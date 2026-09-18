/ગુજરાત પોલીસમાં મોટાપાયે બદલી, એકસાથે 10 IPS અને SPS અધિકારીઓની બદલીના આદેશ

Gujarat IPS Transferred : ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં મોટાપાયે બદલી અને નિમણૂકના આદેશ કરવામાં આવ્યા છે. ગૃહ વિભાગ દ્વારા કુલ 10 IPS અને SPS અધિકારીઓની તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરવામાં આવી છે. આ ફેરફાર અંતર્ગત કેટલાક અધિકારીઓને નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે કેટલાક અધિકારીઓની SRPF ગ્રુપમાં કમાન્ડન્ટ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
IPS માનસી આર. મીનાની વિરમગામના ASP તરીકે નિમણૂક
IPS અધિકારીઓની વાત કરીએ તો માનસી આર. મીનાને વિરમગામ વિભાગના ASP તરીકે નિમણૂક આપવામાં આવી છે. મૌસમ હર્ષદ મહેતાને દિયોદર વિભાગના ASP તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. પ્રખર કુમારને ખંભાળિયા વિભાગના ASP તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે કરણકુમાર મનસુખભાઈ પન્નાને લીમખેડા વિભાગના ASP તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત SPS કક્ષાના અધિકારીઓની પણ બદલી કરવામાં આવી છે. જે. આઈ. વસાવાને વડોદરા ટ્રાફિક નોર્થમાંથી SRPF ગ્રુપ-9, વડોદરા ખાતે કમાન્ડન્ટ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ડી. એમ. ચૌહાણને વિસનગરથી SRPF ગ્રુપ-3, મડાણા, બનાસકાંઠા ખાતે કમાન્ડન્ટ બનાવવામાં આવ્યા છે.
પ્રકાશકુમાર રાવલની મહેસાણાથી દાહોદ બદલી
પ્રકાશકુમાર વિષ્ણુપ્રસાદ રાવલને SRPF ગ્રુપ-15, મહેસાણાથી SRPF ગ્રુપ-4, પાવી, દાહોદ ખાતે કમાન્ડન્ટ તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે. બી. એલ. દેસાઈને પંચમહાલ હેડક્વાર્ટરથી SRPF ગ્રુપ-5, ગોધરા ખાતે કમાન્ડન્ટની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
એચ. પી. દોશીને સોરઠમાંથી SRPF ગ્રુપ-13, રાજકોટ ખાતે કમાન્ડન્ટ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે એલ. બી. ઝાલાને સુરત શહેર એફ ડિવિઝનમાંથી SRPF ગ્રુપ-11, વાવ, સુરત ખાતે કમાન્ડન્ટ તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે.
ગૃહ વિભાગના આ આદેશ બાદ તમામ અધિકારીઓએ નવી જવાબદારી તાત્કાલિક અસરથી સંભાળવાની રહેશે.