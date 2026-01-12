ગુજરાતના કયા નેતાની ડ્રેસિંગ સ્ટાઈલ તમને ગમે છે? નેતાઓની નવી પેઢીએ ઝભ્ભાની મોનોપોલી ફગાવી દીધી
Political Leaders Dress : એક સમય હતો જ્યારે નેતાઓ ઝભ્ભા-ધોતીના કોમન પહેરવેશમાં જોવા મળતા હતા, પરંતું એકવીસમી સદીના નેતાઓએ પોલિટિકલ ડ્રેસ કોડમાં આમૂલ પરિવર્તન આણ્યું છે, ગાંધીનગરમાં કયા નેતાની ડ્રેસિંગ સેન્સ કેવી છે, અને કેટલી બદલાઈ છે તેના પર એક નજર કરીએ
Gujarat Politics દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : રાજકીય નેતા... આટલો કિ-વર્ડ આપો એટલે ગૂગલ પણ ઝભ્ભા, ટોપી, બંડી કે ખેસધારી નેતાઓની ઈમેજ સામે ધરી દે છે. હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ એકે ય શબ્દ કહ્યા વગર નેતાનું પાત્રાંકન કરવું હોય તો ઝભ્ભો ફરજિયાત ગણાય છે. જાહેરજીવન સાથે પ્રચલિત થઈ ચૂકેલો આ ડ્રેસકોડ એટલી હદે ફરજિયાત થઈ ચૂક્યો છે કે આજે પણ રાજકીય વ્યક્તિઓ માટે ઝભ્ભા અનિવાર્ય છે. જોકે સદનસીબે હવે તેમાં ધીમું પણ મક્કમ પરિવર્તન દેખાઈ રહ્યું છે. સફેદ ઝભ્ભાની પરંપરા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રંગીન, હાફ સ્લિવ ઝભ્ભા વડે તોડી એ પછી નવી પેઢીના નેતાઓ સમૂળો ઝભ્ભાનો જ ત્યાગ કરી રહ્યા છે.
અનેક નેતાઓ ગાંધીજીના રંગે રંગાયા
આઝાદીની લડત સાથે સંકળાયેલા નેતાઓ પર મહાત્મા ગાંધીનો પ્રભાવ હતો એટલે તેમનાં પહેરવેશમાં પણ સાદગી જોવા મળતી હતી. મહાત્મા પોતે એક ટૂંકી પોતડી પહેરતા હોય ત્યારે અનુયાયીઓ ઠાઠમાઠ રાખે એ અજૂગતું ગણાતું હતું. અંગત જિંદગીમાં સ્ટાયલિશ અને ફેશનેબલ રહેલાં જવાહરલાલ નહેરુ પણ શોર્ટ કુર્તો અને સલવાર પહેરતા હતા. કુર્તા ઉપર કોટ અને કોટના બટનમાં ગુલાબનો શિરસ્તો તેમણે આઝાદી પછી અપનાવ્યો હતો. એ કદાચ રાજનેતાઓના ડ્રેસકોડમાં પહેલું પરિવર્તન હતું. સરદાર પટેલ તેમનાં વિદ્યાર્થીકાળના કે વકીલાતના સમયના ફોટામાં કોટ-પેન્ટના વિદેશી પહેરવેશમાં જોવા મળે છે પરંતુ ગાંધીજીના રંગે રંગાયા પછી તેમણે ઝભ્ભો, ધોતી અને ક્યારેક પ્રસંગોપાત ખાદીની બંડી સિવાય બીજા કોઈ પ્રકારનો પહેરવેશ અપનાવ્યો હોય એવું જાણમાં નથી.
