/ગુજરાત પોલીસ લોકરક્ષક ભરતી: 12,733 જગ્યાઓ માટે 18,322 ઉમેદવારો ડોક્યુમેન્ટ વેરીફિકેશન માટે પસંદ, કેટેગરીવાર કટ-ઓફ માર્ક્સ જાહેર

Gujarat Police Recruitment: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા લોકરક્ષક કેડરની ભરતી માટે દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. લોકરક્ષક કેડરની કુલ 12,733 જગ્યાઓ માટે આ ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. બોર્ડના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રથમ તબક્કામાં 18,322 ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે. જો જરૂર જણાશે તો ભવિષ્યમાં વધુ ઉમેદવારોને પણ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે.
ગુજરાત પોલીસ લોકરક્ષક કેડરની 12733 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ભરતી માટે શારીરિક કસોટીમાં 6,36,000માંથી 2,63,345 ઉમેદવારો ઉત્તીર્ણ થયા હતા. જ્યારબાદ પાસ થયેલા ઉમેદવારો માટે 14 જૂન 2026ના રોજ લોકરક્ષક કેડરની લેખિત પરીક્ષા યોજાઈ હતી. લેખિત પરીક્ષામાં Part A અને Part Bમાં 39225 ઉમેદવારો ક્વોલિફાઇડ થયા હતા.
ત્યારે ક્વોલિફાઇડ થયેલા ઉમેદવારોમાંથી પ્રથમ તબક્કામાં 18322 ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ જરૂર જણાશે તો વધુ ઉમેદવારોને બાદમાં દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલાવાશે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કેટેગરી પ્રમાણે રિવાઇઝ કટ ઓફ માર્ક્સ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પુરુષ ઉમેદવારો માટે કેટેગરી પ્રમાણે રિવાઇઝ કટ ઓફ માર્ક્સ
દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે મહિલા ઉમેદવારો માટે કેટેગરી પ્રમાણે રિવાઇઝ કટ ઓફ માર્ક્સ
ઉમેદવારો માટે મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ
લોકરક્ષક કેડરની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગેની વિગતો તથા દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પ્રથમ તબક્કામાં પસંદ થયેલ ઉમેદવારોની યાદી ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ https://gprb.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવેલ છે. દસ્તાવેજ ચકાસણી કયા સ્થળે અને કઈ તારીખે યોજાશે તેની વિગતવાર માહિતી બોર્ડ દ્વારા હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે.