ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ચા કરતા કીટલી ગરમ : સરકારી કચેરીમાં અધિકારીઓના દબંગાઈની નેતાઓએ કરી ફરિયાદ, બહાર પાડવો પડ્યો પરિપત્ર

Political Leaders Vs Government Officers : ગુજરાતમાં નેતાજીનો પ્રોટોકોલ નથી જળવાઈ રહ્યો. આ કારણે સામાન્ય વહીવટ વિભાગે પરિપત્ર કરવાની જરૂર પડી છે. MP, MLA , મંત્રીઓનો પ્રોટોકોલ જાળવવા માટે GAD દ્વારા પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો કે, જિલ્લા પ્રભારીને સંકલનમાં રાખી કાર્યક્રમ કરો. તેમજ જનપ્રતિનિધિઓને રાહ જોવડાવ્યા વિના મુલાકાત આપો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:46 PM IST
  • અધિકારીઓની સાહેબી સામે નેતાઓની ગરિમા ક્યાં છે?
  • પરિપત્ર બાદ અધિકારીઓના વર્તનમાં સુધારો આવશે?
  • સાહેબ સંસ્કૃતિમાં નેતાજીને ઈજ્જત માટે સંઘર્ષ કરવો પડશે?

ચા કરતા કીટલી ગરમ : સરકારી કચેરીમાં અધિકારીઓના દબંગાઈની નેતાઓએ કરી ફરિયાદ, બહાર પાડવો પડ્યો પરિપત્ર

Gujarat Politics : ગુજરાતમાં અધિકારીઓ અને જનપ્રતિનિધિઓ વચ્ચેનો તણાવ હવે ખુલ્લેઆમ સામે આવ્યો છે. મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યોને પ્રોટોકોલ ન મળવાની વધતી ફરિયાદોને પગલે સામાન્ય વહીવટ વિભાગે આકરો પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે. સવાલ એ છે કે શું આ પરિપત્ર બાદ સ્થિતિ સુધરશે કે પછી અધિકારી રાજના આક્ષેપો વધુ ઉગ્ર બનશે? જુઓ આ ખાસ અહેવાલ.

અધિકારી અને પદાધિકારી વચ્ચે ગ્રજગ્રાહ
ગુજરાતમાં અધિકારી અને પદાધિકારી વચ્ચેનો ગ્રહગ્રાહ હવે છુપાતો નથી, ઘણીવાર સપાટી પર આવી જાય છે. જિલ્લા સંકલન બેઠક હોય કે જાહેર કાર્યક્રમ, સ્થાનિક નેતાઓનો કકડાટ હોય છે કે, અધિકારીઓની અવગણના કરે છે. પદાધિકારીઓની ફરિયાદ એક જ હોય છે કે,  અધિકારીઓ સાંભળતા જ નથી. ગુજરાત સરકારના અનેક ધારાસભ્યો આ મામલે સરકાર સામે બળવો કરી ચૂક્યા છે. છેક ગાંધીનગર સુધી ફરિયાદ કરી ચૂક્યા છે કે, સરકારી અધિકારીઓ તેમને ગાંઠતા નથી.

આ લાચારી જોઈને ભાજપ સરકારે આખરે પરિપત્ર કાઢ્યો છે. આ પરિપત્ર છે નેતાજીઓને માન-સન્માન આપવા માટે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગે સીધો આદેશ કર્યો છે કે, પ્રોટોકોલ જાળવો, મંત્રીઓને ગરિમાપૂર્ણ આવકાર આપો, ધારાસભ્યોને રાહ ન જોવડાવો. 

  • પદાધિકારીઓની ફરિયાદ હોય છે કે, 'અધિકારીઓ સાંભળતા જ નથી'
  • પ્રોટોકોલ જાળવો, મંત્રીઓને આવકાર આપો, MLAને રાહ ન જોવડાવો

આ વિશે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું કે, આ પરિપત્ર એક જ વાત સાબિત કરે છે, અધિકારીઓ પર સરકારનો કંટ્રોલ નથી. ભાજપના પોતાના ધારાસભ્યો અંદરોઅંદર ફરિયાદ કરે છે ત્યારે વિપક્ષે તો આકરા વાર કર્યા છે. 

ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ... બધા એક જ રાગ આલાપે છે. અધિકારીઓની સાહેબી સામે નેતાઓની ગરિમા ક્યાં છે? આ પરિપત્ર બાદ અધિકારીઓના વર્તનમાં સુધારો આવશે? કે પછી સાહેબ સંસ્કૃતિમાં નેતાજીઓએ હજુ પણ પોતાની ઈજ્જત માટે સંઘર્ષ કરવો પડશે? 

રાજકારણ ગરમ છે, પણ અસલી તાપ તો અધિકારીઓની કચેરીમાં હોય છે.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Gujarat politicsgandhinagarગાઁધીનગરપરિપત્રnotification

