ગુજરાતી ન્યૂઝ

ગુજરાત પોલીસમાં બમ્પર ભરતી જાહેર: ઉમેદવારો પાસે 870 જગ્યાઓ માટે મંગાવાઈ અરજીઓ...!

Gujarat Police Recruitment: ગુજરાત પોલીસમાં ટેકનિકલ કેડરની ભરતી જાહેર. ગુજરાત પોલીસ વિભાગ દ્વારા ટેકનિકલ કેડરના વિવિધ પદો માટે ભરતીની જાહેરાત જાહેર. આ ભરતી હેઠળ PSI વાયરલેસ, ટેકનિકલ ઓફિસર, PSI MT તેમજ ગ્રેડ–I હેડ કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઈવર મેકેનિક જેવા પદો માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી. ગ્રેડ–I હેડ કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઈવર મેકેનિક સિવાયના તમામ પદો માટે ઇજનેરી સ્નાતક (Engineering Graduate) લાયકાત ફરજિયાત.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:04 PM IST

Gujarat Police Recruitment: ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છતા અને ટેકનિકલ જ્ઞાન ધરાવતા યુવાનો માટે સુવર્ણ તક આવી ગઈ છે. ગુજરાત પોલીસ દ્વારા લાંબા સમય બાદ ટેકનિકલ કેડર હેઠળ વિવિધ પદો માટે સત્તાવાર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતીની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે કેટલીક ટેકનિકલ પોસ્ટ્સ માટે રાજ્યમાં પ્રથમ વખત સીધી ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

ગુજરાત પોલીસમાં ભરતીની મુખ્ય વિગતો
ગુજરાત પોલીસ વિભાગ દ્વારા ટેકનિકલ કેડરમાં કુલ 870 જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. જેમાં અલગ-અલગ કેડરના ટેકનિકલ ઓફિસર અને સહાયકોનો સમાવેશ થાય છે.

પોલીસ વિભાગ દ્વારા ટેકનિકલ કેડરમાં કયા પદો પર ભરતી થશે?
આ ભરતી અંતર્ગત નીચે મુજબના વિવિધ પદો માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે, જેમાં PSI વાયરલેસ (Wireless), ટેકનિકલ ઓફિસર (Technical Officer), PSI MT (Motor Transport) અને ગ્રેડ–I હેડ કોન્સ્ટેબલ (ડ્રાઈવર મેકેનિક)નો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાત પોલીસમાં ટેકનિકલ કેડરમાં શૈક્ષણિક લાયકાત

ભરતી બોર્ડ દ્વારા પદો મુજબ ચોક્કસ લાયકાત નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. 

1. ઇજનેરી સ્નાતક (Engineering Graduate): PSI વાયરલેસ, ટેકનિકલ ઓફિસર અને PSI MT જેવા ઉચ્ચ પદો માટે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકશે.

2. ગ્રેડ-I હેડ કોન્સ્ટેબલ (ડ્રાઈવર મેકેનિક): આ પદ માટે લાયકાતના ધોરણો અન્ય પદો કરતા અલગ રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં સંબંધિત વિષયમાં ડિપ્લોમા અથવા નિર્ધારિત અનુભવની જરૂર પડી શકે છે.

શા માટે આ ભરતી છે ખાસ?
અત્યાર સુધી પોલીસ વિભાગમાં ઘણી ટેકનિકલ પોસ્ટ્સ પ્રમોશન અથવા આંતરિક બદલીઓ દ્વારા ભરવામાં આવતી હતી. પરંતુ, આધુનિક ટેકનોલોજી અને સાયબર ક્રાઈમ જેવા પડકારોને પહોંચી વળવા માટે હવે સીધી ભરતી દ્વારા નિષ્ણાતોની નિમણૂક કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને વયમર્યાદા, શારીરિક ધોરણો અને પરીક્ષા પદ્ધતિની વિગતો ચકાસી લેવી જરૂરી છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

Gujarat Police RecruitmentPSI-LRD Physical Test DatePhysical-TestPolice Recruitmentgujarat policePolice

