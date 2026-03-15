Prev
Next
ગુજરાતની નવી પેઢીને પ્રેમ કરવાનો અધિકાર નથી? પણ સરકાર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન માટે યોજના ચલાવે એનું શું!

Gujarat Love Marriage Controversy : સુખીસંપન્ન ગુજરાતમાં વિકાસની વાતો વચ્ચે પ્રેમલગ્નના કાયદા લાવવાની વાતો. આ તો 2050 નું વિઝન લઈને 18 મી સદીના નિયમો... એક તરફ પ્રેમલગ્નમાં માતાપિતાની મંજૂરીનો કાયદો અને બીજી તરફ  અનુસૂચિત જાતિને આંતરજ્ઞાતિય લગ્નોને પ્રોત્સાહન આપવા સરકારી યોજના...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:14 PM IST

Trending Photos

Love Marriages Vs Casteism : સરકારે પ્રેમલગ્નમાં માતાપિતાની મંજૂરી લાવતો નિયમ લાવીને પ્રેમીઓ પર પસ્તાળ પડી છે. એક તરફ પ્રેમલગ્નની મંજૂરી માટે માતાપિતા પાસે જવું, માતાપિતા ના માને તો શું કરવું. હવે તો પ્રેમલગ્ન કરવા પર સમાજ પણ આડે આવવા લાગ્યા. તો શું માતાપિતા અને સમાજની મંજૂરી વગર પ્રેમ કરવા. ગુજરાતમાં આવું પહેલીવાર જોવા મળ્યું છે, લોકશાહીવાળા દેશમાં પ્રેમ કરવા માટે પરવાનો મેળવવો પડશે. શું ગુજરાતની નવી પેઢીને પ્રેમ કરવાનો પણ અધિકાર નથી. એમ, પૂછીને પ્રેમ કરવાનો હવે! એક તરફ ખુદ સરકાર અનુસૂચિત જાતિને આંતરજ્ઞાતિય લગ્નોને પ્રોત્સાહન આપવા સરકારી યોજના ચલાવે છે અને રૂપિયા આપે છે. બીજી તરફ, પ્રેમલગ્નને મંજૂરી લાવતો કાયદો બનાવે. 

આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન માટે ખુદ સરકાર યોજના ચલાવે છે 
પ્રેમલગ્ન માટે સરકારની આ તે કેવી બેવડની નીતિ! એક તરફ આંતરજ્ઞાતિય લગ્નોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે  ડૉ.સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના ચલાવે, અને બીજી તરફ પ્રેમલગ્નને માતાપિતાની મંજૂરી લાવતો કાયદો લાવે. પ્રેમલગ્ન કરતા પહેલા માતાપિતાને પૂછો, સમાજને પણ પૂછો, પણ કોઈ પ્રેમીઓને તો પૂછો. 

Add Zee News as a Preferred Source

સરકાર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન માટે રૂપિયા આપે છે 
સરકાર વોટબેંકને સાચવે છે તો આપણે કઈ દિશામાં જઈએ છીએ. એકબાજુ સરકારની એક યોજના એવી છે કે, આંતરજ્ઞાતિય લગ્નને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ડૉ.સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના ચલાવે છે. ગુજરાતમાં લાગુ છે, અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિના યુવક કે યુવતી સાથે અન્ય સમાજના લોકો લગ્ન કરે તો સરકાર પ્રોત્સાહન આપે છે. પૈસા આપે છે. તેની સામે તમે બીજો કાયદો લાવે છે. બીજી બાજુ સરકાર, એવો કાયદો લાવો છે કે, લવ મેરેજ કરો તો માતાપિતાની પણ મંજૂરી જોઈએ. આ તે કેવો વિરોધાભાસ. 

ખુદ ગુજરાત સરકારના પોર્ટલ પર ડૉ.સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના અંગે જે માહિતી ઉપલબ્ધ છે તે શબ્દશ અહીં અમે તમને રજૂ કરવા જઈ રહ્યાં છે. 

Dr. Savitaben Ambedkar Intercaste Marriage Assistance Scheme
યોજનાનો હેતુ
હિન્દુ ધર્મની અનુસૂચિત જાતિની વ્યક્તિ અને હિન્દુધર્મની અનુસૂચિત જાતિ સિવાયની અન્ય જાતિની વ્યક્તિઓ વચ્ચેનાં લગ્ન દ્વારાઅસ્પૃશ્યતા દુર કરી સામાજીક સમરતા લાવવાનાં ભાગરૂપે ડૉ.સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના અમલમાં મુકેલ છે. જેમાં રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની સહાય પતિ-પત્નીના સંયુક્ત નામે નાની બચતમાં પ્રમાણપત્રો ભેટ સ્વરૂપે તથા રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- રકમ ઘરવપરાશના સાધનો ખરીદવા માટે એમ કુલ રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/-ની સહાય આપવામાં આવે છે. 

