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ગુજરાત પોલીસ લોકરક્ષક ભરતી: 12,733 જગ્યાઓ માટે 18,322 ઉમેદવારો ડોક્યુમેન્ટ વેરીફિકેશન માટે પસંદ, કેટેગરીવાર કટ-ઓફ માર્ક્સ જાહેર

Gujarat Police Recruitment: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા લોકરક્ષક કેડરની ભરતી પ્રક્રિયા અંગે મહત્વનું અપડેટ સામે આવ્યું છે. પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોની યાદી અને કેટેગરી પ્રમાણે રિવાઇઝ્ડ કટ-ઓફ માર્ક્સ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 14, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:08 PM IST
ગુજરાત પોલીસ લોકરક્ષક ભરતી: 12,733 જગ્યાઓ માટે 18,322 ઉમેદવારો ડોક્યુમેન્ટ વેરીફિકેશન માટે પસંદ, કેટેગરીવાર કટ-ઓફ માર્ક્સ જાહેર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ગુજરાત પોલીસ લોકરક્ષક ભરતી માટે 18,322 ઉમેદવારો ડોક્યુમેન્ટ વેરીફિકેશન માટે પસંદ
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