ઈન્દિરાની સાડી જ્યારે સ્ટાઈલ આઈકોન બની
નેતાઓ માટે ઝભ્ભા-ધોતી ફરજિયાત હતા એ યુગમાં મહિલા નેતાઓ પણ સાવ સાદી, સફેદ અને બ્લ્યુ કિનારીવાળી ખાદીની સાડીઓ જ પહેરતી હતી. કસ્તુરબા, સરોજિની નાયડુ કે રાજકુમારી અમૃતકૌરના ફોટોગ્રાફ્સમાં મોટાભાગે એ પહેરવેશ જ જોવા મળે છે. વિજયાલક્ષ્મી પંડિતને સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના પ્રતિનિધિ તરીકે મોકલવામાં આવ્યા ત્યારે પહેલી વાર રંગીન સાડી અને સ્ટાયલિશ ગોગલ્સ પહેરેલી તેમની તસવીરોએ ચર્ચા જગાવી હતી. જોકે ખરી ચર્ચા ઈન્દિરા ગાંધીની સાડીઓએ ઊભી કરી હતી. આઝાદી પૂર્વે અને પછીના દાયકામાં મોટાભાગે સફેદ ખાદી પહેરનારા ઈન્દિરાએ સિત્તેરના દાયકામાં પોતાનું વર્ચસ્વ સાબિત કર્યા પછી પહેરવેશમાં પણ દમામનું પ્રતિબિંબ છતું કર્યું હતું. હેન્ડીક્રાફ્ટ કે બંગાળી પ્રિન્ટની રંગીન સાડીઓમાં ઈન્દિરા જાજરમાન લાગતા હતા. સાડી પહેરવાની તેમની ઢબ પણ દેશભરની મહિલાઓમાં અનુકરણિય બની હતી.
રાજીવ ગાંધીએ જોધપુરીનો ટ્રેન્ડ શરૂ કર્યો
એંશીના દાયકાના ઉત્તરાર્ધમાં રાજીવ ગાંધીએ ઝભ્ભાની સરખામણીએ જોધપુરી સુટને ચલણી બનાવ્યો. ઊંચા અને સપ્રમાણ શરીર ધરાવતા રાજીવ જોધપુરીમાં સોહામણા લાગતા હતા. એ જોઈને અરુણ નહેરુ, રામવિલાસ પાસવાન, શરદ પવાર જેવા નેતાઓ પણ જોધપુરીમાં દેખાવા લાગ્યા. વી.પી.સિંઘ જોધપુરી ઉપર ફરની કેપ પહેરવાનો શોખ પણ પોષતા હતા. જોકે નેતાઓના પહેરવેશને રંગીન બનાવવાનું શ્રેય વર્તમાન વડાપ્રધાન મોદીને આપવું પડે. તેમણે ખાદીની જગ્યાએ લિનનના હળવા પરંતુ આકર્ષક રંગોના અડધી બાંયના ઝભ્ભા પહેરવાના શરૂ કર્યા, જે આજે દેશભરમાં મોદી કુર્તા તરીકે ફેશન સિમ્બોલ બની ગયા છે. મોદીએ રંગ આપ્યો, પરંતુ પહેરવેશના ડ્રેસકોડમાં તો ઝભ્ભો અણનમ જ હતો.
ગુજરાતના નેતાઓનો વેશ પણ બદલાયો
ગુજરાતની રાજનીતિમાં કેટલાંક રાજકારણીઓ એવાં છે જે ડ્રેસકોડને અનુસરતા નથી. વિધાનસભામાં જીન્સ પહેરનારા ધારાસભ્યોમાં પહેલું નામ કોંગ્રેસના શક્તિસિંહ ગોહિલનું મૂકવું પડે. નવી પેઢીના નેતાઓએ ધોતીનો તો ક્યારનો ત્યાગ કરી દીધો છે, પણ ઝભ્ભો ય હવે ધીમે ધીમે નીકળતો જાય છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ મોટાભાગે પેન્ટ અને ઓપન શર્ટમાં જ જોવા મળે છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સ્ટાયલિશ એન્કલ લેન્થ પેન્ટ અને જીન્સમાં પણ જોવા મળે છે. યુવા મંત્રી કૌશિક વેંકરિયા પણ પેન્ટ-શર્ટ પહેરવાનું વિશેષ પસંદ કરે છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય અંબરિષ ડેર પણ જીન્સ અને ઓપન શર્ટમાં હોય છે. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા જયરાજસિંહ પરમારને પહેરવેશ વડે નોંખા પડતાં નેતાઓની યાદીમાં સૌથી સ્ટાયલિશ ગણવા પડે. તો સૌરાષ્ટ્રના નેતા જયેશ રાદડિયા પણ અનેકવાર ઓપન શર્ટમાં જોવા મળે છે.
મુખ્યમંત્રીને ફોલો કરે છે નાયબ મુખ્યમંત્રી
અત્યારે અહીં ચર્ચા પહેરવેશને લઈને થઈ રહી છે, તો ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓના ડ્રેસ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા મોટાભાગે સફેદ લેંઘો અને ઝભ્ભો પહેરે છે કોર્પોરેટ કે ઉદ્યોગના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની હોય તો જગદીશ વિશ્વકર્માનો પહેરવેશ બદલાઈ જાય છે. જ્યારે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ઉર્ફે દાદા રવિવારે ઝભ્ભો જ પહેરે. બાકીના દિવસોમાં પેન્ટ શર્ટ જેવા સિમ્પલ અને સોબર કપડાં પહેરે છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ દાદાની માફક હવે શનિવારે મોટાભાગે ઝભ્ભો પહેરતા થયા છે. સામાન્ય દિવસોમાં યુવાનોના આઇકોન હોય એવી રીતે કપડાં પહેરતા નજરે પડે. કેટલાક અધિકારીઓ નાયબ મુખ્યમંત્રીના શનિવારના ઝભ્ભા પરથી બોલતા થયા કે હવે નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ મુખ્યમંત્રીનું અનુકરણ કરી રહ્યા છે. ચોક્કસ રવિવારનો શનિવાર કર્યો છે. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા પેન્ટ શર્ટ અને ઉપર કોટી કે જિન્સ હોય અને સફેદ લેંઘો ઝભ્ભો પણ હોય. વિરોધ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરી મોટાભાગે પેન્ટ શર્ટમાં જ નજરે પડે.
આ નેતાઓ ક્યારેય ઝભ્ભા-લેંઘામાં નથી જોવા મળતાં
આ યાદીમાં પહેલું નામ પૂર્વ ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાનું જ મૂકવું પડે. સફાઈદાર પેન્ટ, મેચિંગ ઈનશર્ટ અને લેધર બ્લેક શૂઝ એ પ્રદીપસિંહ જાડેજાની આગવી ઓળખ છે. વિધાનસભા હોય કે જાહેર કાર્યક્રમ, પ્રદીપસિંહ ઝભ્ભા-લેંઘાના પહેરવેશમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. ભૂતકાળમાં પ્રદીપસિંહ પર જૂતું ફેંકનાર આમઆદમી પાર્ટીના ગોપાલ ઈટાલિયા પણ પહેરવેશમાં તો પ્રદીપસિંહનું જ અનુકરણ કરતાં હોય તેમ પેન્ટ અને ઓપન શર્ટ પહેરવાનું જ પસંદ કરે છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણી ઓપન શર્ટ અને પેન્ટ કે જીન્સ પહેરવાનું વિશેષ પસંદ કરે છે પરંતુ ક્યારેક પેન્ટ પર ઝભ્ભો ય તેમની ઓળખ હોય છે. આમઆદમી પાર્ટીના અધ્યક્ષ ઈસુદાન ગઢવી પણ પહેરવેશ પૂરતું પત્રકારત્વ છોડી શક્યા ન હોય તેમ મેચિંગ પેન્ટ અને ઈનશર્ટમાં જ હોય છે.
પણ આ નેતાઓ હજુ ય પરંપરાગત
એમાં કેબિનેટ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીનું નામ પહેલું મૂકવું પડે. સરેરાશ કરતાં વધુ હાઈટ ધરાવતા જીતુ વાઘાણી લાંબા ઝભ્ભા, કોટી પહેરવાનું જ પસંદ કરે છે. વેજલપુરના ધારાસભ્ય અમિત ઠાકર યુવા નેતા હોવા છતાં ઝભ્ભામાં જ હોય છે. ભાજપના પૂર્વ મહામંત્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા પણ તેમની ઉંમર મુજબ ચીલો ચાતરવાને બદલે પરંપરાગત ઝભ્ભા અને સાંકડી મોરીના લેંઘામાં જ હોય છે. કુંવરજી બાવળિયા, ઋષિકેશ પટેલ પણ મોટાભાગે નેતાઓના પરંપરાગત ડ્રેસકોડને અનુસરતાં હોય છે.
