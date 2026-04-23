Prev
Next
હોમGujaratઅમદાવાદ પોલીસે ભાજપનો યુનિફોર્મ પહેરવાનો બાકી રાખ્યો છે : કોંગ્રેસનો ચૂંટણી પંચને પત્ર

અમદાવાદ પોલીસે ભાજપનો યુનિફોર્મ પહેરવાનો બાકી રાખ્યો છે : કોંગ્રેસનો ચૂંટણી પંચને પત્ર

Congress Letter To Election Commission : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ગુજરાત પોલીસ તથા સરકારી કર્મચારીઓ પર અનેક પ્રકારના સવાલો ઉઠ્યા છે. ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ રાજ્યના ચૂંટણી પંચને પત્ર લખીને અનેક આક્ષેપો કર્યા છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:12 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદ પોલીસે ભાજપનો યુનિફોર્મ પહેરવાનો બાકી રાખ્યો છે : કોંગ્રેસનો ચૂંટણી પંચને પત્ર

Gujarat Local Body Election 2026 : ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ રાજ્ય ચુંટણી પંચને પત્ર લખ્યો હતો. રાજ્યની પોલીસ કોંગ્રેસના ઉમેદવારને હેરાન કરતી હોવાની ફરિયાદ કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચની કરી છે. પત્રની નકલ રાજ્ય પોલીસ વડા અને અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરને મોકલવામાં આવી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પોલીસની ભૂમિકા ઉપર ઉભા થયેલા સવાલોના જવાબ રાજ્યના પોલીસ વડાએ આપ્યા છે. 

અમદાવાદ પોલીસે ભાજપનો યુનિફોર્મ પહેરવાનો બાકી રાખ્યો - અમિત ચાવડા
કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખે ચૂંટણી પંચને ગુજરાત પોલીસ અંગે આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે, પોલીસ સત્તાધારી પક્ષનો હાથો બનીને કામ કરે છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને કારણ વિના પોલીસ સ્ટેશન બેસાડી રાખવામાં આવે છે. ફરિયાદ કે અરજી વિના પોલીસ સ્ટેશન બોલાવી પ્રતાડીત કરવામાં આવે છે. અમદાવાદ પોલીસે ભાજપનો યુનિફોર્મ પહેરવાનો બાકી રાખ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સત્તાધારી પક્ષ હાર ભાળી ગયો છે - કોંગ્રેસનો આક્ષેપ
તેઓએ પત્રમાં લખ્યું કે, સત્તાધારી પક્ષ હાર ભાળી ગયો હોવાથી કોંગ્રેસના ઉમેદવારને ડરાવી ધમકાવીને માનસિક રીતે હેરાન કરે છે. પોલીસ કોંગ્રેસોનાં ઉમેદાવારનો સમય બગાડી રહી છે. સરકારી કર્મચારી રાજકીય પક્ષના કાર્યકર તરીકે કાર્ય કરી રહ્યા છે. બંધારણમાં ભયમુક્ત પ્રચાર કરવાનો ઉમેદવારને હક છે. નાગરિકો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તેવું વાતાવરણ બનાવવાની જવાબદારી ચૂંટણી પંચની છે. કોંગ્રેસની અનેક રજુઆત છતાં હજુ કોઇ કાર્યવાહી થઈ નથી.  

જે પણ પોલીસ અધિકારી કર્મચારી સામે ફરિયાદ આવી હતી તેની તપાસ કરી - પોલીસ વડા  ડો.કે.એલ.એન.રાવ
તો બીજી તરફ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પોલીસની ભૂમિકા ઉપર ઉભા થયેલા સવાલોના જવાબ રાજ્યના પોલીસવડાએ આપ્યા. રાજ્યના પોલીસવડા ડો.કે.એલ.એન.રાવે ઝી 24 કલાક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં પોલીસ ઉપર કરવામાં આવેલા રાજકીય આક્ષેપોને નકાર્યા. તેઓએ કહ્યું કે, જે પણ પોલીસ અધિકારી કર્મચારી સામે ફરિયાદ આવી હતી તેની તપાસ કરીને રિપોર્ટ ચૂંટણી પંચને સોપાયો. ચૂંટણીમાં 49 હજારથી વધુ પોલીસ કર્મચારી અધિકારી અને સીઆરપીએફની ટીમ તૈનાત રહેશે. સંવેદનશીલ અને અતિ સંવેદનશીલ મતદાન મથકો ઉપર ત્રિસ્તરીય વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે. ઉનાળાની ગરમીમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ અધિકારી કર્મચારીઓ માટે વિશેષ વ્યવસ્થા પોલીસ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે એ માટે પાસા કરવામાં આવ્યા, હથિયાર જમા લેવામાં આવ્યા છે. 

આમ, રાજ્યની પ્રજાને શાંતિપૂર્ણ મતદાન કરવાની પોલીસ વડાએ અપીલ કરી છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Trending news