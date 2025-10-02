માતા ધામમાં રાજકારણ ના હોય! આપ અને ભાજપના નેતાએ થોડીવાર માટે રાજકારણ ભૂલીને મણિયારોની રમઝટ બોલાવી
Dussehra 2025 : કામઈ ધામમાં બે અલગ અલગ પક્ષોના નેતાઓ ધાર્મિક ઉજવણીમાં રાજકારણ ભૂલીને એકસાથે મણિયારો રાસ રમતા જોવા મળ્યા
Trending Photos
Gujarat Politics : આજે દેશભરમાં વિજિયાદશમીના પાવન પર્વની ઉલ્લાસભેર ઉજવણી થઈ રહી છે. અમદાવાદના ગોતા ખાતે આવેલા રાજપૂત સમાજ ભવન ખાતે પણ શસ્ત્ર પૂજા થશે. રાજપૂત સમાજના લોકોએ પાઘડી પહેરી પોતાની પાસેના તલવાર, બંદૂક, રિવોલ્વર અને કટાર સહિતના શસ્ત્રોની શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર વિધિ સાથે પૂજા સંપન્ન કરી. ત્યારે દ્વારકાના ખંભાળિયામાં રાજકારણનો અનોખો રંગ જોવા મળ્યો.
દેવભૂમિ દ્વારકાના ખંભાળિયા પંથકમાં ગઢવી vs ગઢવીનો અનોખો રાસ જોવા મળ્યો. બે અલગ અલગ પક્ષના દિગ્ગજ નેતાઓ ધાર્મિક ઉજવણીનાં રંગમાં રંગાયેલા જોવા મળ્યા. ખંભાળિયા નજીક આવેલા ધર્મસ્થળ શ્રી કામઈ ધામ ખાતે બે અલગ અલગ પક્ષના નેતા રાજકારણ ભૂલીને માતાના આંગણે એકરસ થયેલા જોવા મળ્યા. દ્વારકા જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ અને આપ નેતા એકસાથે ગરબા રમતા જોવા મળ્યા હતા. કામઈ ધામની પવિત્ર ભૂમિ પર બંનેને નેતાઓ ઝૂમ્યા.
કોણ છે આ નેતાઓ
દશેરાના પાવન અવસરે કામઈ ધામ મંદિરે જાતરની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આવામાં રાજકીય પ્રતિસ્પર્ધી મયુર ગઢવી અને ઇસુદાન ગઢવીએ સૌને ચોંકાવી દીધા. બંનેને નેતાઓએ મણિયારો રાસની રમઝટ બોલાવી હતી. રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને ધર્મિક કાર્યમાં એકતાનો સંદેશ પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.
આજ રોજ દશેરાના પર્વએ સૌરાષ્ટ્રભરનાં લોકોએ કામઈ માતાજીના દર્શન કર્યા હતા. આજે દેશભરમાં દશેરાના તહેવારની ઉજવણી કરાઈ રહી છે. દશેરાનો તહેવાર, જેને વિજયાદશમી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ તહેવાર અસત્ય પર સત્યના વિજય અને અધર્મ પર ધર્મના વિજયનું પ્રતીક છે. ભારતના અલગ-અલગ ભાગોમાં દશેરાની ઉજવણી વિવિધ રીતે કરવામાં આવે છે. આ દિવસને શક્તિની ઉપાસનાનો તહેવાર માનવામાં આવે છે. ક્ષત્રિય સમાજ તેમજ પોલીસ અને સૈન્યમાં શસ્ત્રો અને સાધનોની પૂજા કરવામાં આવી રહી છે. ગુજરાતમાં દશેરાના દિવસે ફાફડા અને જલેબી ખાવાનો ખાસ રિવાજ છે, જેને વિજયના પ્રતીક રૂપે મીઠાઈ અને નાસ્તા તરીકે જોવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં ફરસાણની દુકાનો પર વહેલી સવારથી જ લાંબી લાઈનો લાગી છે. આજના દિવસે લોકો નવા વાહનો પણ ખરીદી રહ્યા છે.
તો બીજી તરફ, સુરતમાં દશેરા નિમિત્તે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ શસ્ત્રપૂજા કરી હતી. ગુજરાતની સૌ જનતાને શુભકામના પાઠવી. સાથે જ ગોધરામાં થયેલા કાર્યવાહી પર બોલ્યા કે આવા તત્વો સામે પોલીસ કડકથી કડક કાર્યવાહી કરશે. રાજ્યમાં અશાંતિ ફેલાવનારા લોકોને સાંખી નહીં લેવાય. ગેરકાયદે બાંધકામ કરનારા લોકો સામે કાર્યવાહી થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે