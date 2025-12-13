Prev
ENBA એવોર્ડમાં Z 24 કલાકની આંધી : ગુજરાતની નંબર-1 ન્યૂઝ ચેનલને મળ્યા 7 પુરસ્કાર

ENBA Awards 2024 : ENBA એવોર્ડમાં Z 24 કલાકની આંધી. બેસ્ટ કરંટ અફેર્સ પ્રોગ્રામમાં દંગલને ગોલ્ડ એવોર્ડ. બેસ્ટ અર્લી પ્રાઈમ ટાઈમ શૉ તરીકે સમાચાર ગુજરાતને એવોર્ડ .રાજકોટ ટીઆરપી ગેમઝોન આગકાંડના કવરેજને પણ મળ્યો એવોર્ડ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:32 PM IST

ENBA એવોર્ડમાં Z 24 કલાકની આંધી : ગુજરાતની નંબર-1 ન્યૂઝ ચેનલને મળ્યા 7 પુરસ્કાર

ENBA Awards 2024 : ગુજરાતના અગ્રણી ન્યૂઝ ચેનલ Z 24 કલાકે ગુજરાતી ન્યૂઝ બ્રોડકાસ્ટિંગના ઈતિહાસમાં એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ગુજરાતના દર્શકોની પહેલી પસંદ અને રાજ્યની નંબર-1 ન્યૂઝ ચેનલ Z 24 કલાક (Z 24 Kalak) નો ENBA નેશનલ એવોર્ડમાં ડંકો વાગ્યો છે. Z 24 Kalak ને ENBA એવોર્ડમાં 7 એવોર્ડ મળ્યા છે.

Z 24 કલાકની ધમાલ
Z 24 કલાક ગુજરાતના દર્શકોની પ્રથમ પસંદ છે. Z 24 કલાક હંમેશા પોતાના દર્શકોનો અવાજ બનીને કામ કરી રહીF છે. એટલે જે ગુજરાતની નંબર-1 ન્યૂઝ ચેલન છે. આજે ENBA દ્વારા દિલ્હીમાં જાહેર થયેલા મીડિયા ક્ષેત્રના એવોર્ડમાં Z 24 કલાકને સાત એવોર્ડ મળ્યા છે. આ પુરસ્કાર ચેનલની શ્રેષ્ઠ પત્રકારત્વ, ઊંડાણપૂર્વકનું કવરેજ અને સામાજિક જવાબદારી પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રમાણિત કરે છે.

Z 24 કલાકે વેસ્ટર્ન રિજનની વિવિધ મહત્ત્વપૂર્ણ કેટેગરીઝમાં પોતાનો દબદબો સાબિત કર્યો છે, જેમાં વ્યક્તિગત કૌશલ્યથી લઈને શ્રેષ્ઠ કાર્યક્રમો સુધીની સિદ્ધિઓ સામેલ છે:

ENBA 2024 માં Z 24 કલાકના નામે થયેલા ખિતાબ 

બેસ્ટ એડિટર (વેસ્ટર્ન રિઝન) - દીક્ષિત સોની
તેમની સંપાદકીય કુશળતા અને ચેનલના વિઝનને સફળતાપૂર્વક નેતૃત્વ આપવા બદલ આ સન્માન મળ્યું છે.

બેસ્ટ કેમ્પેઈન ફોર સોશિયલ કોઝ - કંટ્રોલ રૂમ
સમાજ પર સકારાત્મક અસર કરનાર અને જાગૃતિ ફેલાવનાર અસરકારક કેમ્પેઈન માટે સન્માનિત.

બેસ્ટ એન્કર (વેસ્ટર્ન રિઝન) - નિધિ પટેલ
તેમની પ્રસ્તુતિ શૈલી, તથ્યોની સ્પષ્ટતા અને દર્શકો સાથેના મજબૂત જોડાણ માટે આ એવોર્ડ મળ્યો.

બેસ્ટ કરંટ અફેર્સ પ્રોગ્રામ (વેસ્ટર્ન રિજન) - દંગલ
કાર્યક્રમ 'દંગલ'ને સત્ય માટેની તેની નિડર રજૂઆત અને જટિલ મુદ્દાઓના ઊંડાણપૂર્વકના વિશ્લેષણ માટે વિજેતા જાહેર કરાયો.

બેસ્ટ ન્યૂઝ કવરેજ (વેસ્ટર્ન રિજન) - રાજકોટ TRP ગેમઝોન આગકાંડ
આ ભયાનક ઘટનાના સંવેદનશીલ અને ત્વરિત કવરેજ બદલ ચેનલને સન્માનિત કરાઈ.

બેસ્ટ અર્લી પ્રાઈમ ટાઈમ શો (વેસ્ટર્ન રિજન) - સમાચાર ગુજરાત
બેસ્ટ પ્રાઈમ ટાઈમ શો (વેસ્ટર્ન રિજન) - જનતાની વાત

આ એવોર્ડ્સ ગુજરાતના દર્શકોના વિશ્વાસની જીત છે - દીક્ષિત સોની
Z 24 કલાકના એડિટર દીક્ષિત સોનીએ આ સિદ્ધિ પર ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, ‘આ 7 એવોર્ડ્સ અમારી આખી ટીમના સમર્પણ અને મહેનતનું ફળ છે. અમે હંમેશા માનીએ છીએ કે પત્રકારત્વ માત્ર સમાચારો આપવાનું નહીં, પણ દર્શકોનો અવાજ બનવાનું અને તેમને સાચી માહિતી પૂરી પાડવાનું માધ્યમ છે. આ એવોર્ડ્સ ગુજરાતના દર્શકોના વિશ્વાસની જીત છે, જેઓએ અમને સતત પ્રેમ અને સમર્થન આપ્યું છે. અમે આ જ ઉત્સાહ સાથે ભવિષ્યમાં પણ શ્રેષ્ઠતા જાળવી રાખીશું. આ સન્માન દર્શાવે છે કે જ્યારે ટીમ નિષ્ઠાથી કામ કરે છે, ત્યારે શ્રેષ્ઠતા હાંસલ કરવી શક્ય છે. અમે ગુજરાતના દર્શકોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ, જેમણે સતત અમને સમર્થન આપ્યું છે. અમે વચન આપીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં પણ પત્રકારત્વના ઉચ્ચતમ ધોરણો જાળવી રાખીશું.’

ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્ષ 2021 માં ENBA દ્વારા દિલ્હીમાં જાહેર થયેલા મીડિયા ક્ષેત્રના એવોર્ડમાં Z 24 Kalak ને ત્રણ એવોર્ડ મળ્યા હતા. તો વર્ષ 2019ના એવોર્ડમાં પણ Z 24 Kalak ને એક એવોર્ડ મળ્યો હતો. 

