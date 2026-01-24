EXPLAINER: ૨૦૨૭ની શતરંજમાં 'જ્ઞાતિવાદ'નો એક્કો! સામાજિક બંધારણના ઓઠા હેઠળ ગુજરાતના નેતાઓનો 'સુલતાન' બનવાનો ખેલ
2022માં જે જ્ઞાતિવાદ ભાજપે જડમૂળમાંથી ભૂસી નાખ્યો હતો, તે 2027માં કેમ ફરી સક્રિય થયો? 156ની બહુમતીમાં જે નેતાઓ હાંસિયામાં ધકેલાયા છે, તેમને હવે પોતાનું 'અસ્તિત્વ' સામાજિક ભીડમાં કેમ દેખાય છે. શું આ ભાજપની જ આ કોઈ ચાલ છે, અલ્પેશ ઠાકોર, ગેનીબેન, નરેશ પટેલ, અનાર પટેલ, ચૈતર વસાવા અને હીરા સોલંકી શું સામાજિક વર્ચસ્વનો મુખવટો છે? આ સ્થાનિક ચૂંટણીઓ પહેલીની રાજકીય રમત છે કે ગુજરાતમાં જાતિવાદનું ભૂત ફરી ધૂણ્યું છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા 3 મહિનાથી ચાલતા સામાજિક સંમેલનોએ એક નવા સવાલો ઉભા કર્યા છે જોઈએ આ અહેવાલમાં...
Gujarat CastePolitics : ગુજરાતમાં રાજકારણના સમીકરણો બદલાઈ રહ્યાં છે. વિધાનસભાની ચૂંટણીને હજુ દોઢ વર્ષની વાર હોવા છતાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓ સામાજિક સોગઠા ગોઠવવા અને સમાજના અસલી સુલતાન હોવાનું પ્રસ્થાપિત કરવા માટે શક્તિ પ્રદર્શનો કરી રહ્યાં છે. ભાજપના નેતાઓ જે પ્રકારે સંમેલનોમાં હાજર રહી રહ્યાં છે એ સાબિત કરે છે કે આ પાછળ ભાજપનો પણ દોરીસંચાર છે. નેતાઓ 'હું રહી ગયો અને પેલો ફાવી ગયો'ની હોડમાં જ્ઞાતિવાદને ફરી જીવંત કરી રહ્યા છે? સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માથે છે ત્યારે ગુજરાત ફરી એકવાર જ્ઞાતિવાદના રવાડે ચઢી રહ્યું હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. દરેક નેતા સામાજિક સંમેલનોમાં એડીચૌટીનું જોર લગાવી રહ્યાં છે. ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં રબારી, કોળી અને ઠાકોર સમાજનું સંમેલન છે. ભાજપના અલ્પેશ ઠાકોર અને કોંગ્રેસના ગેનીબેનની ઠાકોર વચ્ચે જાણે અજાણે સમાજ પર પ્રભુત્વ સાબિત કરવાની હોડ જામી છે.
રાજ્યમાં 60 સીટો પર પ્રભુત્વ ધરાવતો પાટીદાર સમાજ પણ પાછળ નથી. સીએમ પદની દાવેદારી કરતો આ સમાજ લાખોની સંખ્યામાં પાટીદારો ભેગા કરી જૂથબંધી કરી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં હવે હોડ જામી હોય એમ દરેક સમાજના નેતાઓ સામાજિક સુધારા, કુરિવાજો અને શૈક્ષણિકને નામનો ઉપયોગ કરી પોતાની તાકાત દેખાડી રહ્યાં છે. સામાજિક સુધારા અને કુરિવાજો દૂર કરવા તો માત્ર એક મહોરું છે, અસલી ખેલ તો 'કોણ સમાજનો સૌથી મોટો નેતા' એ પ્રસ્થાપિત કરવાની હોડ છે. રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ સમયે જ જાતિવાદનો કિડો ગુજરાતમાં હાવી થઈ રહ્યો છે. મોદી અને અમિત શાહના શાસનમાં ગુજરાતમાં ભાજપે જાતિવાદનો એકડો ભૂસવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પણ ફરી જાતિવાદ હાવી થઈ રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે ચૂંટણીના એક વર્ષ પહેલા સંગઠનો સક્રિય થતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે દોઢ-બે વર્ષ પહેલા જ હલચલ શરૂ થઈ ગઈ છે. તેનું કારણ એ છે કે ૨૦૨૨માં ભાજપે ૧૫૬ બેઠકો જીતીને જ્ઞાતિવાદના સમીકરણો તોડી નાખ્યા હતા. એટલે હવે નેતાઓ પોતાનું કદ દેખાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે.
ગુજરાતનું જ્ઞાતિ ગણિત: ૨૦૨૭ની શતરંજ
|જ્ઞાતિ સમુદાય
|અંદાજિત મતો (%)
|નિર્ણાયક બેઠકો (૧૮૨ માંથી)
|મુખ્ય પ્રભાવિત વિસ્તાર
|કોળી સમાજ
|૨૪% - ૨૬%
|૪૫ - ૫૦
|સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓ, દક્ષિણ ગુજરાત
|ઠાકોર સમાજ
|૨૦% - ૨૨%
|૪૦ - ૪૫
|ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત
|પાટીદાર (લેઉવા+કડવા)
|૧૨% - ૧૪%
|૫૦ - ૬૦
|સૌરાષ્ટ્ર, સુરત, મહેસાણા, અમદાવાદ
|આદિવાસી (ST)
|૧૪.૮%
|૨૭ (અનામત) + ૮
|અંબાજી થી ઉમરગામ (પૂર્વપટ્ટી)
|મુસ્લિમ
|૯% - ૧૦%
|૧૫ - ૧૮
|અમદાવાદ, ભરૂચ, કચ્છ, ખંભાત
|દલિત (SC)
|૭%
|૧૩ (અનામત)
|સમગ્ર ગુજરાત
|રાજપૂત/દરબાર
|૫% - ૭%
|૧૦ - ૧૨
|સૌરાષ્ટ્ર, સાબરકાંઠા, કચ્છ
|બ્રાહ્મણ/બનિયા
|૮% - ૧૦%
|૨૦ - ૨૫
|મહાનગરો (અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ)
કોળી સમાજનું નવનિત બલધાણિયાના નામે શક્તિપ્રદર્શન
રાજ્યમાં ઠાકોર અને કોળી સમાજ એટલે ઓબીસીમાં આવતો આ સમાજ સૌથી વધારે 75થી 80 સીટો પર પોતાનું પ્રભુત્વ ધરાવે છે. કોળી અને ઠાકોર મતો ભેગા મળીને લગભગ ૪૫% મતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જો આ બે સમાજ સંગઠિત થાય તો તે કોઈપણ પક્ષની સરકાર બનાવી કે પાડી શકે છે. હવે દરેક જ્ઞાતિના નેતાઓ પોતાની 'વોટ બેંક'ની કિંમત ફરીથી પ્રસ્થાપિત કરવા માંગે છે જેથી ટિકિટ વહેંચણી વખતે તેમનું પલડું ભારે રહે. બગદાણામાં સર્જાયેલા વિવાદ બાદ હવે કોળી સમાજ આરપારની લડાઈના મૂડમાં છે. રાજકોટ અને ભાવનગરમાં યોજાનાર મહાસંમેલનોને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. એક તરફ ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ કોળી મુખ્યમંત્રીની માંગ સાથે શરણાઈ ફૂંકી છે, તો બીજી તરફ કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ આયોજનના હેતુ સામે સવાલો ઉભા કર્યા છે.
બગદાણા વિવાદની આગ હવે રાજકીય રણમેદાનમાં પહોંચી છે. કોળી સમાજ દ્વારા રાજકોટ અને ભાવનગરમાં શક્તિપ્રદર્શનના ભાગરૂપે મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સંમેલન પૂર્વે જ ગીર સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ સત્તાના સમીકરણો બદલવાની વાત કરી છે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે સમાજમાં શિક્ષણ અને જાગૃતિ આવી છે, અને જો વસ્તીના આધારે એકતા જળવાશે તો 2027માં કોળી સમાજનો વ્યક્તિ મુખ્યમંત્રી બને તે દિવસો દૂર નથી.
વિમલ ચુડાસમાના આ આક્રમક વલણ સામે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ સાવચેતીનો સૂર ઉચ્ચાર્યો છે. બાવળિયાએ સંમેલનના હેતુ પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, હક્ક અને અધિકારની વાત યોગ્ય છે પણ આયોજન પાછળનો એજન્ડા સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. તેમણે ઈશારા-ઈશારામાં વિરોધ પક્ષો પર પણ પ્રહાર કર્યા અને બે સમાજ વચ્ચે વૈમનસ્ય ન ફેલાય તેવી ટકોર કરી.એક તરફ સમાજના ન્યાયની વાત છે તો બીજી તરફ 2027ની ચૂંટણીની દાવેદારી. બગદાણાની ઘટના બાદ હવે આ મહાસંમેલન માત્ર શક્તિપ્રદર્શન બની રહે છે કે પછી ગુજરાતના રાજકારણમાં કોઈ નવો વળાંક લાવે છે, તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
જે પ્રકારે હીરા સોલંકીએ પોતે કોળી સમાજના સર્વમાન્ય નેતા હોવાનું પ્રસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે એ જોઈને કોળી સમાજના નેતાઓમાં છૂપો રોષ છે. કોળી સમાજ એ ગુજરાતની 30થી 35 બેઠકો પર દબદબો ધરાવે છે એટલે જ ભાજપ કોઈ પણ સ્થિતિમાં કોળી સમાજમાંથી પુરષોત્તમ સોલંકીને મંત્રીપદ આપી ખુશ રાખી રહી છે. હવે તો કુંવરજી બાવળિયા પણ કેબિનેટમાં સ્થાન ધરાવે છે.જોકે કોંગ્રેસી વિમલ ચુડાસ્મા પણ પાછળ રહેવા માગતા નથી.
નવનિત બલધાણિયા પર હુમલાને કોળી સમાજે પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન બનાવ્યો છે. રાજ્યમાં કોળી અને આહીર સમાજમાં દબદબાના નામે હવે નવા વધુ સંમેલનો થાય તો પણ નવાઈ નહીં... જોકે, આ સંમેલનો નેતાઓ પોતોને સમાજના અસલી સુલતાન હોવાનું સાબિત કરવા માટે યોજી રહ્યાં છે. કોળી સમાજે વિદ્યાર્થી સન્માન અને ન્યાય સંમેલનના નામે તરઘરામાં એકઠા થઈ ન્યાય નહીં મળે તો એક લાખ લોકોનું મહાસંમેલન બોલાવવાની પહેલાં જ જાહેરાત કરી હતી.
26મીએ એક લાખ લોકોને ભેગા કરશે અલ્પેશ ઠાકોર
ગુજરાતમાં ઓબીસી સમાજમાં આવતો ઠાકોર સમાજ એ ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પોતાનું પ્રભુત્વ ધરાવે છે. ઠાકોર ક્ષત્રિય સમાજ એ રાજ્યમાં 20થી 25 ટકા મતો અને 35થી 40 સીટો પર પોતાનું પ્રભુત્વ ધરાવે છે. આ સમાજના નેતાઓ હવે સામાજિક સુધારણા અને બંધારણાના નામે સંમેલનો કરી રહ્યાં છે. ઠાકોર સમાજમાં સામાજિક કુરિવાજો દૂર કરવા જોઈએ એ સારી બાબત છે. ઠાકોર સમાજે આ સારી પહેલ કરી છે પણ સંમેલનના નામે ગેનીબેન ઠાકોર અને અલ્પેશ ઠાકોર પોતાનો રાજકીય કક્કો પણ સીધો કરી રહ્યાં છે. અત્યારસુધી ઠાકોર સમાજના બંધારણ મહાસંમેલનના નામે દિયોદર, ઓગડધામ બનાસકાંઠા, પાટણ અને વાવ-થરાદમાંવિશાલ સંમેલનો યોજાઈ ગયા છે. અલ્પેશ ઠાકોરના લીલીપેનથી સહી કરવાના સપનાં ભાજપ સરકાર પૂરાં કરી રહ્યું નથી.
અલ્પેશ ઠાકોરને સાચવવાને નામે ભાજપ એનો ઉપયોગ પણ કરી રહી છે. દાદાની 2.0 સરકારમાં અલ્પેશ ઠાકોરે મંત્રીપદ માટે સોગઠા ગોઠવ્યા હતા પણ એનો લાભ સ્વરૂપજી ઠાકોરને મળી ગયો. આમ ભાજપે અલ્પેશ ઠાકોરને બદલે નિર્વિવાદિત સ્વરૂપજીને મંત્રીપદ આપી ઠાકોર સમાજને સાચવી લીધો છે. ઠાકોર સમાજએ ઓબીસીમાં આવે છે. ભાજપના આ સમાજના નેતાઓ બૂમરાણ કરી રહ્યાં છે કે ઠાકોર સમાજને નાયબ મુખ્યમંત્રીપદ મળવું જોઈએ. બીજી બાજુ ગેનીબેન ઠાકોર પણ ઠાકોર સમાજ પર પોતાનો દબદબો જાળવી ભાજપને હંફાવી રહ્યાં છે. સમાજના નેતાઓ એકમંચ પર આવે એ સૌથી સારી બાબત છે.
પાર્ટી ગમે તે હોય પણ સમાજની વાત હોય ત્યારે દરેક એક હોય એ સારો સંદેશ છે. પાટીદાર સમાજ આ જ કરી રહ્યો છે પણ અલ્પેશ ઠાકોર ભાજપમાંથી ઠાકોર સમાજના અદના કદના નેતા પ્રસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે.
26 જાન્યુઆરીએ રાત્રે ત્રણ વાગ્યે ગાંધીનગરમાં ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનું મહા સંમેલન યોજવાની આજે અલ્પેશ ઠાકોરે કરી છે. આ એક અલ્પેશ ઠાકોરના શક્તિ પ્રદર્શન તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ વાર અડધી રાતે ઠાકોર સમાજનું સમેલન યોજાઈ રહ્યું છે. અભ્યુદયના નામે આ સામાજિક સંમેલન ૨૬ જાન્યુઆરી રાતે ૩ વાગે યોજાશે. ગાંધીનગર રામકથા મેદાન ખાતે યોજાનાર સંમેલનમાં એક લાખ લોકો હાજર રહે તેવું આયોજન કરાઈ રહ્યું છે. સંમેલનમાં સામાજિક મુદા સાથે અંદાજે 100 કરોડના ખર્ચે અડાલજ સરદાર ધામ થી 1 km દૂર બનનાર સરસ્વતી ધામના ભૂમિપુજનની પણ જાહેરાત થઈ શકે છે. અલ્પેશ ઠાકોર કહે છે કે 15 વર્ષ પહેલાંથી સમાજ જાગૃત બને અને વિકાસ થાય તે માટેના કામ કરાઈ રહ્યા છે. વ્યસન મુક્તિનો મુદ્દો ઉપાડ્યો અને આજે મોટી સંખ્યામાં વ્યસન મુક્તિ આવી છે અને 15 વર્ષમાં સમાજમાં શિક્ષણ વધ્યું છે અને પરિવાર પણ સજાગ બન્યા છે. ખરેખર ઠાકોર સમાજમાં જાગૃતિ જરૂરી છે પણ અલ્પેશ હોય કે ગેનીબેન સમાજના નામે રાજકારણ ના કરે એ હાલની જરૂરિયાત છે.
પાટીદાર સમાજ પણ નથી પાછળ, 5 સંમેલનમાં લાખો પાટીદારો એકઠા કર્યા
ગુજરાતમાં આર્થિક અને સામાજિક રીતે અતિ સક્ષમ એવો પાટીદાર સમાજ પહેલાંથી જ મજબૂત હોવા છતાં પાટીદારોના યોજાઈ રહેલાં સંમેલનો એ સાબિત કરી રહ્યાં છે કે 2027 પહેલાં સમાજ એકતા દેખાડશે. હાલમાં પાટીદાર સમાજના સીએમ છે. રાજ્યમાં ભલે પાટીદારોની મતબેંક 13થી 15 ટકા હોય પણ આ સમાજ રાજ્યની 50 બેઠકો પર અસર કરતો હોવાથી સરકારમાં આ સમાજનો દબદબો છે. આર્થિક રીતે પણ અતિ સમૃદ્ધ સમાજ રાજ્યમાં પોતાનો દબદબો જળવાઈ રહે એ માટે સતત સક્રિય રહેતો હોય છે.
પાટીદાર સમાજના સામાજિક-ધાર્મિક પ્લેટફોર્મ રાજકીય રીતે પણ મહત્વના છે. ખોડલધામ (કાગવડ) અને અનાર પટેલની એન્ટ્રી સૌથી લેટેસ્ટ અને ચર્ચાસ્પદ ઘટના છે. ખોડલધામ સમિતિમાં આનંદીબેન પટેલની દીકરી અનાર પટેલની એન્ટ્રીને એક મોટા 'સોશિયલ લોન્ચિંગ' તરીકે જોવામાં આવે છે. આનાથી લેઉવા પાટીદાર સમાજમાં એક નવું પાવર સેન્ટર ઉભું થયું છે. કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા ઊંઝા અને અમદાવાદ (વિશ્વ ઉમિયાધામ) ખાતે સતત બેઠકો અને નાના સંમેલનો યોજાઈ રહ્યા છે, જેનો હેતુ ૨૦૨૭ પહેલા સમાજને સંગઠિત કરવાનો છે. પાટીદાર સમાજે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં શક્તિ પ્રદર્શન અને સામાજિક સુધારણા માટે મોટા સંમેલનો કર્યા છે.
અમદાવાદમાં 28 ડિસેમ્બરે નિકોલમાં ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડમાં વિશાળ શક્તિ પ્રદર્શન યોજાયું હતું. જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને મનસુખ માંડવિયાની હાજરીમાં નવનિયુક્ત પાટીદાર મંત્રીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.તો વિશ્વ ઉમિયાધામ સંસ્થાએ પણ અમદાવાદમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની ઉપસ્થિતિમાં વિશ્વભરના પાટીદાર યુવા બિઝનેસમેનો એકઠા કર્યા હતા. આ સિવાય પાટણમાં પાઘડીની લાજના નામે 84 કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા દીકરીઓમાં જાગૃતિ લાવવા અને સામાજિક સુધારણા માટે 3000થી વધુ મહિલાઓનું સંમેલન યોજાયું હતું.
સુરતમાં અબ્રામા અને વરાછામાં છેલ્લા 3 મહિનામાં જ 2 સંમેલનો યોજાઈ ગયા છે. જેમાં પાટીદાર સમાજના તમામ ધારાસભ્યો હાજર રાખવાનો પ્રયાસ હતો. આ સંમેલનનો મુખ્ય હેતુ સુરતમાં વસતા લાખો લેઉવા પાટીદારોને સંગઠિત કરવાનો અને સામાજિક શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપવાનો હતો. પાટીદાર સમાજ ભલે રાજકીય રીતે જાહેરમાં સંમેલન કરતો નથી પણ સમાજનો દબદબો રાજકીય રીતે પણ પાવરફૂલ બને એ સમાજનો મુખ્ય હેતુ રહ્યો છે.
