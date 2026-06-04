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શિક્ષણમાં ગુજરાતનો નવો યુગ : જાણો કઈ રીતે દેશ માટે રોલ મોડેલ બન્યું ‘સ્માર્ટ શિક્ષણ મોડેલ’

Gandhinagar News : ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે આમૂલ પરિવર્તનો આવ્યા છે. રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધા કરી શકે છે માટે સરકાર પણ વિવિધ યોજનાઓ અને નવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. ત્યારે સરકારે શિક્ષણ ક્ષેત્રે કેવી રીતે ક્રાંતિ સર્જી છે, જુઓ 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 04, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:47 PM IST
શિક્ષણમાં ગુજરાતનો નવો યુગ : જાણો કઈ રીતે દેશ માટે રોલ મોડેલ બન્યું ‘સ્માર્ટ શિક્ષણ મોડેલ’

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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