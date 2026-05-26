/ગુજરાતની મહાનગરપાલિકાઓને નવા મેયર મળ્યા : જુઓ કઈ પાલિકામાં કોને સોંપાયું સુકાન પદ?

Gujarat Municipal Corporation New Mayor List: આજે ગુજરાતમાં 15 મહાનગરપાલિકાઓ, 84 નગરપાલિકાઓ, 34 જિલ્લા પંચાયતો તથા 260 તાલુકા પંચાયતો માટે સામાન્ય ચૂંટણી માટે મતદાન યોજાઈ. જેના બાદ આજે મહાનગરપાલિકાઓને નવા પદાધિકારીઓ મળ્યા છે, જુઓ કોણ બન્યું મેયર, કોને સોંપાયું મહાનગરપાલિકાનું સુકાન પદ
Ahmedabad News : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી બાદ આજે ગુજરાતની તમામ મહાનગરપાલિકાઓને નવા મેયર મળ્યા છે. અત્યાર સુધી 8 મહાનગરપાલિકાઓમાં પદાધિકારીઓની જાહેરાત કરી દેવાઈ છે. બાકીના મહાનગરપાલિકાઓમા ધીરે ધીરે શાસકોની જાહેરાત થઈ છે. ત્યારે જાણો ગુજરાતમાં સૌથી મોટું બજેટ ધરાવતી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં કોણ મેયર બન્યું, અને બાકીની મહાનગરપાલિકામાં કોને મેયર પદ સોંપાયું.
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ખાતે આજે યોજાયેલી પહેલી બોર્ડ બેઠકમાં ભાજપ હાઈકમાન્ડ દ્વારા મોકલવામાં આવેલું બંધ કવર ખોલીને આગામી અઢી વર્ષની નવી ટર્મના હોદ્દેદારોના નામો જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે. અગાઉથી જ જે નામોની પ્રબળ સંભાવના સેવાઈ રહી હતી, તે મુજબ જ ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનના થલતેજ વોર્ડના કોર્પોરેટર હિતેશ બારોટને અમદાવાદના નવા મેયર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ડેપ્યુટી મેયર તરીકે સાબરમતી વોર્ડના અંજુ શાહની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે ખોખરા વોર્ડના કોર્પોરેટર કમલેશ પટેલની વરણી કરાઈ છે. ભાજપના શાસક પક્ષના નેતા તરીકે શાહીબાગ વોર્ડના જશુભાઈ ઠાકોર અને દંડક તરીકે ચાંદખેડા વોર્ડના અતુલ મિશ્રાની નિમણૂંક કરાઈ છે
મહેસાણા મહાનગરપાલિકા
મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ મેયર તરીકે સોનલ ઓઝાની જાહેરાત કરવામાં આવી. ડેપ્યુટી મેયર તરીકે રમેશ રાજપૂત, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન તરીકે દિપક પટેલ, પક્ષના નેતા તરીકે વિશાલ ઠાકોર અને દંડક તરીકે અનિલ દેસાઈની જાહેરાત કરવામાં આવી. આ સાથે 12 સભ્યોની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની પણ મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ સભામાં જાહેરાત કરવામાં આવી.
પોરબંદર મહાનગરપાલિકા
પોરબંદર મહાનગરપાલિકાની કચેરી ખાતે આજે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર તરીકે સાગર મોદી, ડેપ્યુટી મેયર તરીકે મનીષ શિયાળ અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે વિક્રમ ઓડેદરાની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી છે. સાગર મોદીએ મેયરનો ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે, "આજે 26 તારીખના રોજ ભારતમાં સુવર્ણ દિવસ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સત્તા સંભાળ્યે 12 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે.
એ જ દિવસે મને પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર તરીકે જાહેર કર્યો છે. અમારી પહેલી પ્રાથમિકતા આગામી દિવસોમાં આવનાર વરસાદની મોસમને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી રહેશે. ત્યારબાદ તહેવારોમાં સફાઈ અને નાના-મોટા પ્રશ્નોનું તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવવામાં આવશે.
ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકા
ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયરની આજે વિધિવત નિમણૂંક કરવામાં આવી. શહેરના પ્રથમ મેયર તરીકે દિવ્યાબેન નાથાણીની પસંદગી કરાઈ. ડેપ્યુટી મેયર તરીકે નવિનભાઈ જરુ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે તેજસભાઈ શેઠ અને શાશક પક્ષના નેતા તરીકે ભરતભાઈ મિરાણી તેમજ દંડક સુરેશભાઈ ધુઆની વરણી કરી હતી. પ્રદેશ ભાજપના મહામંત્રી અને કચ્છના પ્રભારી ફુલશીભાઈ ચૌધરી દ્વારા ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકામા ભાજપના ચુંટાયેલા સદસ્યોને તમામ પદાધિકારીઓ માટે મેન્ડેડ આપવામાં આવ્યા હતા.
