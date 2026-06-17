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ડ્રગ્સ સામે મહાઝુંબેશ, હવે ડ્રગ્સ પેડલરોની ખેર નહી; તમામ પોલીસ સ્ટેશનો સીધા જવાબદાર

Gujarat Police: રાજ્યભરમાં ડ્રગ્સ વિરોધી અભિયાન તેજ કરવા પોલીસ વડા જી.એસ. મલિક દ્વારા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. હવે તમામ પોલીસ સ્ટેશન NDPS કેસ નોંધવામાં આવશે. સાથે જ પોલીસ વડા દ્વારા ડ્રગ્સ પેડલરો સામે કડક કાર્યવાહીનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સફળ NDPS કાર્યવાહી કરનાર પોલીસ કર્મીઓને ઇનામ મળશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 17, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:23 PM IST
ડ્રગ્સ સામે મહાઝુંબેશ, હવે ડ્રગ્સ પેડલરોની ખેર નહી; તમામ પોલીસ સ્ટેશનો સીધા જવાબદાર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ડ્રગ્સ સામે મહાઝુંબેશ, હવે ડ્રગ્સ પેડલરોની ખેર નહી; તમામ પોલીસ સ્ટેશનો સીધા જવાબદાર
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