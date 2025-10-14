Prev
ગુજરાતની રાજનીતિના સૌથી મોટા સમાચાર : દાદાની નવી કેબિનેટ 2.0 માટે દિલ્હીમાં તખ્તો ગોઠવાયો

Gujarat Cabinet Reshuffle : ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રી મંડળમાં જલ્દી થશે ફેરફાર. નવા નવ થી દસ ચહેરાઓ મંત્રી મંડળમાં સમાવાય શકે. છ થી સાત વર્તમાન મંત્રીઓ પડતા મુકાઈ શકે. Z 24 કલાક પર જાણો કોની થશે મંત્રી મંડળમાંથી એક્ઝિટ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:28 AM IST

Gujarat Politics : ગુજરાતની રાજનીતિમાં મોટી હલચલ થવા જઈ રહી છે. ગાંધીનગરની ઓફિસોમાં દિવાળી ટાંણે હાલ એક જ ગણગણાટ થઈ રહ્યો છે કે, મંત્રીમંડળમાં કોનું પત્તુ કપાશે અને કોનું નહિ. ત્યારે આ વચ્ચે દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને સીઆર પાટીલની બંધ બારણે થયેલી બેઠક બાદ મંત્રીમંડળમાં સંભવિત નામોની એન્ટ્રી થઈ છે. જેમાં કેટલાક નામ સરપ્રાઈઝ જેવા છે. 

દિલ્હીમાં શું ચર્ચા થઈ 
ગુજરાતની રાજનીતિને લઈ બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે. ગુજરાતના નવા કેબિનેટ માટે દિલ્હીમાં તખ્તો ગોઠવાઈ ગયો છે. ગઈકાલે ચાર કલાક મુખ્યમંત્રી સહિતના નેતાઓએ દિલ્હીમાં જ રાત્રે રોકાણ કર્યું હતું. આ કારણે મુખ્યમંત્રીનો આજનો રવિ કૃષિ મહોત્સવનો કાર્યક્રમ રદ કરવામા આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર પાંડે ગઈ કાલ બપોરથી દિલ્હીના પ્રવાસે છે. આજે દિલ્હીથી ગુજરાત આવવા આ તમામ નેતાઓ રવાના થશે. 

ગઈકાલે દિલ્હીમાં યોજાયેલી બેઠકમાં નવી સંગઠન રચનાને બેઠકમાં આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે. સંભવિત મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અંગે પણ ચર્ચા થઈ હતી. જેમાં મંત્રીમંડળમા કોણી એન્ટ્રી અને કોની એક્ઝિટ થશે તેના સંભવિત નામો સામે આવ્યા છે. લગભગ 9-10 જેટલા નવા ચહેરાઓનો મંત્રીમંડળમાં એન્ટ્રી થઈ શકે છે. તેમજ કેટલાક મંત્રીઓની બાદબાકી થવાની ફાઈનલ છે તેવું પણ ચર્ચાઈ રહ્યુ છે. 

કોની વિદાય થઈ શકે છે 

  • કનુ દેસાઇ
  • ભીખુસિંહ પરમાર
  • બચુ ખાબડ
  • રાઘવજી પટેલ
  • મુળુ બેરા
  • ભાનુબેન બાબરીયા

કયા નવા નામોની એન્ટ્રી થઈ શકે છે 

  • જયેશ રાદડીયા
  • સીજે ચાવડા
  • અલ્પેશ ઠાકોર
  • મહેશ કસવાલા
  • જીતુ વાઘાણી
  • કેયુર રોકડીયા
  • જીતુ ચૌધરી
  • સંગીતા પાટીલ
  • ઉદય કાનગડ
  • રીવાબા જાડેજા

આમ, જલ્દી જ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ 2.0 રચવા જઈ રહી છે. ભુપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રી મંડળમાં જલ્દી જ ફેરફાર થશે. 

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat PoltiicsGujarat BJPcabinet reshuffleગુજરાત ભાજપમંત્રીમંડળ

