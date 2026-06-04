/શિક્ષણમાં ગુજરાતનો નવો યુગ : જાણો કઈ રીતે દેશ માટે રોલ મોડેલ બન્યું ‘સ્માર્ટ શિક્ષણ મોડેલ’

Gandhinagar News : ગુજરાતમાં પહેલાથી જ શિક્ષણ પર ભાર મૂકાયો છે. આ કારણે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને ઉંચે ઉડવા માટે નવી પાંખો મળી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં આજે ગુજરાત પરંપરાગત શિક્ષણની ક્ષિતિજો વિસ્તારીને આધુનિક અને સ્માર્ટ એજ્યુકેશન તરફ મજબૂત ડગલાં માંડી રહ્યું છે. ‘સશક્ત વિદ્યાર્થી, સમર્થ રાષ્ટ્ર’ એ માત્ર એક સૂત્ર નથી, પરંતુ ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ મોડેલનો મુખ્ય આધાર સ્તંભ છે. રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરી શકે અને દેશના વિકાસમાં સક્રિય ભાગીદાર બને તે માટે પ્રાથમિકથી લઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધી ક્રાંતિકારી અને આમૂલ પરિવર્તન કરવામાં આવ્યા છે. જેથી ગુજરાતનો ભવિષ્યનો વિદ્યાર્થી દરેક મોરચે લડી શકે તેવો સક્ષમ બને.
ગુજરાતે શિક્ષણ ક્ષેત્રે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો સમન્વય કરીને દેશ આખાને એક નવી દિશા બતાવી છે. ટેકનોલનોજીના માસ્ટરસ્ટ્રોકથી ડિજીટલ અને સ્માર્ટ લર્નિંગની સુવિધા મળી છે. ત્યારે ગુજરાતના શિક્ષણ મોડેલની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ અને આંકડાકીય સફળતાના પ્રમુખ પાસાઓ પર એક નજર કરીએ.
લાખથી વધુ સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ્સ
વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર (VSK): શાળા, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની રોજેરોજની પ્રગતિનું રિયલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ કરતું આ કેન્દ્ર આજે દેશભરમાં રોલ મોડેલ બન્યું છે. કમિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સેલન્સ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રાજ્યની સરકારી શાળાઓનો કાયાકલ્પ કરીને ૧ લાખથી વધુ સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ્સ (૧ લાખ+) તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જે સરકારી શાળાના બાળકોને પણ ખાનગી શાળાઓ જેવી જ આધુનિક સુવિધા આપે છે.
૨૧,૦૦૦થી વધુ ICT લર્નિંગ લેબ્સ
રાજ્યની શાળાઓમાં ૨૧,૦૦૦થી વધારે ICT (ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી) લર્નિંગ લેબ્સ ધમધમી રહી છે, જે બાળકોને ડિજિટલ યુગ માટે સજ્જ કરે છે. પાઠ્યપુસ્તકોમાં QR કોડ ઉમેરીને ડિજિટલ સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવાઈ છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ DIKSHA પ્લેટફોર્મ અને G-Shala એપ દ્વારા ઘરે બેઠા પણ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મેળવી શકે છે.
ડ્રોપ-આઉટ રેટમાં રેકોર્ડ ઘટાડો
છેલ્લા બે દાયકામાં શાળાઓમાં બાળકોના પ્રવેશ માટે અને તેમને સ્કૂલમાં ટકાવી રાખવા માટે રાજ્ય સરકારે મજબૂત પ્લાન બનાવ્યો છે. વર્ષ 2002-03 માં શરૂ કરાયેલ કન્યા કેળવણી અને શાળા પ્રવેશોત્સવના કાર્યક્રમ થકી સ્કૂલ ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટ્યો છે. આજે ગુજરાતની પ્રાથમિક શાળાઓમાં બાળકોનો પ્રવેશ દર લગભગ ૧૦૦% સુધી પહોંચી ગયો છે. સરકારી શાળાઓના આધુનિક મોનિટરિંગને કારણે પ્રાથમિક શિક્ષણ અધવચ્ચેથી છોડી દેનારા (Drop-out) વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં ઐતિહાસિક ઘટાડો નોંધાયો છે.
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કન્યા કેળવણી અને આર્થિક સહાય યોજનાઓ
રાજ્યની દીકરીઓ આર્થિક તંગીના કારણે શિક્ષણથી વંચિત ન રહે અને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી શકે તે માટે અનેક પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ યોજનાઓને દીકરીઓને આગળ વધવા માટે નવી પાંખો આપી છે. 11 લાખ કન્યાઓને નમો લક્ષ્મી યોજનાનો લાભ મળ્યો છે. આ ઉપરાંત નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના પણ વિદ્યાર્થીઓને આગળ વધવામાં મદદરૂપ બને છે. વ્હાલી દીકરી અને વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ દ્વારા ગરીબ પરિવારોની દીકરીઓને શિક્ષણ માટે આર્થિક બોન્ડ અને સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.
નવી શિક્ષણ નીતિ (NEP 2020) અને ઇનોવેશન
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ (NEP) ના ગ્રાઉન્ડ લેવલ અમલીકરણમાં પણ ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ કેળવાય તે માટે ૧,૭૮૦ પ્રાથમિક અને ૧,૨૧૦ માધ્યમિક શાળાઓમાં વિશેષ મેથ્સ-સાયન્સ કિટ્સ અને STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) લેબોરેટરીઓની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ધોરણ ૬ થી ૮ માં વૈદિક ગણિતનો પણ સમાવેશ કરાયો છે.