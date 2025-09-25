ગુજરાત પોલીસનો આરોપીઓને સ્પષ્ટ મેસેજ : હવે બુલેટથી થશે હિસાબ
Gujarat Police Encounter : સાઇકો કિલરના એન્કાઉન્ટર બાદ ગઈકાલ સાંજથી કેનાલ પર પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. કેનાલની ચારે તરફ પોલીસ દ્વારા બેરીકેટિંગ કરીને રસ્તો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે
Gandhinagar Loot With Murder ; ગાંધીનગરની અંબાપુર નર્મદા કેનાલ પાસે બુધવાર સાંજે સાઈકો કિલર વિપુલ પરમારનું પોલીસે એકાઉન્ટર કર્યું હતું. ગાંધીનગરમાં સાયકો કિલરનું પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ કરાયું. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ આરોપીને શરીર પર 7 ગોળી વાગી હતી. પોસ્ટમોર્ટમની વીડિયોગ્રાફી પણ કરાઈ.
ગુજરાતમાં હવે અપરાધીઓની ખેર નથી હવે અપરાધીઓ એન્કાઉન્ટર નામ સાંભળશે તો થરથર કાંપશે.. ગુજરાત પોલીસે ગુનેગારોને સીધો મેસેજ આપી દીધો છે. વર્ષો બાદ ગુજરાત પોલીસની બંદૂકમાંથી ગોળી છૂટી છે. ગોળી છૂટવી પણ બહુ જરૂરી બની ગઈ છે. કારણ કે અપરાધીઓના હોંસલા બુલંદ થઈ ગયા છે. અપરાધીઓને કાયદાવો ડર નથી લાગી રહ્યો. અપરાધીઓ એટલા બિંદાસ થઈ ગયા કે તે પોલીસ ઉપર પણ હુમલો કરી દે છે. રક્ષકને પણ પોતાના બચાવ માટે અને જનતાની સુરક્ષા માટે બંદૂકમાંથી ગોળી છોડવી પડે તો તેમાં શું વાંધો છે. લાંબા સમય બાદ ગુજરાતામાં એન્કાઉન્ટર શબદ સાંભળવા મળ્યો. દાદાની સરકારમાં ગુનેગારો પર સતત કડક પકડ બનાવવામાં આવી રહી છે. ગુજરાતમાં ગુના અને ગુનેગારો માટે કોઈ જગ્યા નથી.
સાયકો કિલર વિપુલ પરમારને પકડનાર ક્રાઇમ બ્રાંચના મહિલા PI એમ.એસ.ગોહેલે જણાવ્યું કે, આ મોડી રાતનો બનાવ હતો. વહેલી સવારે અમને ખબર પડી. અડાલજ કેનાલ પર યુવક યુવતી બેઠા હતા. તેમાં યુવકની હત્યા થઇ અને યુવતી ઇજાગ્રસ્ત થઇ છે. આગળ તપાસ કરવા માટે યુવતીની હોસ્પિટલમાં મુલાકાત લીધી. યુવતીની પૂછપરછમાં આરોપીની ઓળખ આપી. યુવતીને વર્ણનના આધારે આરોપીનું બોડી સ્ટ્રકચરની ખબર પડી હતી.
પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ કરાયું
ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલના પોસ્ટ મોર્ટમ રૂમ ખાતે આજે સવારથી પેનલ ડોકટરોની ટીમ મારફતે સાઈકો કિલર વિપુલ પરમારનું પોસ્ટ મોર્ટમ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આશરે અગિયાર વાગ્યાથી પોસ્ટમોર્ટમની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું કરીને વીડિયોગ્રાફી સાથે પોસ્ટ મોર્ટમની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામા આવી હતી. જેમાં મૃતક વિપુલની બોડીનું એક્સરે ફોટા પાડીને ગોળીની (બુલેટ) ની વિગતો મેળવામાં આવી છે. જેમાં તેના જમણા હાથના ખભા નીચેના ભાગે એક ગોળી આરપાર નીકળી હોવાનું સામે આવ્યુ છે. સાંજ સુધી પોસ્ટ મોર્ટમની પ્રક્રિયા ચાલી હતી. મહત્વનું છે કે ફોરેન્સિક ટીમ સાથે ચાલી રહેલા પોસ્ટમોર્ટમમાં વિપુલના પગના પંજાથી માંડી શરીરના અંગોનું મેજર ટેપથી માપ લેવામાં આવ્યું છે. જેને શરીરના જમણા ભાગોએ વધુ ગોળી વાગી હોવાનું જાણવા મળ્યુ છે. એક્સ-રેમાં એક ગોળી ખભા અને કોણીના વચ્ચેના ભાગે એટલે કે હિમરસ એરિયાથી આરપાર નીકળી છે. એક ગોળી થાઈ (કુલા) ના ભાગે, એક ગોળી જમણી બાજુ પેટની ભાગે, એક ગોળી બરડાના ભાગે વાગી હોવાની એક્સ-રે માં સામે આવ્યું છે. હજી પોસ્ટ મોર્ટમ ચાલી રહ્યું છે. જે પછી સતાવાર પોલીસ તરફથી બ્રીફ આપવામાં આવશે.
માનવ અધિકાર આયોગને રિપોર્ટ કરાશે
સાઇકો કિલર મોત મુદ્દે ગાંધીનગર પોલીસ આજે માનવ અધિકાર આયોગને રિપોર્ટ કરશે. પોલીસ પર હુમલો કરી ભાગતા આરોપી નીલ પરમારનું પોલીસ ફાયરિંગમાં મોત થયું છે. પોલીસની જવાબી કાર્યવાહી અને સ્વ બચાવમાં થયેલા ફાયરિંગમાં આરોપીનું મોત ગઈકાલે થયું હતું. નિયમ મુજબ મોતના 24 કલાકમાં માનવ અધિકાર આયોગને રિપોર્ટ કરવાનો હોય છે. રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ દિલ્હી અને માનવ અધિકાર આયોગ ગુજરાતને રિપોર્ટ અપાશે.
પરિવારજનોએ મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કર્યો
ગાંધીનગરના લૂંટ વિથ મર્ડર કેસના આરોપી વિપુલ પરમારના મૃતદેહને પરિવારજનોએ સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કર્યો. સાઈકો કિલર આરોપી નીલ પરમારનો પરિવાર મૃતદેહ નહિ સ્વીકારે. પરિવારે નશ્વર દેહ સ્વીકારવાની ના પાડી. તેથી નિયમ મુજબ ચોક્કસ સમય સુધી કોલ્ડ સ્ટોરેજ મૃતદેહ રાખવામાં આવશે.
આરોપી વિપુલે સહઆરોપીઓ સાથે મળી આચરેલા ગુનાની વિગત
આરોપી વિપુલ ઉર્ફે નીલે સહઆરોપીઓ સાથે મળીને 2 વાહન ચોરી, 3 લૂંટ, 1 મર્ડર, 1 હત્યાનો પ્રયાસ અને 2 ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો.
