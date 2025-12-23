ગુજરાત પોલીસમાં 13 હજારથી વધુ નોકરીઓના દ્વાર ખુલ્યા; જાણો અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ અને વય મર્યાદા
Gujarat Police Recruitment: ગુજરાતમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (SI), જેલર અને અન્ય પદો પર ભરતી બહાર પડી છે, જેની અરજી પ્રક્રિયા હાલમાં કાર્યરત છે. આ ભરતી અભિયાન દ્વારા કુલ 13,591 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.
Gujarat Police Recruitment: જો તમે પોલીસ ફોર્સમાં નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે જ છે. ગુજરાતમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર, જેલર સહિત અનેક જગ્યાઓ માટે અરજી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. નોંધનીય છે કે આ ભરતી પ્રક્રિયા આજે એટલે કે 23 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ રાત્રે 11:59 કલાકે પૂર્ણ થશે. જે ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ હજુ સુધી અરજી કરી નથી, તેઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈને વહેલી તકે અરજી કરી શકે છે.
ખાલી જગ્યાઓની વિગત
આ ભરતી અભિયાન દ્વારા કુલ 13,591 પદો ભરવામાં આવશે. જેમાં નીચેના પદોનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર (SI), જેલર, લોકરક્ષક / કોન્સ્ટેબલ, આર્મડ કોન્સ્ટેબલ, SRPF કોન્સ્ટેબલ અને જેલ સિપાહી જેવા પદ સામેલ છે. તમને જણાવી દઈએ કે કુલ 13,591 ખાલી જગ્યાઓમાંથી 858 પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર અને જેલરના પદો માટે છે, જ્યારે બાકીના 12,733 પબ્લિક ગાર્ડ, કોન્સ્ટેબલ, સશસ્ત્ર કોન્સ્ટેબલ, SRPF કોન્સ્ટેબલ અને જેલ કોન્સ્ટેબલના પદો માટે છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી?
- 1. સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ.
- 2. હોમપેજ પર સંબંધિત ભરતીની લિંક પર ક્લિક કરો.
- 3. તમારી વિગતો ભરીને પહેલા રજીસ્ટ્રેશન કરો.
- 4. ત્યારબાદ ફોર્મમાં જરૂરી માહિતી ભરો.
- 5. ફોર્મ ભરાઈ ગયા પછી તેને સબમિટ કરો.
- 6. ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.
અરજી કરવાની પાત્રતા?
પોલીસ એસઆઈ અને જેલર પદો માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે. લોકરક્ષક, કોન્સ્ટેબલ, આર્મ્ડ કોન્સ્ટેબલ, એસઆરપીએફ કોન્સ્ટેબલ અને જેલ સિપાહી પદો માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે ઓછામાં ઓછું ૧૨મું પાસ હોવું આવશ્યક છે.
વય મર્યાદા
- પોલીસ એસઆઈ અને જેલર: આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોની ઉંમર 21 થી 35 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
- લોકરક્ષક, કોન્સ્ટેબલ, આર્મ્ડ કોન્સ્ટેબલ, SRPF કોન્સ્ટેબલ અને જેલ સિપાહી: આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોની ઉંમર 18 થી 23 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
- વધુ માહિતી માટે, ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે.
પસંદગી પ્રક્રિયા (Selection Process)
ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2025 ની પસંદગી પ્રક્રિયા વિવિધ તબક્કામાં વહેંચાયેલી છે.
1. શારીરિક ધોરણ કસોટી (PST): ઊંચાઈ, છાતી વગેરેનું માપન.
2. શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટી (PET): દોડ અને અન્ય શારીરિક કસરતો (ક્વોલિફાઇંગ પ્રકારની).
3. લેખિત પરીક્ષા: શારીરિક કસોટી પાસ કરનાર ઉમેદવારો માટે લેખિત પરીક્ષા યોજાશે, જેનું માળખું પદ મુજબ અલગ-અલગ રહેશે.