નિયમો અને શરતો

  • આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન કરનાર યુગલ પૈકી કોઈ એક વ્યકિત ગુજરાતના મુળ વતની હોવા જોઇએ.
  • આવા લગ્નની નોંધણી કરાવવાની રહેશે અને લગ્ન કર્યા બાદ બે વર્ષની અંદર આ યોજના માટે સહાય મેળવવા અરજી કરવાની રહેશે.
  • આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન કરનાર પરપ્રાંતની વ્યકિતના મા-બાપ ગુજરાત રાજ્યમાં વસવાટ કરતા હોવા જોઈએ.
  • અનુસૂચિત જાતિ સિવાયની બીજી વ્યકિત પરપ્રાંતની હોયતો તેણે જે તે પ્રાંત કે રાજ્યમાં તે અસ્પૃશ્ય ગણાતી નથી અને હિન્દુ ધર્મ પાળે છે તે બાબતનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે.
  • વિધુર કે વિધવા જેને બાળકો ન હોય તેવી વ્યક્તિ જો પુન:લગ્ન કરે તો આ યોજના હેઠળ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.
  • કોઈ આવક મર્યાદા નથી

રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્‍ટ

  • અરજદારે છૂટાછેડા ક્યારે લીધા તે અંગેના દસ્તાવેજ (લગ્ન સમયે અરજદાર પરણિત હોય તો)
  • મરણનો દાખલો (લગ્ન સમયે અરજદાર વિધુર/વિધવા હોય તો)
  • યુવક/યુવતીએ છૂટાછેડા ક્યારે લીધા તે અંગેના દસ્તાવેજ (લગ્ન સમયે યુવક/યુવતી પરણિત હોય તો)
  • મરણનો દાખલો (લગ્ન સમયે યુવક/યુવતી વિધુર/વિધવા હોય તો)
  • અરજદારનું આધારકાર્ડ
  • અરજદારની જાતિનું પ્રમાણ પત્ર
  • અરજદારનો શાળા છોડયાનો દાખલો
  • યુવક/યુવતીનું જાતિનું પ્રમાણ પત્ર
  • યુવક/યુવતીનો શાળા છોડયાનો દાખલો
  • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
  • લગ્ન નોંધણી નુ પ્રમાણ પત્ર
  • બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરજદારના નામનું)
  • એકરારનામું
  • લગ્ન નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવતા સમયે રજુ કરવામાં આવતું ફોર્મ રજૂ કરવામાં આવતું ફોર્મ(લગ્ન વિજ્ઞપ્તિનું ફોર્મ)

ગુજરાતમાં એકવીસમી સદીમાં હવે અઢારમી સદી જેવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. એક તરફ આપણે વિકાસની વાતો કરીએ છીએ, કોમનવેલ્થ ગુજરાતના આંગણે રમાશે, સેમિકન્ડક્ટરની વાતો વચ્ચે ગુજરાતના પ્રેમીપંખીડાઓ શ્વાસ પણ લઈ શક્તા નથી. 

દરિયાના મોજાં કંઇ રેતીને પૂછે, ‘તને ભીંજાવું ગમશે કે કેમ ?’;
એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ.
ચાહવા ને ચૂમવામાં ઘટનાનો ભેદ નથી, એકનો પર્યાય થાય બીજું;
આંખોનો આવકારો વાંચી લેવાનો, ભલે હોઠોથી બોલે કે, ખીજું ?
ચાહે તે નામ તેને દઈ દો તમે રે ભાઈ અંતે તો હેમનું હેમ;
એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ.
ડગલે ને પગલે જો પૂછ્યા કરો તો પછી કાયમના રહેશો પ્રવાસી;
મન મૂકી મ્હોરશો તો મળશે મુકામ, એનું સરનામું- સામી અગાશી.
મનગમતો મોગરો મળશે, વટાવશો વાંધાની વાડ જેમ જેમ;
એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ.

...તો પછી હવે પૂછીને કરવો પ્રેમ
જાણીતા ગુજરાતી કવિ તુષાર શુક્લની ‘એમ પૂછીને થાય નહિ પ્રેમ...’ ગીતથી કોઈ અજાણ નથી. કવિએ સાચું જ કહ્યું છે, પૂછીને પ્રેમ ન થાય. તેમ હવે ગુજરાતમાં એવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે કે, પ્રેમ પણ પૂછીને કરવો પડશે. જરા વિચારો કે, ગુજરાતમાં પ્રેમલગ્ન સામે જે રીતે માતાપિતા, સમાજ અને સરકાર વાંધા ઉઠાવી રહી છે, તે જોતા આગામી સમયમાં પ્રેમનું પ્રપોઝલ મોકલતા પહેલા જ આ ત્રણેયની મંજૂરી લેવી પડશે, જો હા પાડે તો પ્રેમ કરવો, અને ના પાડે તો પ્રેમ ન કરવો. 

ગુજરાતમાં પ્રેમવાદ પર જાતિવાદ ભારે પડી રહ્યો છે
બીજી મુદ્દાની વાત એ છે કે, ગુજરાતમાં પ્રેમ પર હવે જ્ઞાતિવાદ ભારે પડી રહ્યો છે. જ્ઞાતિવાદને પગલે હવે કોઈ પોતાના સમાજની દીકરી બીજા સમાજમાં આપવા નથી માંગતું. દીકરીઓ બીજે પરણે તો તેના પર પાબંદી લગાવવામાં આવે છે. પરંતું આ જ નિયમ જ્ઞાતિના યુવકો માટે નથી. યુવકો બીજી જ્ઞાતિની દીકરીઓ લાવે તો ચાલે. ત્યારે હવે પ્રેમવાદ પર જ્ઞાતિવાદ ભારે પડી રહ્યો છે તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. કિંજલ દવે, કિંજલ રબારી, આરતી સાંગાણી, કાજલ મહેરીયા, ધરતી સોલંકી જેવા ગુજરાતની દીકરીઓ પગભર હોવા છતાં, પોતાના જ્ઞાતિનું નામ રોશન કરતી હોવા છતાં, તેમના પ્રેમ સામે તેમના જ સમાજે બાંયો ચઢાવી છે. શું આ દીકરીઓને તેમનું ગમતું પાત્ર પસંદ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી? 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
love marriageપ્રેમલગ્નPatidar Samajપાટીદાર સમાજGujarati SingerKinjal Rabariગુજરાતી સિંગરકિંજલ રબારી

Trending news