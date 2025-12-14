શું કમુરતા પહેલા ગુજરાત ભાજપમાં કોઈ મોટી જાહેરાત થશે? દિલ્હીમાં આજે દિગ્ગજોનું મંથન
BJP Gujarat : મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ દિલ્હી પ્રવાસે... આજે પીએમ મોદી અને અમિત શાહ સાથે કરશે મુલાકાત...સંગઠન અને સરકારના સમન્વયને લઈને બેઠકમાં થશે ચર્ચા...
Trending Photos
Gujarat Politics : ગુજરાત ભાજપમાં ગમે ત્યારે કંઈક મોટી જાહેરાત તેવી શક્યતા છે. કારણ કે, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિત ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ, સંગઠન મંત્રી અને અન્ય નેતાઓ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે આજે દિલ્હીમાં બેઠક કરવાના છે. જેમાં કંઈક મોટી જાહેરાત થાય તેવી શક્યતા છે.
ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ સંગઠનને લઈને મહત્વના સમાચાર આવી શકે છે. ગઈકાલથી જ આ હલચલ થઈ શકે છે. ટુંક સમયમા પ્રદેશ ભાજપનું સંગઠનની જાહેરાત થઈ શકે છે. આજ સપ્તાહમાં ભાજપ સંગઠનનું પ્રદેશ માળખું જાહેર થાય તેવી પ્રબળ શક્યતા દેખાઈ રહી છે. મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, પ્રદેશ પ્રમુખ, સંગઠન મહામંત્રી અને ગુજરાત RSSના પ્રાંત પ્રચાર પ્રમુખ દિલ્હીમાં છે.
ભાજપ સંગઠનને લઈને ગુજરાતના નેતાઓની દિલ્હી મુલાકાત મહત્વની ગણવામાં આવી રહી છે. દિલ્હીથી લીલી ઝંડી મળ્યા બાદ ભાજપ સંગઠનની પ્રદેશ માળખાની નિયુક્તિઓ થશે. 4 પ્રદેશ મહામંત્રી, 6 થી 8 પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ, 8 થી 10 પ્રદેશ મંત્રી, 1 ખજાનચી સહિત 20 થી 25 હોદેદારોની પ્રદેશ ટીમની જાહેરાત થઈ શકે છે.
તો પ્રદેશ ભાજપના 7 મોરચા ના પ્રદેશ પ્રમુખોના નામો પણ જાહેર થશે. પ્રદેશ ભાજપનું માળખું જાહેર થયા બાદ જિલ્લા મહાનગરની ટીમ પણ જાહેર કરાશે. આમ, સંગઠનાત્મક નિયુક્તિઓને લઈને બેઠકમાં ચર્ચા થાય તેવી સંભાવના છે. સંગઠન અને સરકારના સમન્વયને લઈને બેઠક બપોર પછી યોજાશે.
ભાજપ મુહૂર્ત સાચવવામાં માને છે
ગમે તે પ્રસંગ હોય ભાજપ હંમેશા મુહૂર્તમાં પ્રસંગ સાચવે છે. આવામાં 16 ડિસેમ્બરથી કમુરતા લાગી રહ્યાં છે. આવામાં ગુજરાત ભાજપ માટે કોઈ જાહેરાત થાય તો કમુરતા લાગે તે પહેલા થઈ શકે છે. કારણ કે, આગામી 1 મહિના સુધી કોઈ શુભ મુહૂર્ત નથી. તેથી જો કોઈ જાહેરાત થાય તો 16 ડિસેમ્બર પહેલા થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે