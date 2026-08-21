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ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડના મોટા સમાચાર: 23 ઓગસ્ટે યોજાશે PSI- હેડ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા, 950 જગ્યાઓ માટે ખરાખરીનો ખેલ!

Gujarat Police: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા ઉમેદવારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આગામી 23 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદ ખાતે પોલીસ વિભાગની વિવિધ જગ્યાઓ માટે લેખિત પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષાને લઈને વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 21, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:08 PM IST
ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડના મોટા સમાચાર: 23 ઓગસ્ટે યોજાશે PSI- હેડ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા, 950 જગ્યાઓ માટે ખરાખરીનો ખેલ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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