બાદમાં મહાનગરપાલિકાના સભાખંડ ખાતે યોજાયેલ મેયરની ચુંટણીમા ભાજપના મેયરપદના ઉમેદવાર દિવ્યાબેન નાથાણીને 41 મત મળ્યા હતા. જ્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રાધાસિંઘ ચૌધરીને 11 મત મળતા કમિશનર દ્વારા મેયર માટે ભાજપના દિવ્યાબેન નાથાણીને મેયર તરીકે વિજેતા જાહેર કર્યા હતા. જ્યારે અન્ય પદાધિકારીઓ સામે કોઈ ઉમેદવાર ન હોવાથી સર્વાનુમતે નિમણૂંક કરવામાં આવી હતી.
નડિયાદ મહાનગરપાલિકા
નડિયાદ મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર પદે મનીષ પટેલની સર્વ સંમતિએ નિમણૂંક કરવામાં આવી. ડેપ્યુટી મેયર પદે કલ્પેશ રાવળ બન્યા. કારોબારી સમિતિના ચેરમેન પરાગ બારોટ બન્યા. નડિયાદ મનપામાં ભાજપે 13 વોર્ડ ના 52 પૈકી 51 બેઠકો મેળવી હતી. ભાજપ પક્ષના નેતા મેઘનાબેન શાહ બન્યા. અને દંડક પુષ્પાબેન પરમાર બન્યા.
નવસારી મહાનગપાલિકા
નવસારી મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર પદે 42 વર્ષોથી ભાજપના કર્મઠ કાર્યકર, સંગઠનાત્મક વ્યૂહરચનાકાર અને ચુંટણીના રણનીતિકાર એવા વોર્ડ નં. 2 માંથી કોર્પોરેટર અશોક ધોરાજીયાની બિનહરીફ નિયુકિત કરવામાં આવી હતી. જ્યારે મહાપાલિકાના ડે. મેયર પદે વોર્ડ નં. 1 ના કેયુરી દેસાઈ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પદે મુકેશ અગ્રવાલ અને દંડક તરીકે રાકેશ પટેલની વરણી કરવામાં આવી હતી.
મોરબી મહાનગરપાલિકા
મોરબી મહાપાલિકાની નવી બિલ્ડિંગમાં બીજા માળે હોલમાં આજે ડેપ્યુટી કમિશનર સંજય સોનીના અધ્યક્ષ સ્થાને મહાપાલિકાના ચૂંટાયેલા સભ્યોની પ્રથમ બોર્ડ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને જેમાં મહાપાલિકાના ભાજપના 52 એ 52 ચૂંટાયેલા સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. અને આ પ્રથમ બેઠકમાં મહાપાલિકાના સભ્યોમાંથી પ્રથમ અઢી વર્ષ માટે મેયર અને ડેપ્યુટી મેયરની ચુંટણી નિયમાનુસાર કરવામાં આવી હતી જેમાં છેલ્લી ઘડીએ ભાજપ પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડ તરફ મેયર અને ડેપ્યુટી મેયર માટે મેન્ડેડ આપવામાં આવ્યા હતા અને જે નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા તેનાથી બધા ચોંકી ગયા હતા.
મોરબી મહાપાલિકાની ચૂંટણી પૂરી થઈ ત્યારથી જ મોરબીમાં મેયર પદ ભાવેશભાઈ કંઝારીયા, ભૂપતભાઇ જારીયા અને ગણેશભાઈ ડાભીના નામની ચર્ચા હતી જો કે, મોરબીના મેયર પદ માટે ભાજપની પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડમાં મોરબીના બે નેતાઓ વચ્ચે બઘડાટી બોલી હતી તે જોતાં મોરબીમાં ખેંચતાણ વધુ હોવાથી ભાજપ પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડ દ્વારા નવા જ નામની જાહેરાત કરવામાં આવીછે. તેમાં મોરબી મહાપાલિકાના પ્રથમ મેયર તરીકે ઉતમભાઈ સુરાણી, પ્રથમ ડેપ્યુટી મેયર ચિરાગભાઈ રાણપરા, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન જયંતીભાઈ પડસુંભિયા, શાસક પક્ષના નેતા અર્પિતાબા જાડેજા અને દંડક જયેશભાઈ દેસાઈના નામ જાહેર કરવામાં આવેલ છે અને હાલમાં જે મેયર બન્યા છે તે ઉત્તમભાઈ મહેશભાઈ સુરાણીની વાત કરીએ તો તેની ઉમર માત્ર 26 વર્ષની છે.
જેઓએ બીએસસી કેમેસ્ટ્રી સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે અને યુપીએસસી અને જીપીએસસીની પરીક્ષા આપવા માટેની છેલ્લા બે વર્ષથી તૈયારી કરે છે જો કે, ચૂંટણી પહેલા તે ભાજપના સક્રિય સભ્ય પણ ન હતા પરંતુ ભાજપની વિચારધારા સાથે વર્ષોથી જોડાયેલ હોય તેઓને વોર્ડ નં. 8 માં ભાજપની ટિકિટ આપવામાં આવી હતી અને તે આજે ગુજરાતનાં સૌથી નાની ઉમરના યુવા મેયર બન્યા છે. અને તેઓએ મહાપાલિકાના તમામ સભ્યોને સાથે રાખીને શહેરની સમસ્યાઓને દૂર કરીને લોકોની સુવિધામાં વધારો કરવાની ખાતરી આપેલ છે