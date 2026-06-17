/NEET-UG પરીક્ષાને લઈને ગુજરાત પોલીસનો એક્શન પ્લાન: જાણો રાજ્યભરમાં કેવું કરાયું છે અભેદ્ય સુરક્ષા કવચ

NEET-UG Exam: આગામી 21 જૂને યોજાનારી NEET-UG પરીક્ષાને મુક્ત, ન્યાયી અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં સંપન્ન કરાવવા માટે ગુજરાત પોલીસે કમર કસી લીધી છે. પરીક્ષા દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ રોકવા અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે રાજ્યભરમાં એક મજબૂત અને અભેદ્ય સુરક્ષા કવચ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
ડીજીપી દ્વારા ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા અને નોડલ અધિકારીની નિમણૂક
પરીક્ષાની પૂર્વતૈયારીઓના ભાગરૂપે રાજ્યના પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) જી.એસ. મલિકે તાજેતરમાં જ એક ઉચ્ચસ્તરીય વિડિયો કોન્ફરન્સ યોજી હતી. આ બેઠકમાં તેમણે રાજ્યભરના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની વિગતવાર સમીક્ષા કરી જરૂરી દિશાનિર્દેશો આપ્યા હતા. પરીક્ષા સંબંધિત કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સીધી દેખરેખ રાખવા માટે આઈજીપી (કાયદો અને વ્યવસ્થા) મકરંદ ચૌહાણને 'રાજ્ય નોડલ અધિકારી' તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
સંકલિત દેખરેખ અને ચુસ્ત નિયમોનું પાલન
નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) ની માર્ગદર્શિકાનું અક્ષરશઃ પાલન થાય તે માટે પોલીસ તંત્રને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને પરીક્ષા કેન્દ્રોની આસપાસ આવેલા તમામ ઝેરોક્સ સેન્ટરો પર કડક નજર રાખવામાં આવશે, જેથી પેપર લીક કે અન્ય કોઈ ગેરરીતિની શક્યતાઓને શરૂઆતથી જ ડામી શકાય.
ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પર પ્રતિબંધ અને સંયુક્ત નિરીક્ષણ
પરીક્ષા ખંડમાં કોઈપણ પ્રકારના ડિજિટલ અવરોધને રોકવા માટે મોબાઈલ, સ્માર્ટ વોચ અને અન્ય પ્રતિબંધિત ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો જમા કરાવવા માટે કેન્દ્રો પર અલગ અને સુરક્ષિત વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, કોઈ પણ ક્ષતિ ન રહી જાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે 20 જૂનના રોજ પોલીસ અને NTA ના પ્રતિનિધિઓ સંયુક્ત રીતે તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રોની મુલાકાત લઈ આખરી નિરીક્ષણ કરશે.
સંવેદનશીલ વ્યવહાર પર વિશેષ ભાર
પોલીસ તંત્રને કડક સુરક્ષાની સાથે માનવતાવાદી અભિગમ રાખવા પણ જણાવાયું છે. ઉમેદવારોની તપાસ (ફ્રિસ્કિંગ) દરમિયાન મહિલા ઉમેદવારો સાથે અત્યંત ગૌરવપૂર્ણ વ્યવહાર કરવા અને પરીક્ષા કેન્દ્રોની બહાર હાજર વાલીઓ સાથે સૌજન્યપૂર્ણ વર્તન રાખવા માટે પોલીસ કર્મચારીઓને ખાસ આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.
સઘન રાત્રિ પેટ્રોલિંગ અને સોશિયલ મીડિયા પર વૉચ
પરીક્ષા સામગ્રીની ગોપનીયતા અને તેની સુરક્ષિત હેરફેર માટે 19 થી 21 જૂન દરમિયાન રાજ્યભરમાં સઘન રાત્રિ પેટ્રોલિંગ ગોઠવવામાં આવશે. આ સાથે જ, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પરીક્ષા અંગે કોઈ ભ્રામક માહિતી, અફવાઓ કે પેપર લીકના ખોટા દાવાઓ ફેલાવીને વિદ્યાર્થીઓમાં ગભરાટ પેદા ન થાય તે માટે સ્પેશિયલ સાયબર સેલ અને સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ ટીમોને 24 કલાક સક્રિય કરી દેવામાં આવી છે.