|સમાજ
|બેઠકો પર પ્રભાવ
|મુખ્ય ચહેરો (નેતા)
|કોળી-ઠાકોર
|૭૫-૮૦ બેઠકો
|અલ્પેશ ઠાકોર, ગેનીબેન, કુંવરજી બાવળિયા
|પાટીદાર
|૫૦-૬૦ બેઠકો
|સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ, મનસુખ માંડવિયા, અનાર પટેલ
|આદિવાસી
|૨૭ અનામત બેઠકો
|મનસુખ વસાવા, ચૈતર વસાવા
|રબારી-ચૌધરી
|ઉત્તર ગુજરાતની બેઠકો
|શંકર ચૌધરી, ગોવાભાઈ રબારી
રબારી સમાજ પણ કેમ પાછળ રહી જાય
હાલમાં દરેક સમાજ સામાજિક સુધારણાના નામે શક્તિ પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે ત્યારે રબારી સમાજ પણ કેમ પાછળ રહી જાય, ઉત્તર ગુજરાત અને અમદાવાદની આસપાસ દબદબો ધરાવાતા આ સમાજના મોટા નેતા ગણાતા ગોવાભાઈ દેસાઈ અને માવજીભાઈ દેસાઈએ પણ 25 જાન્યુઆરીએ મહા સંમેલન બોલાવ્યું છે જેમાં રબારી સમાજના બંધારણનું અમલીકરણ કરાશે. આ સંમેલનમાં ત્રણ જિલ્લા સહીત રાજસ્થાનના રબારી સમાજના 50 હજારથી વધુ લોકો હાજર રહે તેવો અંદાજ મૂકાયો છે. ગોવાભાઈએ દાવો કર્યો છે કે બંધારણથી રબારી સમાજમાં વાર્ષિક રૂ.100 કરોડની બચત થશે જેને શિક્ષણ પાછળ ખર્ચાશે. સમયની માંગને લઈને બંધારણ બનાવવું ખૂબ જરૂરી છે. ગોવાભાઈ કહે છે કે આ કોઈ શક્તિ પ્રદર્શન નથી કે કોઈ જાતિવાદ નથી મોદી સાહેબના સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ સૂત્રને આધારે તમામ સમાજો એક થઈ રહ્યા છે તેમ અમે એક બીજાની પ્રેરણા લઇ અમારો સમાજ શિક્ષિત બને તે માટે આ મહાસભા યોજાવા જઈ રહી છે. ભાજપે રબારી સમાજના બાબુભાઈ દેસાઈને રાજ્યસભાના સાંસદ બનાવી સમાજને સાચવી લીધો છે પણ ગોવાભાઈ અને માવજીભાઈને પોતાના ઘટતા જતા કદની હાલમાં સૌથી વધારે ચિંતા છે. આ બંને નેતાઓ ઉત્તર ગુજરાતમાં પોતાનું કદ વધારવા પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે.
ચૌધરી સમાજના નેતાઓને સહકાર અને ડેરી સેક્ટરમાં દબદબો
ખેતીવાડી અને પશુપાલન સાથે જોડાયેલો આંજણા સમાજ પણ પાછળ રહેવા માગતો નથી. ચૌધરી સમાજ એ ઉત્તર ગુજરાતની 3 સીટો પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે આ ભલે ટકાવારીની દ્રષ્ટીએ નાનો સમાજ છે પણ શંકર ચૌધરીથી લઈને વિપુલ ચૌધરી અને અમતિ ચૌધરી જેવા નેતાઓ આ સમાજના કદાવર નેતાઓ ગણાય છે. ચૌધરી સમાજ પણ સામાજિક રીતે પાછળ રહેવા માગતો નથી એટલે જ આંજણા ચૌધરી સમાજ 'વિશ્વ આંજણાધામ' બનાવાઈ રહ્યું છે. જે શિક્ષણ, રમતગમત અને આત્મનિર્ભરતાનું એક અભૂતપૂર્વ કેન્દ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે, ગાંધીનગરમાં આંખ આંજી દે એવું 300 કરોડના ખર્ચે બનતું 'વિશ્વ આંજણાધામ' એ સાબિત કરે છે કે ચૌધરી સમાજ પણ રેસમાં પાછળ નથી. સહકાર અને ડેરી સેક્ટરમાં આ સમાજના નેતાઓને દબદબો છે. શંકર ચૌધરી જે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ છે એ સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. બીજા સમાજની તુલનામાં ચૌધરી સમાજ પછાળ ન રહે એ માટે સમાજના સતત સંમેલનો યોજાતા રહે છે.
