ગુજરાત પોલીસમાં ફરી પ્રમોશન અને બદલીના આદેશ; આ 56 PIને DySP અને 12 વાયરલેસ PIને પ્રમોશન

Gujarat Police: રાજ્યમાં પોલીસ વિભાગે મહત્વપૂર્ણ પ્રમોશન સહિત બદલીના આદેશ જાહેર કર્યા છે. ગૃહ વિભાગની જાહેરાત અનુસાર 56 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને (PI) ડેપ્યુટી સુપરિટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ (DySP) તરીકે પ્રમોશન અપાયું છે. પોલીસ બેડામાં ચર્ચા છે કે આ પ્રમોશનની પ્રક્રિયા ઘણા સમયથી વિચારાધીન હતી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા યોગ્ય લાયકાત અને સિનિયોરિટીને ધ્યાનમાં રાખીને આ યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે.

Gujarat Police: ગુજરાતના પોલીસ વિભાગમાં લાંબા સમયથી જેની રાહ જોવાઈ રહી હતી, તે પ્રમોશનનો આદેશ આખરે રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી પોલીસ બેડામાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગૃહ વિભાગે કુલ 56 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) ને ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (DySP) તરીકે પ્રમોશન આપી તેમની બદલીના આદેશો જારી કર્યા છે.

56 પીઆઇને મળ્યું પ્રમોશન
ગૃહ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી યાદી મુજબ, રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓ અને શહેરોમાં ફરજ બજાવતા 56 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (બિન-હથિયારી) ને DySP તરીકે પદોન્નતિ આપવામાં આવી છે. આ બઢતીની સાથે જ તેઓને અલગ-અલગ વિભાગો અને ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર નિમણૂક પણ આપી દેવામાં આવી છે.

વાયરલેસ વિભાગમાં પણ મોટા ફેરફાર
માત્ર ફિલ્ડ પોલીસિંગ જ નહીં, પરંતુ ટેકનિકલ વિભાગમાં પણ સરકારે મહત્વના નિર્ણય લીધા છે. પોલીસના વાયરલેસ વિભાગના 12 PIને પણ DySP (વાયરલેસ) તરીકે પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. આ ફેરફારથી પોલીસની સંદેશાવ્યવહાર સિસ્ટમમાં પણ નવા અને અનુભવી અધિકારીઓની નિમણૂક થતા કામગીરીમાં વેગ આવશે.

વહીવટી પ્રક્રિયામાં ઝડપ લાવવાનો પ્રયાસ
લાંબા સમયથી DySP ની અનેક જગ્યાઓ ખાલી પડી હતી, જેના કારણે વહીવટી કામગીરી અને તપાસના કામોમાં વિલંબ થતો હતો. આ પ્રમોશન અને બદલીના આદેશોથી જિલ્લાઓમાં ખાલી પડેલી DySP ની જગ્યાઓ ભરાશે. પોલીસ વહીવટમાં નવી ઊર્જા અને ઝડપ આવશે. કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવી શકાશે.

