એસપી તરીકેનો સાંભળ્યો ચાર્જ...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:29 PM IST

Gujarat New District અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : સુશાસન, વિકાસ અને એકતાના નવા અધ્યાયની સાથે આજથી વાવ-થરાદ જિલ્લાનો વિધિવત પ્રારંભ કરાયો છે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી અને મંત્રી બલવંતસિંહ રાજપૂતના વરદહસ્તે નવીન વાવ - થરાદ કલેકટર કચેરીનો શુભારંભ કરાયો. ગુજરાતમાં નવો 34મો જિલ્લો અસ્તિત્વમાં આવતા લોકોએ ઢોલનગરા વગાડી ખુશી મનાવી. 

આજથી નવીન જિલ્લો વાવ-થરાદ થયો કાર્યવિન્ત
ગુજરાતનો 34મો જિલ્લો આજથી અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. 413 ગામો વાળો અને 9.78 લાખ વસ્તી ધરાવતા વાવ-થરાદ જિલ્લાની કચેરીઓ આજે દશેરાના પર્વથી ખુલ્લી મૂકાઈ. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી અને મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત દ્વારા રિબીન કાપી કચેરીઓને ખુલ્લી મૂકી. વાવ-થરાદ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, એસપી કચેરી અને ડીડીઓ કચેરી સહિત અનેક સરકારી કચેરીઓ  ખુલ્લી મકાઈ. 

થરાદની નર્મદા નિગમની કચેરીમાં હાલ કલેક્ટર કચેરી, વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષકની કચેરીમાં SP કચેરી અને  DDO કચેરી તાલુકા પંચાયતની કચેરીમાં આજથી કાર્યવિન્ત થઈ. વાવ-થરાદ જિલ્લામાં થરાદ, વાવ,સુઇગામ, ભાભર, લાખણી, દિયોદર, રાહ અને ધરણીધર તાલુકાઓનો સમાવેશ કરાયો છે. 

gujarat news 34th vav tharad district

કોણે કોણે ચાર્જ સંભાળ્યો

  • વાવ-થરાદ જિલ્લામાં કલેક્ટર તરીકે જે એસ પ્રજાપતિએ ચાર્જ સંભાળ્યો 
  • કાર્તિક જીવાણીએ  ડીડીઓ તરીકેનો લીધો ચાર્જ
  • ચિંતન તેરૈયાએ વાવ-થરાદ જિલ્લામા એસપી તરીકેનો સાંભળ્યો ચાર્જ...

સુશાસન, વિકાસ અને એકતાના નવા અધ્યાયની સાથે આજથી વાવ થરાદ જિલ્લો સત્તાવાર રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી અને મંત્રી બલવંતસિંહ રાજપૂતના હસ્તે થરાદ ખાતેથી કલેકટર કચેરીનો વિધિવત શુભારંભ કરાયો હતો. આ સાથે ચાર નવા તાલુકાઓ ઓગડ, ધરણીધર, રાહ અને હડાદ પણ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ અને થરાદના ધારાસભ્ય શંકરભાઈ ચૌધરી અને મંત્રી બલવંતસિંહ રાજપૂતે ઉપસ્થિત તમામ લોકોને શુભેરછાઓ પાઠવીને નવીન વાવ-થરાદ જિલ્લાની કલેકટર કચેરીનું રીબીન કાપીને કચેરીનો પ્રારંભ કર્યો હતો.

gujarat new 34th distirct vav tharad

ખોરડા, જેતડા, ભોરડું અનેખેંગારપુરા ગામના લોકોએ ઢોલ નગારા સાથે ભવ્ય સ્વાગત કરીને નવીન જિલ્લા માટે સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આજનો દિવસ સમગ્ર સરહદી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ઉત્સાહ અને ઉમંગના દિવસ તરીકે ઉજવાયો હતો અને થરાદ થી રાહ સુધી બાઇક રેલીનું આયોજન કરાયું હતું. 

થરાદ ખાતે નવી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક કચેરી અને જિલ્લા પંચાયત કચેરી સહિતની કચેરીઓનો શુભારંભ થયો છે. સરહદી વિસ્તારના નાગરિકોની વર્ષો જૂની માંગણી પૂર્ણ થતાં થરાદ ખાતે બહોળી સંખ્યામાં નાગરિકોએ નવા જિલ્લા શુભારંભ વખતે ઉજવણી કરી હતી. નવીન વાવ-થરાદ જિલ્લામાં થરાદ, વાવ, સુઈગામ, ભાભર, દિયોદર, લાખણી અને નવીન 2 તાલુકા ઢીમા અને રાહ મળીને કુલ 8 તાલુકાનો સમાવેશ થયો છે. નવનિર્મિત જિલ્લામાં 8 તાલુકા,2 નગરપાલિકા, 416ગામડા તથા 9 લાખ 78 હજાર 840 વસ્તીનો સમાવેશ થાય છે. વાવ થરાદ જિલ્લા માટે જિલ્લા કલેકટર તરીકે જે.એસ.પ્રજાપતિ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કાર્તિક જીવાણી અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક ચિંતન.જે.તેરૈયાએ આજે પોતાનો વિધિવત ચાર્જ સાંભળ્યો હતો.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

banaskanthaShankar Chaudharyvav tharadવાવ-થરાદ