27 બેઠકો પર દબદબો અને સમાજના સૌથી મોટા નેતાનું પદ...
ગુજરાતની ૧૮૨ બેઠકોમાંથી ૨૭ બેઠકો ST માટે અનામત છે, જે સત્તા મેળવવા માટે ખૂબ મહત્વની છે. ઉમરગામથી અંબાજી સુધીનો પટ્ટો ધરાવતો અને રાજ્યમાં 14 ટકા મતવિસ્તાર ધરાવતો આદિવાસી સમાજ પણ સામાજિક સંમેલનમાં પાછળ રહ્યો નથી. આ સમાજના નેતાઓ પણ સમાજિક સંમેલનના નામે રાજકારણ કરી રહ્યાં છે. ૨૭ અનામત બેઠકો પર ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેની નજર હોય છે. અહીં ભીલ અને તડવી આદિવાસી સમુદાયો સૌથી મોટું જૂથ છે. ભાજપમાં આદીવાસી સમાજના નેતાના નામે મનસુખ વસાવા અને ગણપત વસાવા ધમપછાડા કરી રહ્યાં છે. જેઓના આદિવાસી સમાજના નામે સતત સંમેલનો યોજાઈ રહ્યાં છે તો કોંગ્રેસમાંથી અને આપમાંથી ચૈતર વસાવા આદીવાસી સમાજમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. આદીવાસી સમાજ પૂર્વ પટ્ટી પર પોતાનો દબદબો ધરાવે છે. ગુજરાતમાં અત્યારસુધી આ બેઠકો પર કોંગ્રેસનો દબદબો હતો પણ છેલ્લા દોઢ દાયકાથી પરિવર્તન આવ્યું છે. છોટુ વસાવા હોય કે મહેશ વસાવા આદીવાસીઓના મતોને નામે સતત રાજકારણ થતું આવ્યું છે. તુષાર ચૌધરી પણ આદીવાસી સમાજના કદાવર નેતા ગણાય છે. જેઓ ઉત્તર ગુજરાતમાં પોતાની રાજનીતિ કરી રહ્યાં છે. આદીવાસી સમાજના સતત સંમેલનો એ સમાજ સુધારણાનો પ્રયાસ છે પણ સમાજનું ભલું થાય એ પણ અતિ જરૂરી છે.
આખરે.... "રાજકારણમાં જ્ઞાતિવાદ એ બેધારી તલવાર છે. જે નેતાઓ ભલે પોતાનું કદ વધારવા સમાજનો ઉપયોગ કરે, પણ સરેરાશ ગુજરાતી અત્યારે વિકાસ અને મોંઘવારી જેવા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપી રહ્યો છે. શું ૨૦૨૭માં જ્ઞાતિવાદનું આ કાર્ડ ખરેખર ચાલશે કે પછી ૨૦૨૨ની જેમ જનતા ફરી એકવાર 'વિકાસવાદ' પર મહોર મારશે?" એ તો આગામી સમય જ બતાવશે પણ ગુજરાતમાં જાતિવાદનો કીડો ફરી સળવળ્યો છે એ હકિકત છે.
