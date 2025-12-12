Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં પોલીસ ભરતીને લઈને મોટા સમાચાર, LRD પરીક્ષાનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ જાહેર; 11,925 ઉમેદવારોની પસંદગી

Lokrakshak Recruitment Result: ગુજરાત પોલીસમાં લોકરક્ષક ભરતી 2024 (Lokrakshak Recruitment 2024) મામલે આજે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા વર્તમાન પોલીસ ભરતીની આખરી પસંદગી યાદી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આ સાથે જ લાખો ઉમેદવારોની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:34 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં પોલીસ ભરતીને લઈને મોટા સમાચાર, LRD પરીક્ષાનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ જાહેર; 11,925 ઉમેદવારોની પસંદગી

Lokrakshak Recruitment Result: ગુજરાત પોલીસમાં લોકરક્ષક ભરતી 2024 (Lokrakshak Recruitment 2024) મામલે આજે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા વર્તમાન પોલીસ ભરતીની આખરી પસંદગી યાદી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આ સાથે જ લાખો ઉમેદવારોની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે.

જાહેર થયેલા આખરી પરિણામ મુજબ, કુલ 11,899 ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં પુરૂષ અને મહિલા બન્ને લોકરક્ષક ઉમેદવારો સામેલ છે. જેમાં 8782 પુરુષ ઉમેદવારો ઉત્તીર્ણ થયા છે. જ્યારે 3117 મહિલા લોકરક્ષક ઉમેદવારો ઉત્તીર્ણ થયા છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન રાજ્યમાં 382 ઉમેદવારોએ વિવિધ કારણોસર પોતાની ઉમેદવારી જતી કરી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આખરી પસંદગી યાદી તૈયાર થયા બાદ ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા આ યાદી રાજ્યના મુખ્ય સચિવ અને રાજ્ય પોલીસ વડા (DGP) સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓને સત્તાવાર રીતે સુપ્રત કરવામાં આવી છે. આ સફળ ઉમેદવારો હવે ગુજરાત પોલીસ દળમાં જોડાઈને રાજ્યની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવામાં યોગદાન આપશે.

નોંધનીય છે કે, ગુજરાતમાં લોકરક્ષક કેડરની આશરે 12000 જેટલી જગ્યા માટે 10.93 લાખ ઉમેદવારો શારિરીક પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી 15 જૂન 2025ના રોજ 2.47 લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ લેખિત પરીક્ષા આપી હતી. જ્યારબાદ 30 જૂનના રોજ ભરતી બોર્ડ દ્વારા લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી જાહેર કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડે લોકરક્ષકનું આખરી પરિણામ જાહેર કર્યું છે. ભરતી સંબંધિત વધુ માહિતી બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ lrdgujarat2021.in પરથી મેળવી શકાશે. 

May be an image of text

May be an image of blueprint and text

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gujarat LRD merit listGujarat Police BhartiLRD selection list 2025લોકરક્ષક દળગુજરાત પોલીસ ભરતી

Trending news