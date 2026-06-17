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NEET-UG પરીક્ષાને લઈને ગુજરાત પોલીસનો એક્શન પ્લાન: જાણો રાજ્યભરમાં કેવું કરાયું છે અભેદ્ય સુરક્ષા કવચ

NEET-UG Exam: આગામી 21 જૂને યોજાનારી NEET-UG પરીક્ષાને લઈને ગુજરાત પોલીસે રાજ્યભરમાં અભેદ્ય સુરક્ષા કવચ ગોઠવ્યું છે. ડીજીપી  જી.એસ. મલિકે વિડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા પરીક્ષાની સુરક્ષા વ્યવસ્થાની વિગતવાર સમીક્ષા કરી હતી. પરીક્ષા સંબંધિત કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે આઈજીપી (કાયદો અને વ્યવસ્થા)  મકરંદ ચૌહાણને રાજ્ય નોડલ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પરીક્ષા કેન્દ્રોની આસપાસ ઝેરોક્સ કેન્દ્રો પર કડક નજર રાખવા તેમજ NTAની માર્ગદર્શિકાનું ચુસ્ત પાલન કરવા પોલીસને સૂચના આપવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 17, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:57 PM IST
NEET-UG પરીક્ષાને લઈને ગુજરાત પોલીસનો એક્શન પ્લાન: જાણો રાજ્યભરમાં કેવું કરાયું છે અભેદ્ય સુરક્ષા કવચ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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NEET-UG પરીક્ષાને લઈને ગુજરાત પોલીસનો એક્શન પ્લાન: જાણો રાજ્યભરમાં કેવું કરાયું છે..
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