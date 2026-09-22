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નંબર પ્લેટ વિનાના અને ફેન્સી નંબરવાળા વાહનો સામે ગુજરાત પોલીસની લાલ આંખ: 20 દિવસમાં 18 હજારથી વધુ કેસ, ₹58.56 લાખનો દંડ વસૂલાયો

સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ટ્રાફિકના નિયમોનો ભંગ કરતા લોકો સામે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યભરમાં 18 હજાર વાહનચાલકો સામે કેસ દાખલ કરી 58 લાખથી વધુનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. પોલીસે લોકોને નિયમાનુસાર નંબર પ્લેટ લગાવવાની અપીલ કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 22, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:44 PM IST
નંબર પ્લેટ વિનાના અને ફેન્સી નંબરવાળા વાહનો સામે ગુજરાત પોલીસની લાલ આંખ: 20 દિવસમાં 18 હજારથી વધુ કેસ, ₹58.56 લાખનો દંડ વસૂલાયો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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નંબર પ્લેટ વિનાના અને ફેન્સી નંબરવાળા વાહનો સામે ગુજરાત પોલીસની લાલ આંખ
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