ગુજરાતમાં ભાજપ પર ‘ધનવર્ષા’: એક વર્ષમાં 308 કરોડનું દાન, જાણો કોણ છે રાજ્યના ટોપ 10 દાતાઓ
Gujarat ADR Report: રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી ભાજપનું શાસન હોવાથી અને ઉદ્યોગલક્ષી નીતિઓને કારણે મોટા કોર્પોરેટ ગૃહો સત્તાધારી પક્ષને પ્રાધાન્ય આપે છે. વિપક્ષો પાસે મજબૂત ફંડનો અભાવ આગામી ચૂંટણીઓમાં તેમના પ્રચાર પ્રસાર પર મોટી અસર પાડી શકે છે. આ આંકડાઓ ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા વાર્ષિક ઓડિટ રિપોર્ટ્સ અને ઇલેક્ટોરલ ટ્રસ્ટના ડેટા પર આધારિત છે.
Gujarat ADR Report: ગુજરાત દેશના રાજકારણ અને અર્થતંત્રનું હંમેશાંથી મુખ્ય કેન્દ્ર રહ્યું છે. તાજેતરમાં જાહેર થયેલા આંકડાઓ મુજબ ગુજરાતના કોર્પોરેટ જગત અને અગ્રણી દાતાઓએ રાજકીય પક્ષોને દાન આપવામાં છૂટા હાથે ખર્ચ કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે, આ દાનના પ્રવાહમાં એક મોટી અસમાનતા જોવા મળી છે. દેશના રાજકીય પક્ષોને મળતા દાન અંગેનો તાજેતરનો અહેવાલ જાહેર થયો છે, જેમાં ગુજરાતના રાજકારણમાં નાણાકીય સ્તરે મોટું અંતર જોવા મળ્યું છે. ADR(એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટીક રિફોર્મ્સ) ના રિપોર્ટ અનુસાર, ગુજરાતમાં સત્તાધારી પક્ષ ભાજપ પર દાતાઓએ મન મૂકીને અબજો રૂપિયા વરસાવ્યા છે, જ્યારે મુખ્ય વિપક્ષ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) દાનની બાબતમાં ખૂબ જ પાછળ રહી ગયા છે.
ગુજરાતમાં દાનનું શું છે ગણિત? જાણો ભાજપ vs અન્ય પક્ષો
ADRના અહેવાલ મુજબ, ગુજરાતમાં મુખ્ય ત્રણ રાજકીય પક્ષોને કુલ ₹308.38 કરોડનું દાન મળ્યું છે. આ આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો પક્ષો વચ્ચેનો તફાવત ચોંકાવનારો છે...
ભાજપને સિંહફાળો
કુલ ₹309 કરોડના રાજકીય દાનમાંથી સત્તાધારી પક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ને આશરે ₹308 કરોડ મળ્યા છે. આ આંકડો દર્શાવે છે કે ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ અને દાતાઓનો ભરોસો ભાજપ પર અકબંધ છે. બીજી તરફ, મુખ્ય વિપક્ષ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ને ફાળે નામ માત્રનું દાન આવ્યું છે, જે કરોડોની સામે લાખોમાં પણ માંડ પહોંચ્યું છે.
ગુજરાતના ટોપ 10 દાતાઓ, જાણો કોણે આપી આટલી મોટી રકમ?
રાજકીય દાનમાં મુખ્યત્વે રિયલ એસ્ટેટ, ડાયમંડ ઉદ્યોગ અને ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓનો દબદબો રહ્યો છે. અહીં એવા મુખ્ય નામ છે જેમણે સૌથી વધુ ફાળો આપ્યો છે. રાજકીય પક્ષોને આર્થિક ટેકો આપવામાં કોર્પોરેટ જગત અગ્રેસર રહ્યું છે. કુલ દાનના 81% એટલે કે આશરે ₹250.44 કરોડ માત્ર કંપનીઓ અને બિઝનેસ એકમો દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં મુખ્યત્વે કોન્ટ્રાક્ટરો અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીઓ, બિલ્ડરો અને રિયલ એસ્ટેટ ગ્રુપ, ખાણ ધારકો (લીઝ હોલ્ડરો), સિમેન્ટ કંપનીઓ આ ઉપરાંત, વ્યક્તિગત ધોરણે પણ લોકોએ ઉદાર હાથે ફાળો આપ્યો છે, જેનો આંકડો ₹57 કરોડ સુધી પહોંચે છે.
ગુજરાતના ટોપ-10 દાતાઓ
રાજકીય પક્ષોને સૌથી વધુ દાન આપનાર મુખ્ય નામો નીચે મુજબ છે:
- સફલ ગોયલ રિયાલિટી એલએલપી: ₹45 કરોડ
- હાર્દિક અગ્રવાલ: ₹45 કરોડ
- દિનેશચંદ્ર અગ્રવાલ: ₹20 કરોડ
- કેદાર એગ્રો ન્યુટ્રિટક એલએલપી: ₹15 કરોડ
- નિરમા લિમિટેડ: ₹13 કરોડ
- સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડ: ₹10 કરોડ
- ફ્રેન્ડ્સ ઈમ્પેક્સ: ₹10 કરોડ
- એગ્રોસેલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા. લિમિટેડ: ₹5 કરોડ
- હિમગિરિ કોર્પોરેશન: ₹5 કરોડ
- આરતી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ: ₹4.5 કરોડ
દાનમાં પણ ‘EMI’ સિસ્ટમ! દેશમાં ગુજરાત ત્રીજા ક્રમે
રસપ્રદ વાત એ છે કે, મોટા દાતાઓએ એકસાથે મોટી રકમ આપવાને બદલે ટૂકડે-ટૂકડે રકમ જમા કરાવી છે. જાણે દાનમાં પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ (EMI) સિસ્ટમ ચાલતી હોય તેમ, ટોચના દાતાઓ સહિત ઘણાએ હપ્તાઓમાં નાણાં ચૂકવ્યા છે જેથી એકસાથે મોટી રકમ ચર્ચામાં ન આવે.
રાજકીય પક્ષોને દાન આપવાની બાબતમાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત અગ્રેસર રાજ્યોમાં સામેલ છે. જેમાં પહેલા નંબરે દિલ્હી ₹2939.48 કરોડ, બીજા નંબરે મહારાષ્ટ્ર: ₹2438.86 કરોડ અને ત્રીજા નંબરે ગુજરાત ₹309.18 કરોડ સાથે છે. આ આંકડાઓ માત્ર રેકોર્ડ પર થયેલા વ્યવહારોના છે. રોકડમાં થતા વ્યવહારો કે સ્થાનિક કક્ષાએ ઉઘરાવવામાં આવતા 'પાર્ટી ફંડ'ની વિગતો આમાં સામેલ નથી..
