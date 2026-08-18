/ચૈતર વસાવાને મળવા વડોદરા જેલ પહોંચ્યા કેજરીવાલ અને ભગવંત માન, બીજી તરફ હર્ષ સંઘવીનો અચાનક દિલ્હી પ્રવાસ!

આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે પહોંચીને પાર્ટીના વરવા અને આક્રમક ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સાથે ઓચિંતી મુલાકાત કરી છે. વિધાનસભા ચૂંટણી અને આગામી રાજકીય સમીકરણો વચ્ચે આપના શીર્ષ નેતૃત્વ દ્વારા જેલની અંદર થયેલી આ ખાસ મુલાકાતના પગલે ગુજરાતના રાજકારણમાં ભારે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે અને રાજકીય પારો એકાએક ઊંચો આવી ગયો છે.
ભગવંત માન અને કેજરીવાલ ગુજરાતમાં
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ આજે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન સાથે વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમણે જેલમાં બંધ ચૈતર વસાવા સાથે મુલાકાત કરી હતી. નોંધનીય છે કે વનકર્મી સાથે મારામારી અને ફાયરિંગ કેસમાં ચૈતર વસાવાને સાત વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે અને તેઓ જેલમાં બંધ છે. તેવામાં આજે જેલમાં કેજરીવાલ અને ભગવંત માને તેમની મુલાકાત લીધી હતી.
હર્ષ સંઘવી દિલ્હી પહોંચ્યા
આજે હર્ષ સંઘવી પણ એકાએક દિલ્હી પહોંચ્યા છે ત્યારે આ મુલાકાતે ભારે ચર્ચા જગાવી છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં હર્ષ સંઘવી બીજી વખત દિલ્હીના મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. આ પહેલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માની સાથે સંઘવી દિલ્હીની મુલાકાતે ગયા હતા. જોકે મુખ્યમંત્રી હાલમાં અમેરિકાના પ્રવાસે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે દિલ્હીના પ્રવાસ બાદ મોડી રાત્રે હર્ષ સંઘવી પરત ફરી શકે છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ભાજપની રાજનીતિ અંગે દિલ્હીના મુલાકાત મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ચૈતર વસાવાની અરજી
ગુજરાત હાઈકોર્ટેમાં ચૈતર વસાવાએ કરેલી અરજીનો દિવસ પણ નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે માન અને કેજરીવાલ વડોદરા પહોંચતાં કંઈક નવાજૂની હોવાની ચર્ચા છે. વન વિભાગના અધિકારી પર હુમલા અને ફાયરિંગના ચર્ચિત કેસમાં નર્મદા કોર્ટ દ્વારા ૭ વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવ્યા બાદ, આમ આદમી પાર્ટીના દેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા તે સજા સામે સ્ટે મેળવવા અને જામીન માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટના શરણે ગયા છે. નીચલી કોર્ટના આ ચૂકાદાને પડકારતા અને 7 વર્ષની સજા પર રોક (સ્ટે) મેળવવા તેમજ જામીન પર મુક્ત થવા માટે ધારાસભ્ય વતી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી પણ દાખલ કરાઈ છે.