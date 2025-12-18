Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં નવી રાજનીતિ! ભૂપેન્દ્ર પટેલે ફરીથી ચોંકાવ્યા, કોણ કરી રહ્યું છે "ખેલ"

Gujarat CM Meets Aap Leaders : વિવિધ મુદ્દાઓ અને માંગણીઓને લઈને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને રૂબરૂ મળીને રજૂઆત કરવામાં આવી, પરંતું આ ઘટનાને રાજકીય એંગલથી અલગ રીતે જોવાઈ રહી છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:54 PM IST

Gujarat Politics News: ગાંધીનગરમાં જે દ્રશ્યો સર્જાયા તેણે સાબિત કરી દીધું કે રાજનીતિમાં ક્યારેય કંઈ પણ થઈ શકે છે. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે 'આમ આદમી પાર્ટી'ના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરીને માત્ર પરંપરા જ નથી તોડી પણ વિપક્ષી ગણિતના ચીંથરેચીંથરા ઉડાવી દીધા છે! ગાંધીનગરમાં સીએમ અને AAP નેતાઓનો ‘મનમેળ’ જોઈ કોંગ્રેસના શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા છે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને લઈને રાજ્યના રાજકીય વર્તુળોમાં પારો ચઢી ગયો છે. ચર્ચા થઈ રહી છે કે ભાજપની સરકારમાં આમ આદમી પાર્ટીને આખરે આટલું મહત્વ મળવા પાછળનું કારણ શું છે? સરકાર સંવેદનશીલ છબી બનાવવા માંગે છે કે પછી આ ભાજપની કોઈ નવી ગેમ છે. 

ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોની રાજનીતિમાં આ એક વિરલ ક્ષણ હતી, જ્યારે વિપક્ષના નેતાઓએ આ રીતે સીએમ સાથે મુલાકાત કરી. 2021 પછી સીએમ બન્યા બાદ  સરકારે આ રીતે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓને મહત્વ આપ્યું છે. તેને રાજ્યમાં એક અલગ ઘટનાક્રમ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. 

આપના નેતાઓ સવારે સીએમને મળવા આવ્યા ત્યારે દાદા સચિવાલયમાંથી નીકળી ગયા હતા. સાંજે એમનો મહાત્મા મંદિરમાં કાર્યક્રમ હતો પણ તેઓ એ કાર્યક્રમને સાઈડમાં રાખીને આપના નેતાઓને મળવા આવ્યા, ખાસ વાત તો એ હતી કે રાજ્યના કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણીએ સચિવાલયના ગેટ પર એમને મીઠો આવકાર તો આપ્યો પણ ઈટાલિયાને ગળે લગાવીને ભેટ્યા.

Gujarat aap leaders meets cm

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની આપ નેતાઓ સાથેની મુલાકાતે કોંગ્રેસ પર દબાણ વધારી દીધું છે. કોંગ્રેસ પાસે આપની તુલનામાં વધુ ધારાસભ્યો છે, પરંતુ જે રીતે આપ નેતાઓ અને ધારાસભ્યોએ સીએમ સમક્ષ ખેડૂતોની માંગણીઓ મૂકી અને જ્ઞાપન સોંપ્યું, એ કોંગ્રેસને ઝટકો આપી શકે છે. આપને સીએમ દ્વારા મહત્વ આપીને કોંગ્રેસને અસહજ કરી દેવામાં આવી છે. 

આટલું ઓછું હોય એમ આ ઘટનાના બીજા દિવસે ગોપાલ ઈટાલિયા વિસાવદરના પ્રશ્નો લઈને સચિવાલય પહેલી વાર પહોંચ્યા હતા. આ કોઈ નવી બાબત નથી પણ તેઓ નાયબ સીએમની ઓફિસમાં પહેલીવાર ગયા અને નાયબ સીએમ ના હોવા છતાં રજૂઆતો કરી આવ્યા અને હર્ષ સંઘવીએ પણ શિષ્ટાચાર દાખવી ગોપાલને ફોન કરી એમની રજૂઆતો પ્રત્યે આશ્વાસન આપ્યું ... આપ અને ભાજપ વચ્ચે આ એકાએક મીઠો મનમેળ ગુજરાતની રાજનીતિમાં નવા સંકેતો તરીકે જોવાઈ રહ્યો છે. 

ખરેખર તો ગુજરાતની રાજનીતિમાં કોંગ્રેસ સાથે 'ખેલા' થઈ ગયો છે! હવે ચર્ચા એ જ છે કે સીએમની આ દરિયાદિલી છે કે ભાજપની કોઈ ગૂઢ રણનીતિ? હાલમાં તો આપને તવજ્જો આપીને ભાજપે કોંગ્રેસને માનસિક રીતે બેકફૂટ પર ધકેલી દીધી છે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Gujarat politicsgandhiangarGopal Italiaગોપાલ ઈટાલિયાGujarat CMBhupendra Patelભૂપેન્દ્ર પટેલ

